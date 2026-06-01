Chu kỳ chọn lọc mới của bất động sản TP.HCM: Khi dòng vốn tìm về những hệ sinh thái đô thị tích hợp

09:32 01/06/2026
Trong chu kỳ thị trường ngày càng chọn lọc, nhóm khách hàng cao cấp và các nhà đầu tư tại Việt Nam đang thiết lập lại tiêu chuẩn tích sản. Thay vì tìm kiếm những giá trị ngắn hạn, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển về các hệ sinh thái đô thị tích hợp, nơi khả năng kết nối, chuẩn sống quốc tế và tầm nhìn quy hoạch dài hạn cùng hội tụ trong một tổng thể thống nhất. Xu hướng này đang hiện diện rõ nét tại Thủ Thiêm - khu Đông TP.HCM, nơi hạ tầng giao thông chiến lược và mô hình TOD thế hệ mới từng bước tái định hình bản đồ bất động sản thành phố.

Theo chỉ số Growth Hubs Index của Savills Việt Nam, TP.HCM hiện xếp thứ hai toàn cầu trong nhóm các đô thị tăng trưởng nhanh nhất Châu Á - Thái Bình Dương. Trong quý I/2026, dòng vốn FDI đạt 15,2 tỷ USD, tăng 43% theo năm, trong khi lượng khách quốc tế vượt 6,8 triệu lượt, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thành phố đối với dòng vốn và cộng đồng chuyên gia quốc tế.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ. Savills Việt Nam ghi nhận mặt bằng lãi suất duy trì ở mức 9-12% trong Q1/2026 khiến thanh khoản trở nên thận trọng hơn, đồng thời thúc đẩy người mua ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch và khả năng duy trì giá trị dài hạn.

Khu vực Thủ Thiêm - khu Đông, TP.HCM được nhận xét là nơi quy tụ hạ tầng giao thông chiến lược và mô hình đô thị phức hợp trên bản đồ quy hoạch

Trong bối cảnh đó, các dự án được phát triển bài bản, tích hợp với hạ tầng chiến lược và hệ sinh thái vận hành quốc tế ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng có năng lực tài chính cao. Xu hướng này càng rõ nét khi Việt Nam được dự báo nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu (UHNWI) nhanh nhất thế giới trong giai đoạn tới. Đối với nhóm khách hàng này, bất động sản không còn đơn thuần là nơi ở, mà là tài sản mang tính biểu tượng, phản ánh vị thế và khả năng tích sản bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường.

Khu Đông dẫn đầu tâm điểm phát triển hệ sinh thái đô thị tích hợp thế hệ mới  

Trong bức tranh phát triển mới của TP.HCM, khu Đông đang nổi lên như cực tăng trưởng chiến lược của toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Động lực này đến từ sự cộng hưởng của hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như Metro số 1, các tuyến vành đai chiến lược, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và trục kết nối trực tiếp đến sân bay quốc tế Long Thành. Đồng thời, xu hướng dịch chuyển các trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo về phía Đông cũng đang thúc đẩy khu vực này chuyển mình thành thủ phủ kinh tế mới của TP.HCM.

Không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, hệ hạ tầng liên vùng này còn từng bước thay đổi cách hình thành giá trị bất động sản, từ mô hình phát triển đơn lẻ sang các hệ sinh thái đô thị tích hợp quanh các đầu mối giao thông chiến lược. Đây được xem là nền tảng quan trọng tạo sức bật cho thế hệ đô thị tích hợp mới – nơi không gian sống, làm việc, thương mại và giải trí được quy hoạch trong cùng một hệ sinh thái vận hành thống nhất.

Xu hướng này cũng phản ánh rõ trong bức tranh nguồn cung tương lai. Theo Savills Việt Nam, giai đoạn 2026-2029, TP.HCM dự kiến có khoảng 6.627 căn hộ hạng A mới, phần lớn tập trung tại các khu vực hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng chiến lược, đặc biệt là Thủ Thiêm và hành lang phát triển phía Đông.

Tiếp nối định hướng phát triển IFC (Trung tâm Tài chính Quốc tế) tại Thủ Thiêm, nhu cầu về các mô hình đô thị có khả năng tích hợp sống - làm việc - thương mại - giải trí trong cùng một hệ sinh thái ngày càng rõ nét. Nếu IFC đóng vai trò “bộ não tài chính”, thì các mô hình ICC (Trung tâm Kinh doanh Quốc tế) sẽ là nơi vận hành dòng chảy thương mại, logistics, dịch vụ và trải nghiệm đô thị toàn cầu.

