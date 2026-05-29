Bốn giá trị tạo nên sức hút của The Tropic giữa làn sóng dịch chuyển về đảo Vũ Yên

12:29 29/05/2026
Giữa làn sóng dịch chuyển của giới thành đạt đất Cảng về Vinhomes Royal Island, The Tropic đang là tọa độ được săn đón bậc nhất. Sức hút ấy đến từ bốn giá trị cốt lõi, kết hợp giữa vị trí, kiến trúc, cộng đồng và tính khan hiếm, tạo nên chuẩn mực sống mới tại Hải Phòng.

Vị trí chiến lược giữa tam giác phát triển mới của Hải Phòng

Bản đồ phát triển của Hải Phòng đang được vẽ lại quanh “tam giác chiến lược” gồm Thủy Nguyên, Vũ Yên và nội đô lịch sử. Trong đó, Thủy Nguyên giữ vai trò trung tâm hành chính mới. Phố cổ tiếp tục là lõi văn hóa và thương mại truyền thống. Còn đảo Vũ Yên vươn lên thành cực phát triển đô thị, nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của thành phố Cảng.

The Tropic nằm tại giao điểm hai trục Hạnh Phúc và Tương Lai của đại đô thị Vinhomes Royal Island - vị trí trung tâm của “tam giác vàng”. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 5 phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia để vào phố cổ hoặc qua cầu Vũ Yên 1 để tới khu hành chính mới Thủy Nguyên. Vị trí này đặc biệt thuận tiện với nhóm doanh nhân, chuyên gia thường xuyên di chuyển giữa trung tâm thành phố và các khu công nghiệp, cảng biển hàng đầu phía Bắc.

Khu The Tropic nằm tại giao điểm trục Hạnh Phúc và Tương Lai, tâm điểm "tam giác vàng" Thủy Nguyên - Vũ Yên - phố cổ Hải Phòng

Sắp tới, cầu Ngô Quyền sẽ bổ sung thêm trục kết nối từ khu The Tropic tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng.

Ở quy mô rộng hơn, bộ tứ sân bay Cát Bi, Nội Bài, Vân Đồn, Gia Bình, cùng tuyến đường sắt quốc tế Lào Cai - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long đang đưa thành phố Cảng trở thành đầu mối trung chuyển chiến lược của khu vực phía Bắc.

Với lợi thế nằm ngay trung tâm mạng lưới ấy, The Tropic trở thành điểm đến lý tưởng cho các doanh nhân chọn Hải Phòng làm “đại bản doanh”, nhưng vẫn cần kết nối linh hoạt tới Hà Nội, Quảng Ninh và các trung tâm kinh tế trọng điểm của miền Bắc.

Kiến trúc nhiệt đới hiện đại kiến tạo chuẩn sống xanh

Trong đại đô thị Vinhomes Royal Island, The Tropic là khu duy nhất mang phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại. Không gian sống tại đây được thiết kế để đón sáng, đón gió tự nhiên và tối ưu sự kết nối với cảnh quan bên ngoài.

Trần cao, ban công rộng cùng hệ mái hiên lớn tạo cảm giác thoáng đãng, dễ chịu ngay cả trong điều kiện khí hậu nhiệt đới. Vật liệu đá, gỗ, cát cùng tông màu trung tính mang lại sự thư thái, phù hợp với gu sống của thế hệ thành đạt hiện đại.

The Tropic mang phong cách kiến trúc nhiệt đới hiện đại - ngôn ngữ thiết kế đang được giới thành đạt ưa chuộng

Những nguyên lý thiết kế ấy không chỉ tạo khác biệt về thẩm mỹ, mà còn bắt nhịp với xu hướng wellness toàn cầu. Nghiên cứu COGfx của Harvard chỉ ra rằng, người sống trong công trình xanh có hiệu quả tư duy cao hơn khoảng 101% so với môi trường thông thường. Đây là yếu tố được giới doanh nhân và trí thức đặc biệt quan tâm.

Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy, nhà ở gắn với yếu tố wellness được thị trường định giá cao hơn tới 25% so với các dự án cùng phân khúc. Điều này phản ánh sức hút ngày càng lớn của những không gian sống xanh, riêng tư và chú trọng trải nghiệm như The Tropic.

Cộng đồng chọn lọc phản chiếu vị thế của chủ nhân

Với hàng nghìn cư dân đã chuyển về sinh sống, Vinhomes Royal Island đang hình thành một cộng đồng văn minh, sôi động bậc nhất Hải Phòng. Tại đây, các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí diễn ra thường xuyên, từ golf, pickleball, chạy bộ tới lễ hội âm nhạc, pháo hoa và các sự kiện quy mô lớn. Nhịp sống ấy góp phần gia tăng sự kết nối giữa những cư dân “đồng chất, hợp gu”.

Chính cộng đồng cư dân đang hiện hữu cùng hệ tiện ích và nhịp sống đô thị thượng lưu là yếu tố góp phần tạo nên sức hút riêng cho The Tropic. Trong xu hướng dịch chuyển của tầng lớp thành đạt, địa chỉ sống chính là “tấm danh thiếp định danh” phản chiếu vị thế, phong cách và cộng đồng mà chủ nhân lựa chọn đồng hành.

Cộng đồng cư dân đông đảo, nhịp sống sôi động đã hiện hữu tại Vinhomes Royal Island

Quỹ sản phẩm giới hạn tạo nền tảng gia tăng giá trị

Toàn khu The Tropic chỉ bao gồm 440 căn, chiếm một phần rất nhỏ trong quy mô đại đô thị Vinhomes Royal Island 877ha.

Bên cạnh đó, giá trị của The Tropic còn nằm ở vị trí trung tâm của đô thị đảo all-in-one quy mô lớn hiếm hoi tại miền Bắc. Trong bối cảnh quỹ đất thấp tầng trung tâm ngày càng khan hiếm, đây là dòng sản phẩm “limited” đúng nghĩa, khó có bản sao trên thị trường và cũng khó tái lập trong tương lai.

Với cư dân, sự khan hiếm của The Tropic tạo nên môi trường sống riêng tư và ít bị pha loãng theo thời gian. Với giới đầu tư, đây là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Sự hữu hạn của quỹ căn The Tropic tại tâm điểm đô thị đảo duy nhất miền Bắc tạo nền tảng cho khả năng gia tăng giá trị dài hạn.

Hội tụ những giá trị vàng về vị trí, kiến trúc, cộng đồng và tính hữu hạn, The Tropic trở thành lựa chọn sống khác biệt cho thế hệ tinh hoa Hải Phòng. Một không gian đủ kết nối để đón nhịp phát triển, đủ xanh cho chuẩn sống đẳng cấp, đủ riêng để khẳng định vị thế và đủ hiếm để gìn giữ giá trị theo thời gian giúp The Tropic giữ vững sức hút trong làn sóng dịch chuyển về đảo Vũ Yên.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

