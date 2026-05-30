Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Trang bị “đúng thứ người dùng cần”, giá ưu đãi, chuyên gia đánh giá VinFast VF 8 mới là chiếc SUV thực dụng không nên bỏ lỡ

18:00 30/05/2026
Thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, nhiều thay đổi thực dụng cùng mức giá sau ưu đãi trong giai đoạn mở cọc sớm chỉ khoảng 850 triệu đồng là những yếu tố được đánh giá cao trên VinFast VF 8 thế hệ mới.

Càng nhìn thực tế càng muốn xuống tiền

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tăng sức nóng trong 8 ngày mở cọc sớm (27/5-3/6), đặc biệt khi người dùng đang có cơ hội trải nghiệm thực tế phiên bản tiền sản xuất tại một số đại lý VinFast ở 3 miền.

Theo anh Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN), chưa phải là bản thương mại, nhưng chiếc xe đã cho thấy hướng tiếp cận rất sát thị hiếu khách hàng Việt. Anh cho rằng khi nhìn thực tế, thiết kế VF 8 mới mềm mại, tạo cảm giác sang và hiện đại.

1-1780148785.jpg

Cùng quan điểm, reviewer Phạm Ngọc Hải đánh giá phần đầu xe là điểm tạo ấn tượng mạnh nhất. Dải LED định vị mới được làm uyển chuyển, đẹp mắt nhưng vẫn giữ được nhận diện đặc trưng của VinFast. “Thiết kế tổng thể của VF 8 mới vẫn rất khỏe khoắn, nhưng trẻ trung và hợp thời”, anh Hải nhận xét.

Về nội thất, theo reviewer Đình Nam, VF 8 mới có phong cách thiết kế dễ được số đông yêu thích với nhiều thao tác thuận tiện hơn. Người lái có thêm màn hình hiển thị thông tin riêng, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình trung tâm. Trong khi đó, khu vực yên ngựa được làm thoáng hơn, có nhiều vị trí để đồ và sạc không dây.

Điểm khiến nhiều người bất ngờ nhất không gian hàng ghế sau. Anh Lê Tùng Anh (Trắng Auto) cho rằng VF 8 mới cho cảm giác một mẫu SUV phục vụ gia đình đúng nghĩa. “Sàn phẳng, ghế sau ngả sâu nhiều nấc, khoảng để chân rộng, tựa đầu cũng thay đổi cho thoải mái hơn. Hành khách ngồi hàng hai sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt”, anh nói.

2-1780148793.jpg

Chiếc xe được “phát triển cho người Việt”

Theo nhiều chuyên gia, VF 8 mới thể hiện định hướng thiết kế thực dụng, đáp ứng tốt điều kiện di chuyển tại Việt Nam. “VF 8 mới có cái êm theo kiểu người Việt muốn, rộng theo kiểu người Việt thích và dễ lái theo kiểu người Việt cần”, anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định trên trang cá nhân.

Phân tích kỹ hơn, anh Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng động cơ điện công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước là cấu hình phù hợp cho một chiếc SUV gia đình. Xe được trang bị bộ pin 60,13 kWh nhưng có thể di chuyển lên tới 500 km sau một lần sạc theo chuẩn NEDC. Khối lượng xe được tối ưu giúp VF 8 mới lanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, tối ưu độ êm ái tổng thể.

3-1780148793.jpg

Bên cạnh đó, hệ thống treo thích ứng FSD, nền tảng kiến trúc điện – điện tử cùng hệ thống quản lý nhiệt ITM mới cũng là những nâng cấp được cộng đồng đánh giá cao.

Đặc biệt, mức giá của VF 8 thế hệ mới là yếu tố quan trọng khiến nhiều người dùng quyết định xuống tiền ngay từ ngày đầu mở cọc. Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, tuy nhiên, khách hàng đặt cọc trong giai đoạn từ 27/5 đến 3/6/2026 sẽ được giảm trực tiếp 51 triệu đồng, đồng thời tiếp tục hưởng ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với mức hỗ trợ 10% - tương đương gần 100 triệu đồng tiền mặt.

Cộng dồn các ưu đãi kể trên, mức giá thực tế của VF 8 mới chỉ còn khoảng 850 triệu đồng. “Ở thời điểm hiện tại, rất khó tìm một mẫu SUV cỡ D có nền tảng công nghệ, trang bị và không gian như VF 8 với mức giá như vậy”, anh Phạm Ngọc Hải nhận xét.

