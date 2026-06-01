Agribank đồng hành cùng Học viện Ngân hàng kiến tạo phòng học thông minh, nâng tầm chất lượng đào tạo thời đại số

Ngày 28/5/2026, Agribank phối hợp cùng Học viện Ngân hàng tổ chức lễ khai trương và bàn giao phòng học thông minh do Agribank tài trợ. Công trình góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất đào tạo, nâng cao điều kiện học tập, nghiên cứu và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, qua đó hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Ngân hàng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 giữa Agribank và Học viện Ngân hàng. Với nguồn kinh phí tài trợ gần 1,4 tỷ đồng, phòng học thông minh được đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy hiện đại cùng hạ tầng công nghệ số, đáp ứng xu hướng giáo dục 4.0 và yêu cầu đổi mới phương pháp đào tạo. Không chỉ phục vụ hoạt động học tập, thực hành và nghiên cứu, không gian này còn tạo điều kiện để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ năng mềm, tăng cường gắn kết giữa lý thuyết với thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và điều kiện học tập.

Tham dự buổi lễ, về phía Agribank có ông Đoàn Ngọc Lưu - Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị tại Trụ sở chính, Trường Đào tạo cán bộ, chi nhánh Thăng Long, Chi nhánh Hoàng Mai.

Về phía Học viện Ngân hàng có PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Thường trực; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, bộ môn, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Ngân hàng phát biểu khai mạc buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Ngân hàng bày tỏ vui mừng khi Học viện tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Agribank thông qua việc tài trợ phòng học thông minh. Theo PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, đây không chỉ là dấu mốc trong quá trình hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện mà còn là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó, hiệu quả giữa Học viện Ngân hàng và Agribank.

Trong nhiều năm qua, Agribank luôn là đối tác uy tín, đồng hành và dành nhiều sự quan tâm đối với Học viện Ngân hàng thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên và phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt là kết nối nghề nghiệp và đồng hành trong mọi hoạt động phát triển của Học viện Ngân hàng. Hai bên đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và thực chất, cùng hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng và toàn xã hội.

Lãnh đạo Học viện Ngân hàng nhấn mạnh, sự đồng hành của Agribank trong thời gian qua là vô cùng quý báu, không chỉ thể hiện ở việc hỗ trợ cơ sở vật chất mà còn ở sự chia sẻ về tinh thần, chuyên môn và định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên nhà trường.

“Việc đưa vào sử dụng phòng học thông minh có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục hiện nay đang diễn ra hết sức mạnh mẽ. Công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại, tăng cường kỹ năng số và khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của ngành Ngân hàng trong thời kỳ chuyển đổi số” - PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh nhấn mạnh.

Đáp lời tại buổi lễ, ông Đoàn Ngọc Lưu - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, Học viện Ngân hàng là một trong những cơ sở đào tạo uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam. Nơi đã và đang cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng và nền kinh tế đất nước.

Theo ông Đoàn Ngọc Lưu, việc hai bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 đã tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực tập, hướng nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là sự kết nối giữa kinh nghiệm thực tiễn của Agribank với năng lực đào tạo, nghiên cứu của Học viện Ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập của ngành Ngân hàng.

“Trải qua 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank tự hào là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp phát triển tam nông và đồng hành cùng tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong suốt hành trình ấy, Agribank nhận thức sâu sắc rằng chất lượng nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định, là “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập bền vững. Chính vì vậy, Agribank coi việc tăng cường hợp tác với Học viện Ngân hàng là bước đi chiến lược, góp phần bồi dưỡng tri thức, nâng tầm giá trị và kiến tạo tương lai phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Agribank luôn tự hào về đội ngũ cán bộ, người lao động đang ngày đêm cống hiến trên mọi lĩnh vực công tác - từ những cán bộ tín dụng gắn bó với địa bàn vùng sâu, vùng xa đến đội ngũ chuyên gia công nghệ, quản trị rủi ro và các nhà quản lý. Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi cán bộ, người lao động Agribank đều góp phần tạo dựng nên giá trị, uy tín và bản sắc của ngân hàng bằng tri thức, trách nhiệm và khát vọng phụng sự cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, bên cạnh tiềm lực tài chính hay công nghệ hiện đại, chất lượng nguồn nhân lực mới là yếu tố then chốt tạo nên sự phát triển bền vững của một tổ chức. Và để xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục và đào tạo đóng vai trò đặc biệt quan trọng” - ông Đoàn Ngọc Lưu cho biết.

Phó Tổng Giám đốc Agribank Đoàn Ngọc Lưu phát biểu tại buổi lễ

Với định hướng đó, Agribank luôn chú trọng tăng cường hợp tác với Học viện Ngân hàng. Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở việc ký kết các thỏa thuận, mà còn hướng tới mục tiêu dài hạn là gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn, giữa tri thức học thuật với nhu cầu phát triển của ngành Ngân hàng hiện đại. Đây là sự kết nối hài hòa giữa kinh nghiệm thực tiễn, mạng lưới hoạt động rộng khắp của Agribank với năng lực đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Học viện Ngân hàng, nhằm cùng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng và đất nước.

“Agribank mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược với Học viện Ngân hàng thông qua các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực tập, hướng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và phát triển nguồn nhân lực. Hai bên sẽ cùng đồng hành để kiến tạo môi trường học tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tiễn ngày càng hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của ngành Ngân hàng”- ông Đoàn Ngọc Lưu nói.

Việc Agribank tiếp tục đồng hành tài trợ phòng học thông minh cho Học viện Ngân hàng hôm nay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Agribank trong việc đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Agribank xác định Học viện Ngân hàng là đối tác chiến lược quan trọng và sẵn sàng phối hợp trên nhiều lĩnh vực như nâng cao chất lượng đào tạo, tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ thực tập, kết nối thực tiễn nghề nghiệp và phát triển các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của ngành.

“Với truyền thống, uy tín và năng lực đào tạo của Học viện Ngân hàng cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của Agribank, mỗi quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại những giá trị thiết thực và lâu dài. Đây không chỉ là sự hợp tác về chuyên môn, mà còn là sự đồng hành trong tầm nhìn và sứ mệnh, cùng kiến tạo một mô hình hợp tác gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, hướng nghiệp và thực tiễn công việc, nhằm phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của một nền kinh tế tri thức, bền vững và giàu tính nhân văn” - ông Đoàn Ngọc Lưu nhấn mạnh.

Ông Đoàn Ngọc Lưu - Phó Tổng Giám đốc Agribank, ông Lê Hồng Phúc - Phó Tổng Giám đốc Agribank và PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Ngân hàng cắt băng khai trương phòng học thông minh

Tại buổi lễ, Agribank và Học viện Ngân hàng cũng đã có buổi trao đổi về định hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 là năm mở đầu cho nhiệm kỳ mới 2026 - 2030 và giai đoạn phát triển mới của đất nước gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank phát biểu

Hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo với nhiều hình thức đa dạng. Bên cạnh các chương trình đào tạo dài hạn, các khóa học ngắn hạn, chuyên đề chuyên sâu thời gian qua cũng đã thu hút hàng nghìn lượt cán bộ Agribank tham gia. Nội dung đào tạo sẽ tiếp tục được cập nhật theo yêu cầu thực tiễn của ngành Ngân hàng, tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu số, quản trị ngân hàng hiện đại và nâng cao năng lực quản trị điều hành. Định hướng tăng cường phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài mang tính ứng dụng thực tiễn cao, gắn kết giữa đội ngũ nhà khoa học, giảng viên với các nhà quản lý, chuyên gia thực tiễn của Agribank nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động ngân hàng hiện nay.

Cán bộ Agribank và Học viện Ngân hàng trao đổi về định hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới

Được biết, trong nhiều năm qua, Agribank và Học viện Ngân hàng đã thiết lập mối quan hệ hợp tác bền chặt thông qua nhiều chương trình ý nghĩa dành cho sinh viên. Từ ngày 27/3/2023, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2028 trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ học bổng sinh viên, tuyển dụng, sử dụng dịch vụ ngân hàng và hoạt động truyền thông, trách nhiệm xã hội.

Sau hơn hai năm triển khai, chương trình hợp tác giữa hai đơn vị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình học bổng, thực tập, đào tạo và tuyển dụng đã thu hút đông đảo sinh viên Học viện Ngân hàng tham gia, góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên cũng như tạo nguồn nhân lực trẻ đầy tiềm năng cho Agribank.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo phối hợp giữa Agribank và Học viện Ngân hàng cũng góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực thi cho đội ngũ cán bộ Agribank. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2023 - 2025, Agribank và Học viện Ngân hàng đã phối hợp tổ chức 15 chương trình đào tạo với tổng cộng hơn 8.300 lượt cán bộ tham gia.

Trong hợp tác nghiên cứu khoa học, Học viện Ngân hàng cũng đã hỗ trợ, tư vấn Agribank xây dựng Đề án chiến lược đào tạo và Khung chương trình đào tạo đã được Hội đồng thành viên thông qua và đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, hai bên đã phối hợp tổ chức các hội thảo về phát triển bền vững, ESG, tài chính xanh, tín dụng xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động ngân hàng.

