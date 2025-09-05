Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Bứt phá từ không gian biển: Cơ hội để Đà Nẵng dẫn đầu chuỗi giá trị toàn cầu

17:34 05/09/2025
Sở hữu vị trí chiến lược ven biển cùng định hướng quy hoạch chưa từng có với trung tâm tài chính, khu thương mại tự do đến đảo nhân tạo, Đà Nẵng đang nắm cơ hội bứt phá, trở thành siêu đô thị biển quy mô nhờ mở rộng không gian phát triển.

Những kỳ tích trên không gian biển

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và quỹ đất liền ngày càng hạn hẹp, hoạt động lấn biển đang trở thành xu hướng tất yếu, mở ra không gian phát triển mới cho các quốc gia. Dubai, Singapore và Thâm Quyến là những hình mẫu tiêu biểu trong khai thác không gian biển, phát triển đô thị hiện đại và nâng tầm vị thế quốc gia.

1-1757068486.png

Dự án đảo nhân tạo hình cây cọ Palm Jumeirah trở thành niềm tự hào của Dubai

Dubai từ sa mạc khô cằn đã vươn ra biển với Palm Jumeirah, đảo nhân tạo biểu tượng của sự xa hoa, quy tụ khách sạn 5 sao, biệt thự triệu đô và hệ sinh thái du lịch đẳng cấp. Năm 2023, Palm Jumeirah chiếm tới 39% giao dịch bất động sản cao cấp toàn cầu, trở thành điểm hút vốn đầu tư quốc tế.

Singapore, quốc đảo không tài nguyên, đã mở rộng thêm 100 km² đất nhờ lấn biển từ thập niên 1960, phát triển các khu đô thị như Marina Bay, Sentosa, đóng góp 1–2% GDP mỗi năm.

Thâm Quyến, từ làng chài nhỏ, sau 40 năm đã thành trung tâm công nghệ gần 500 tỷ USD GDP. Với 80 km² đất lấn biển, thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng và nhà ở bền vững.

 Là trung tâm kinh tế và đô thị biển của miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng đã được chọn để mở rộng không gian phát triển về phía biển.

2-1757068478.png

Đà Nẵng có nhiều lợi thế để hình thành khu thương mại tự do

Vị trí địa lý chiến lược giúp Đà Nẵng trở thành cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối nhanh chóng với các thị trường lớn trong ASEAN, Đông Bắc Á, Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương. Cảng nước sâu Liên Chiểu, chỉ cách tuyến hàng hải quốc tế 100 km, đang được đầu tư thành trung tâm logistics trọng điểm.

“Nếu phát triển từ góc nhìn địa chính trị- kinh tế mới, Đà Nẵng hoàn toàn có thể vươn tầm toàn cầu, không chỉ so sánh ngang với Singapore hay Dubai mà còn trở thành hình mẫu phát triển tiêu biểu”. TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Môi trường, Biển và Hải đảo nhận định.

Tương đồng như Singaopre, Đà Nẵng cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng đồng bộ từ cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt đến các khu công nghiệp, công nghệ cao. Chính sách đầu tư minh bạch, ưu đãi hấp dẫn giúp thành phố thu hút nhiều tập đoàn lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính và dịch vụ

Học hỏi từ Thâm Quyến, thành phố chú trọng đầu tư công nghệ với Khu Công nghệ cao, công viên phần mềm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và startup, song song với phát triển năng lượng tái tạo và quản lý môi trường. Hệ sinh thái công nghệ biển sẽ là nền tảng cho một đô thị biển thông minh, xanh và bền vững.

3-1757068553.png

Với hạ tầng hiện đại, việc hình thành khu thương mại tự do sẽ là động lực nâng tầm vị thế du lịch Đà Nẵng trên trường quốc tế.

Giống với các thiên đường du lịch biển nổi tiếng, Đà Nẵng sở hữu tiềm năng du lịch lớn nhờ cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng du lịch đẳng cấp: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Sun World Ba Na Hills, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế,... đã đưa thành phố vào bản đồ du lịch toàn cầu. Tương lai, Đà Nẵng sẽ phát triển du lịch biển cao cấp như bến du thuyền, đảo nhân tạo hay resort kết hợp thương mại - tài chính sẽ mở ra hệ sinh thái du lịch - đầu tư hiện đại.

Với quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành một đô thị biển thông minh, trung tâm tài chính - logistics quốc tế, định hình lại vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những bài học từ Dubai, Singapore và Thâm Quyến là kim chỉ nam để thành phố khai thác hiệu quả không gian biển.

Cơ hội vươn tầm thành phố đáng sống khu vực

Theo TS. Dư Văn Toán, Đà Nẵng còn nhiều dư địa để khai thác không gian biển và vùng ven biển. Thành phố cần một quy hoạch tổng thể, mở rộng về phía Nam, đồng thời gắn kết với các giá trị phát triển của Quảng Nam. Việc sát nhập, điều chỉnh địa giới hành chính  đã mở rộng tầm nhìn không gian, tạo điều kiện tích hợp các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính - logistics, công nghiệp xanh, du lịch biển và các khu kinh tế liên vùng như Chu Lai, Hội An, Cù Lao Chàm.

