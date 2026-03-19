Xây dựng "thế trận lòng dân" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý) – Tại lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026, đồng chí Trần Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương – đã có bài phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc thi năm nay.

Quang cảnh các đại biểu tham dự Lễ phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Trần Thắng nêu rõ: “Bước vào những tháng đầu năm 2026, đất nước ta đã diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, tạo tiền đề khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam. Đó là thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Với không khí vui mừng, phấn khởi đó, chúng ta tiếp tục tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026–2031”.

Đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương"

Theo đồng chí, đây là thời cơ để MTTQ và các tổ chức thành viên nhìn lại kết quả đã đạt được, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, đóng góp của mỗi tổ chức trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh “đại đoàn kết” trong bối cảnh hiện nay; để MTTQ và các tổ chức thành viên thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Nhân dân. “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị càng phải được quan tâm và phát huy bởi mỗi tổ chức đảng trực thuộc, nhất là đối với cấp ủy, người đứng đầu”, đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Thắng cho biết, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương được thành lập ngày 24-01-2025 theo Quyết định số 245-QĐ/TW của Bộ Chính trị và công bố vào dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng. Dù mới thành lập, Đảng bộ đã tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi chính luận lần thứ Nhất năm 2025: 581 bài dự thi được gửi về Ban Tổ chức; 20 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cấp Đảng bộ); Đảng ủy được tuyên dương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và có 6 cá nhân đạt giải cấp Trung ương. “Kết quả này cho thấy cuộc thi đã được triển khai hiệu quả, sáng tạo, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng ‘thế trận lòng dân’ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí nhận định.

Tin tưởng vào sức lan tỏa của lần thi đầu, đồng chí Trần Thắng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy chính thức phát động Cuộc thi chính luận lần thứ Hai, năm 2026. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cơ quan báo chí của các đoàn thể “tích cực hưởng ứng và tham gia; nghiên cứu tổ chức cuộc thi ở cấp mình theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, đối tượng; đặc biệt hướng về cơ sở”. Mục tiêu là kết quả năm 2026 cao hơn năm 2025 cả về số lượng, chất lượng bài dự thi và số giải cao.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các tác giả đạt giải Cuộc thi lần thứ nhất

Sau lễ phát động, các đơn vị được yêu cầu đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và Phụ lục định hướng chủ đề cùng banner Cuộc thi trên website; các cơ quan báo chí đoàn thể mở chuyên mục tiếp nhận bài dự thi từ mọi đối tượng trên toàn quốc.