Dự kiến, những chiếc VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 7/2026. Khách hàng 3 miền có thể tiếp tục trải nghiệm phiên bản tiền sản xuất tại các đại lý VinFast trong giai đoạn cọc sớm. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, chính sách cọc sớm cũng như lịch trưng bày xe, khách hàng có thể liên hệ đại lý gần nhất hoặc truy cập đường link https://vinfastauto.com/vn_vi/dat-coc-xe-vf8-the-all-new-2026.

 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Cùng chủ đề
CEO Techcombank Jens Lottner: Tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược “AI-first” Thông tin kinh doanh
CEO Techcombank Jens Lottner: Tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược “AI-first”

Hội nghị AWS Summit Singapore 2026 diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại Sands Expo and Convention...

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: Từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn Thông tin kinh doanh
Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: Từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia, các doanh nghiệp đang dần thu hẹp. Khi...

Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam Thông tin kinh doanh
Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa –...

MB được JCB vinh danh với 09 giải thưởng danh giá Thông tin kinh doanh
MB được JCB vinh danh với 09 giải thưởng danh giá

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026, MB được vinh danh ở 09 hạng mục giải...

Thông báo: Từ 08/06/2026, VPBANK BÌNH CHÁNH thay đổi địa chỉ hoạt động Thông tin kinh doanh
Thông báo: Từ 08/06/2026, VPBANK BÌNH CHÁNH thay đổi địa chỉ hoạt động

Agribank được vinh danh 02 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu Thông tin kinh doanh
Agribank được vinh danh 02 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu

Ngày 28/5/2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt...

Mới cập nhật
CEO Techcombank Jens Lottner: Tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược “AI-first”

CEO Techcombank Jens Lottner: Tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược “AI-first”

Hội nghị AWS Summit Singapore 2026 diễn ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại Sands Expo and Convention Centre đã ghi nhận sự xuất hiện của hàng nghìn chuyên gia công nghệ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây. Trong khuôn khổ hội nghị, CEO Techcombank Jens Lottner đã chia sẻ thẳng thắn những thách thức nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt cũng như chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh khó sao chép của Ngân hàng trong kỷ nguyên AI tăng trưởng.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: Từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: Từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia, các doanh nghiệp đang dần thu hẹp. Khi công nghệ ngày càng dễ tiếp cận thì điều gì sẽ thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn?

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

14 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

14 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới

Khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới

(Pháp lý) - Mới đây, công ty định giá thương hiệu Brand Fiance (Anh) đã công bố danh sách Global 500, xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2024. Theo đó, các hãng công nghệ như Apple, Nvidia….tiếp tục thống trị thương hiệu giá trị nhất thế giới. Chúng ta cùng khám phá những điểm đặc biệt dẫn đến sự thành công vượt trội của 5 trong số các thương hiệu có giá trị lớn nhất thế giới.

16 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

MB được JCB vinh danh với 09 giải thưởng danh giá

MB được JCB vinh danh với 09 giải thưởng danh giá

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026, MB được vinh danh ở 09 hạng mục giải thưởng, trở thành ngân hàng tại Việt Nam sở hữu nhiều nhất các giải thưởng mà JCB trao tặng tại Hội nghị.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Thông báo: Từ 08/06/2026, VPBANK BÌNH CHÁNH thay đổi địa chỉ hoạt động

Thông báo: Từ 08/06/2026, VPBANK BÌNH CHÁNH thay đổi địa chỉ hoạt động

Với mong muốn phục vụ đến Quý khách hàng những dịch vụ ngân hàng tốt nhất, VPBANK BÌNH CHÁNH đã cải tạo để nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong một không gian khang trang, hiện đại và rộng rãi...

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bốn giá trị tạo nên sức hút của The Tropic giữa làn sóng dịch chuyển về đảo Vũ Yên

Bốn giá trị tạo nên sức hút của The Tropic giữa làn sóng dịch chuyển về đảo Vũ Yên

Giữa làn sóng dịch chuyển của giới thành đạt đất Cảng về Vinhomes Royal Island, The Tropic đang là tọa độ được săn đón bậc nhất. Sức hút ấy đến từ bốn giá trị cốt lõi, kết hợp giữa vị trí, kiến trúc, cộng đồng và tính khan hiếm, tạo nên chuẩn mực sống mới tại Hải Phòng.

1 ngày trước Dự án - BĐS

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay