Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 10 làm công tác nhân sự, thông qua gần 50 dự luật, nghị quyết

08:21 30/09/2025
Dự kiến kỳ họp thứ 10 sẽ xem xét công tác nhân sự, thông qua gần 50 dự luật, nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9.
1-1759195254.png

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 29-9, phát biểu bế mạc phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong 5,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét 34 nội dung, tập trung chủ yếu xem xét cho ý kiến dự luật chuẩn bị trình kỳ họp thứ 10 xem xét, thông qua.

Thông tin về kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ công việc rất đồ sộ, mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ xem xét các nội dung thường lệ cuối năm, mà còn tổng kết công tác cả nhiệm kỳ.

Đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng mang tính định hướng cho giai đoạn tới.

Dự kiến kỳ họp lần này Quốc hội sẽ thông qua gần 50 dự luật, nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương mới của trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế.

"Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9", ông Mẫn nhấn mạnh.

Ngoài ra tại kỳ họp dự kiến xem xét báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện các kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia; thông qua chủ trương đầu tư các chương trình quan trọng; đồng thời tiến hành công tác nhân sự, giám sát và dân nguyện.

Để chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho hay tại phiên họp tháng 10 tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần xem xét, cho ý kiến vào 16 dự luật, ba dự thảo nghị quyết. 

Đây là các dự luật, nghị quyết có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý đã được đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp.

Ngoài ra còn có dự phòng thời gian để xem xét 10 dự án luật và hai dự thảo nghị quyết đang được Chính phủ đề nghị bổ sung kỳ họp.

Do đó ông Mẫn đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ.

Cho hay đến nay mới chỉ nhận được tài liệu của 5 trong 19 dự án luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan bám sát chương trình, phối hợp chặt chẽ, chủ động gửi tài liệu từ sớm, kể cả khi đang dự thảo, để các cơ quan của Quốc hội có cơ sở nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu.

Ông nêu thêm kỳ họp thứ 10 sẽ có những thay đổi quan trọng về phương thức tổ chức, không chia kỳ họp thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ.

Các nhóm nội dung cùng lĩnh vực hoặc có liên quan sẽ được bố trí thảo luận chung, rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo...

Ông cho biết thêm trong tháng 10 sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông đề nghị các cơ quan phải tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó, bảo đảm hồ sơ tài liệu trình đầy đủ, chặt chẽ, thẩm tra kỹ lưỡng.

"Phải làm sao để kỳ họp thứ 10 được tổ chức thành công, với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả", ông lưu ý.

Nhiệm kỳ đặc biệt, quyết định sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Trước khi bế mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày báo cáo, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng nêu rõ nhiệm kỳ khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, hoạt động trong bối cảnh đầy thử thách và biến động.

Khối lượng và áp lực công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ.

Trước bối cảnh đó, Quốc hội đã khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đổi mới sáng tạo, công khai, minh bạch, dân chủ và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, để lại những dấu ấn nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông nêu rõ nhiều kết quả nổi bật như Quốc hội đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng.

Nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng "tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, sát thực tiễn"...

Tuy nhiên theo ông Tùng, một số công việc vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Theo tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link https://tuoitre.vn/chu-tich-quoc-hoi-ky-hop-thu-10-lam-cong-tac-nhan-su-thong-qua-gan-50-du-luat-nghi-quyet-20250929115256517.htm

