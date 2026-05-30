Trang bị “đúng thứ người dùng cần”, giá ưu đãi, chuyên gia đánh giá VinFast VF 8 mới là chiếc SUV thực dụng không nên bỏ lỡ

Thiết kế hiện đại, nội thất rộng rãi, nhiều thay đổi thực dụng cùng mức giá sau ưu đãi trong giai đoạn mở cọc sớm chỉ khoảng 850 triệu đồng là những yếu tố được đánh giá cao trên VinFast VF 8 thế hệ mới.

Càng nhìn thực tế càng muốn xuống tiền

VinFast VF 8 thế hệ mới tiếp tục tăng sức nóng trong 8 ngày mở cọc sớm (27/5-3/6), đặc biệt khi người dùng đang có cơ hội trải nghiệm thực tế phiên bản tiền sản xuất tại một số đại lý VinFast ở 3 miền.

Theo anh Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN), dù chưa phải là bản thương mại, nhưng chiếc xe đã cho thấy hướng tiếp cận rất sát thị hiếu khách hàng Việt. Anh cho rằng khi nhìn thực tế, thiết kế VF 8 mới mềm mại, tạo cảm giác sang và hiện đại.

Cùng quan điểm, reviewer Phạm Ngọc Hải đánh giá phần đầu xe là điểm tạo ấn tượng mạnh nhất. Dải LED định vị mới được làm uyển chuyển, đẹp mắt nhưng vẫn giữ được nhận diện đặc trưng của VinFast. “Thiết kế tổng thể của VF 8 mới vẫn rất khỏe khoắn, nhưng trẻ trung và hợp thời”, anh Hải nhận xét.

Về nội thất, theo reviewer Đình Nam, VF 8 mới có phong cách thiết kế dễ được số đông yêu thích với nhiều thao tác thuận tiện hơn. Người lái có thêm màn hình hiển thị thông tin riêng, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào màn hình trung tâm. Trong khi đó, khu vực yên ngựa được làm thoáng hơn, có nhiều vị trí để đồ và sạc không dây.

Điểm khiến nhiều người bất ngờ nhất là không gian hàng ghế sau. Anh Lê Tùng Anh (Trắng Auto) cho rằng VF 8 mới cho cảm giác một mẫu SUV phục vụ gia đình đúng nghĩa. “Sàn phẳng, ghế sau ngả sâu nhiều nấc, khoảng để chân rộng, tựa đầu cũng thay đổi cho thoải mái hơn. Hành khách ngồi hàng hai sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt”, anh nói.

Chiếc xe được “phát triển cho người Việt”

Theo nhiều chuyên gia, VF 8 mới thể hiện định hướng thiết kế thực dụng, đáp ứng tốt điều kiện di chuyển tại Việt Nam. “VF 8 mới có cái êm theo kiểu người Việt muốn, rộng theo kiểu người Việt thích và dễ lái theo kiểu người Việt cần”, anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định trên trang cá nhân.

Phân tích kỹ hơn, anh Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng động cơ điện công suất 228 mã lực, mô-men xoắn 330 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước là cấu hình phù hợp cho một chiếc SUV gia đình. Xe được trang bị bộ pin 60,13 kWh nhưng có thể di chuyển lên tới 500 km sau một lần sạc theo chuẩn NEDC. Khối lượng xe được tối ưu giúp VF 8 mới lanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, tối ưu độ êm ái tổng thể.

Bên cạnh đó, hệ thống treo thích ứng FSD, nền tảng kiến trúc điện – điện tử cùng hệ thống quản lý nhiệt ITM mới cũng là những nâng cấp được cộng đồng đánh giá cao.

Đặc biệt, mức giá của VF 8 thế hệ mới là yếu tố quan trọng khiến nhiều người dùng quyết định xuống tiền ngay từ ngày đầu mở cọc. Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, tuy nhiên, khách hàng đặt cọc trong giai đoạn từ 27/5 đến 3/6/2026 sẽ được giảm trực tiếp 51 triệu đồng, đồng thời tiếp tục hưởng ưu đãi từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” với mức hỗ trợ 10% - tương đương gần 100 triệu đồng tiền mặt.

Cộng dồn các ưu đãi kể trên, mức giá thực tế của VF 8 mới chỉ còn khoảng 850 triệu đồng. “Ở thời điểm hiện tại, rất khó tìm một mẫu SUV cỡ D có nền tảng công nghệ, trang bị và không gian như VF 8 với mức giá như vậy”, anh Phạm Ngọc Hải nhận xét.

Dự kiến, những chiếc VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng từ cuối tháng 7/2026. Khách hàng 3 miền có thể tiếp tục trải nghiệm phiên bản tiền sản xuất tại các đại lý VinFast trong giai đoạn cọc sớm.