Lộ diện các quán quân giành giải thưởng 2,5 tỷ đồng của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2

09:00 08/03/2026
Sáng 7/3, Quỹ Vì tương lai xanh (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2 với sự tham dự của top 300 thí sinh và gần 100 đại diện đến từ các trường học trên cả nước.v

Sau 3 tháng phát động, cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2 nhận được gần 41.000 bài dự thi, đến từ 1.765 trường Tiểu học và THCS tại 34 tỉnh, thành phố. Con số này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.

Tại lễ trao giải, những gương mặt xuất sắc nhất đã được vinh danh ở 3 hạng mục: viết thư, vẽ tranh và sản xuất video, chia theo hai bảng Tiểu học và THCS.

Ở bảng Tiểu học, 3 thí sinh giành giải Nhất gồm: Vũ Phương Trang (Phú Thọ) – hạng mục viết thư; Vũ Minh Khôi (Hà Nội) – hạng mục vẽ tranh; Hoàng Tuấn Anh (Quảng Ninh) – hạng mục video.

Ở bảng Trung học, 3 thí sinh giành giải Nhất gồm: Mai Nguyễn Ngân Khánh (Thanh Hoá) – hạng mục viết thư; Nguyễn Hà Chi (Hà Nội) – hạng mục vẽ tranh và Đặng Đinh Tuệ Minh (Hà Nội) – hạng mục video.

anh-1-giai-nhat-1772955029.jpg

Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo (trái) và TS. Lê Thái Hà, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh (phải) trao giải Nhất ở các hạng mục tại cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” mùa 2. Ảnh: BTC

Sáu tác phẩm đoạt giải Nhất gây ấn tượng bởi góc nhìn sáng tạo, cho thấy sự tìm tòi và suy nghĩ nghiêm túc của các em học sinh về môi trường và biến đổi khí hậu. Thông qua những bức thư giàu cảm xúc, các video được đầu tư công phu về hình ảnh và hiệu ứng, cùng những nét vẽ tỉ mỉ, tinh tế, các thí sinh đã phác họa nhiều góc nhìn đa dạng về một “tương lai xanh”.

Nhiều bài thi gây ấn tượng mạnh về ý tưởng, như “Hiệp ước Xanh toàn cầu” – kêu gọi loại bỏ năng lượng hóa thạch, hay mô hình “Sa bàn hành trình xanh” – so sánh hiện trạng môi trường với viễn cảnh Net Zero 2050 để đề xuất các giải pháp về năng lượng, giáo dục và lối sống bền vững.

anh-2-giai-tap-the-1772955035.jpg

Sự tham gia của các trường từ nhiều tỉnh, thành cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi trong việc đưa mục tiêu phát triển bền vững vào nhà trường. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, sự tham gia của các ngôi trường xuất sắc từ 34 tỉnh, thành trên toàn quốc đã khẳng định sức ảnh hưởng sâu rộng của cuộc thi, đưa mục tiêu phát triển bền vững trở thành nội dung giáo dục trọng tâm. Trong đó, những ngôi trường thật sự vượt trội ở mùa 2 như: Trường THCS Thới Long, Trường THCS Hiệp Phước, Trường THCS Lê Anh Xuân, Trường THCS Nguyễn Thị Hương,  Trường Tiểu học Vinschool Times City, Trường Tiểu học Tân Hiệp, Trường Tiểu học Giao Thịnh... đến từ Cần Thơ, Đồng Tháp, Ninh Bình, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội....

anh-3-tac-pham-1772955035.jpg

Qua những bài dự thi, các em học sinh đã thể hiện góc nhìn riêng của mình về một tương lai phát triển xanh và bền vững. Ảnh: BTC

Đánh giá về mùa 2 của cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050”, TS. Lê Thái Hà – Giám đốc điều hành Quỹ Vì tương lai xanh - cho biết: “Mùa 2 tiếp tục được xây dựng như một hành trình nuôi dưỡng tư duy và trách nhiệm môi trường cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nếu như ở mùa đầu tiên, chúng tôi tập trung khơi gợi nhận thức, thì ở mùa thứ hai, cuộc thi đã tiến thêm một bước khi khuyến khích các em nhìn nhận các vấn đề môi trường theo góc nhìn hệ thống và đề xuất những giải pháp cụ thể cho tương lai”.

Khép lại mùa thứ 2 với hàng chục nghìn tác phẩm giàu sáng tạo từ các “hạt giống xanh” trên khắp cả nước, “Gửi tương lai Xanh 2050” tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi giáo dục ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng ý thức và hành động vì môi trường cho thế hệ trẻ.

Cuộc thi “Gửi tương lai Xanh 2050” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup tổ chức, là sân chơi để học sinh từ lớp 2 đến lớp 8 trên toàn quốc thể hiện và lan tỏa những ý tưởng và ước mơ về một tương lai xanh, phát triển bền vững.

Mùa 2 cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,5 tỷ đồng. 300 tác phẩm xuất sắc nhất được trưng bày tại Triển lãm trong khuôn khổ Lễ Tổng kết và Trao giải, đồng thời nhận Giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng những phần thưởng và ưu đãi đặc biệt từ các nhà tài trợ.

Bên cạnh đó, 15 trường học có số lượng và chất lượng bài dự thi nổi bật được trao giải tập thể trị giá 25 triệu đồng mỗi giải, kèm Giấy chứng nhận ghi nhận đóng góp cho phong trào “xanh” trong học đường.

Tìm hiểu thêm về cuộc thi tại: https://guituonglaixanh2050.com/

PV