Trên thế giới, nhiều mô hình ICC thế hệ mới đã cho thấy cách hạ tầng giao thông có thể trở thành động lực tái định hình giá trị đô thị. Điển hình như ICC Kowloon, HongKong, mô hình tích hợp hệ sinh thái tài chính văn phòng hạng A, hơn 200 cửa hàng bán lẻ, giải trí, và hạ tầng đường sắt ga Kowloon chung một không gian tòa nhà. Đây là nơi đặt nền móng phát triển một tổ hợp lấy hạ tầng giao thông công cộng làm lõi, tối ưu hóa khai thác  dòng người, cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Tòa nhà phức hợp ICC tại ga Kowloon, HongKong nổi tiếng là nền tảng cho mô hình tích hợp

Nắm bắt xu hướng phát triển đó, theo đề xuất từ SonKim Land, Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò của một ICC với mô hình TOD 5.0 thế hệ mới, là cánh tay nối dài của IFC tại TP.HCM trong tương lai. Lấy giao thông công cộng làm lõi kết nối vận hành, dự án hướng đến phát triển một “hệ sinh thái điểm đến” quy mô lớn, tích hợp thương mại, văn phòng, lưu trú, giải trí và không gian sống cao cấp trong cùng một tổng thể đô thị hoàn chỉnh.

Giá trị bền vững từ những hệ sinh thái đô thị tích hợp hoàn chỉnh

Ở giai đoạn đầu, song song với việc phát triển ý tưởng mô hình đô thị tích hợp ga Thủ Thiêm, tại dự án này SonKim Land dự kiến giới thiệu khoảng 1.000 căn hộ thuộc tổng quy mô gần 4.000 căn, bổ sung nguồn cung giới hạn vào phân khúc bất động sản hạng sang tại khu Đông TP.HCM. Trong chu kỳ phát triển mới, giá trị của bất động sản không còn nằm ở quy mô xây dựng đơn thuần, mà ở khả năng kiến tạo hệ sinh thái sống hoàn chỉnh và duy trì sức hút tài sản trong dài hạn.

Các dự án trước đó của SonKim Land như The Metropole Thủ Thiêm cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển này, khi giá trị không chỉ đến từ vị trí mà còn từ khả năng kết nối hạ tầng, trải nghiệm sống quốc tế và hệ tiện ích tích hợp đồng bộ.

Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò một ICC ngay trong lõi IFC tương lai của TP.HCM

Tiếp nối định hướng đó, Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được xem là bước tiến tiếp theo trong tư duy phát triển đô thị của SonKim Land, tiên phong mở ra mô hình TOD 5.0 tại Việt Nam – nơi giao thông công cộng không chỉ đóng vai trò kết nối mà trở thành lõi vận hành của toàn bộ hệ sinh thái đô thị.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng sàng lọc, dòng vốn đang có xu hướng tìm đến những tài sản gắn với hạ tầng chiến lược, khả năng vận hành thực và giá trị bền vững theo thời gian. Không chỉ phát triển dự án, SonKim Land đang từng bước định hình chuẩn sống quốc tế và góp phần dẫn dắt xu hướng đô thị tương lai tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển hạ tầng, đón đầu nhu cầu doanh nghiệp và dòng người quốc tế.

Với tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai các dự án phức hợp tiêu chuẩn quốc tế, mô hình Khu đô thị phức hợp Ga Thủ Thiêm được kỳ vọng mang lại lời giải tối ưu cho bài toán tích sản bền vững của nhóm khách hàng cao cấp đồng thời thiết lập những cột mốc mới cho thị trường bất động sản tại Việt Nam trong chu kỳ phát triển tiếp theo.

Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Cộng hoà Singapore, chiều 30/5/2026, tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore K. Shanmugam.

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026 không chỉ thu hút sự quan tâm của giới hoạch định chính sách và học giả quốc tế, mà còn được nhiều chuyên gia đánh giá là dấu mốc quan trọng thể hiện tầm nhìn đối ngoại, tư duy an ninh và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Việc luật hóa các quy định quan trọng của Nghị quyết 42 đang mở ra kỳ vọng mới cho hoạt động xử lý nợ xấu sau giai đoạn nhiều ngân hàng gặp khó vì thiếu cơ sở thực thi. Trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng, khả năng xử lý nhanh tài sản bảo đảm được xem là yếu tố then chốt để giảm áp lực cho hệ thống tài chính.

Cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh” nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh để lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường với tổng giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Ngày 28/5/2026, Agribank phối hợp cùng Học viện Ngân hàng tổ chức lễ khai trương và bàn giao phòng học thông minh do Agribank tài trợ. Công trình góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất đào tạo, nâng cao điều kiện học tập, nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, qua đó hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hưởng ứng các hoạt động trong Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức, Vinamilk đã hỗ trợ 40.000 sản phẩm dinh dưỡng gồm nước uống Vinamilk, sữa tươi Vinamilk 100%, sữa SUSU và sữa chua uống Green Farm dành cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia chương trình. Hoạt động góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khuyến khích sự chung tay của cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