4-1757068553.png

Phối cảnh minh họa Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thương mại dịch vụ thuộc vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Thành phố Đà Nẵng

Về ngành nghề, Đà Nẵng có nhiều cơ hội để dẫn đầu trong phát triển các ngành kinh tế biển hiện đại như: du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (bến du thuyền, khu nghỉ dưỡng ven biển, đảo nhân tạo), dịch vụ cảng biển- logistics, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, đặc biệt là tàu du lịch cỡ lớn. Cảng nước sâu Liên Chiểu và hệ thống hạ tầng kết nối đang được đầu tư mạnh là nền tảng quan trọng để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế tại hành lang kinh tế Đông -Tây.

“Thành phố có thể tiên phong trong phát triển ngành năng lượng tái tạo trên biển như điện mặt trời, điện gió, thủy triều, sản xuất hydro xanh và thí điểm công nghệ điện từ chênh lệch độ mặn. Đây không chỉ là giải pháp bền vững, mà còn mở đường cho việc phát triển khu công nghiệp ven biển sử dụng điện xanh, hướng tới các mô hình công nghiệp không phát thải (net-zero)”. Chuyên gia Dư Văn Toán cho biết thêm.

Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, giám sát môi trường biển bằng thiết bị tự hành và hạ tầng cảm biến để phục vụ quản lý đô thị thông minh, hướng đi hoạt động thương mại, tài chính và sản xuất trên biển.

Với định hướng rõ ràng, quy hoạch chiến lược, cơ chế thu hút đầu tư hiệu quả và ứng dụng công nghệ xanh, Đà Nẵng đang vươn mình trở thành đô thị biển tầm cỡ toàn cầu, hướng tới vị thế thành phố đáng sống hàng đầu khu vực và thế giới trong mắt các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group
Cùng chủ đề
Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc Thông tin đầu tư
Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn bứt phá khi ba động lực lớn cùng hội tụ: dòng vốn FDI...

Sun Group khởi động dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng đầu tiên tại chân núi Bà Nà Thông tin đầu tư
Sun Group khởi động dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng đầu tiên tại chân núi Bà Nà

Ngày 27/8/2025, Thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động Dự...

Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô Thông tin đầu tư
Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô

Những ngày này, bên cạnh những thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước dịp kỷ niệm 80 năm...

Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh” Thông tin đầu tư
Vũ Yên vào “bệ phóng”, nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá “cất cánh”

Từ câu chuyện BĐS Thủ Thiêm (TP.HCM) bứt phá ngoạn mục nhờ hạ tầng, nhiều chuyên gia nhận định Hải...

“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City Thông tin đầu tư
“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City

“Nền kinh tế dưới ánh đèn điện” được ví như “cây đũa thần cổ tích” tại không ít quốc gia...

Vingroup công bố 2 trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh Thông tin đầu tư
Vingroup công bố 2 trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh

Ngày 11/08/2025, nhân dịp 32 năm ngày thành lập, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố mở rộng thêm hai...

Mới cập nhật
Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Nền tảng vượt trội giúp Singapore xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

(Pháp lý). Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu khốc liệt, Singapore đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu thế giới, sánh ngang với New York, Luân Đôn và Hồng Kông. Thành công này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của hàng loạt yếu tố nền tảng: môi trường pháp lý minh bạch, chính sách thuế ưu đãi, hạ tầng tài chính-công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, sự ổn định chính trị và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng mới như fintech và tài chính xanh.

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

AirlineRatings vinh danh Vietjet trong Top hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025

Vietjet vừa được AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá dịch vụ và an toàn hàng không quốc tế, vinh danh với giải thưởng bền vững (Sustainability Awards) dành cho các hãng hàng không toàn cầu năm 2025.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân

Bac A Bank gỡ khó về vốn, tiếp sức mùa cao điểm cuối năm cho khách hàng cá nhân

Thấu hiểu nhu cầu vốn trong giai đoạn cao điểm chi tiêu, mua sắm phục vụ đời sống và bắt kịp mùa sản xuất kinh doanh cuối năm, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức gia hạn Chương trình tín dụng cá nhân “Hưởng vay ưu đãi - Khởi sắc tương lai” đến hết ngày 31/12/2025, giúp khách hàng chủ động dòng tiền, tối ưu mọi kế hoạch tài chính.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

Một số quyền của các bên trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Luật trọng tài Việt Nam

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được tiến hành theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 (LTTTM). Do đề cao quyền tự thỏa thuận, tự định đoạt của các bên, minh bạch, linh hoạt, thân thiện, nhanh chóng, đảm bảo bí mật cho các bên tranh chấp nên phương thức giải quyết tranh chấp này ngày càng được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh trên “đường băng” trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu miền Bắc

Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn bứt phá khi ba động lực lớn cùng hội tụ: dòng vốn FDI chất lượng cao liên tục đổ về, hạ tầng chiến lược hoàn thiện từ cao tốc đến cảng biển – sân bay, và sự xuất hiện của những đô thị phức hợp ven biển hiện đại, kiến tạo “đường băng” mới để miền di sản cất cánh, trở thành cực tăng trưởng đầu tư hàng đầu miền Bắc.

2 ngày trước Thông tin đầu tư

Phát huy trí tuệ Luật gia, đóng góp vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Phát huy trí tuệ Luật gia, đóng góp vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng

Lịch sử của Hội Luật gia Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với lịch sử của đất nước, với lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Sự trưởng thành, lớn mạnh của Hội gắn chặt với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

Nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự giữa các quốc gia trong ASEAN

(Pháp lý). Qua quá trình nghiên cứu và đánh giá thực trạng các quy định pháp lý cũng như thực tiễn hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và một số quốc gia ASEAN, đề tài đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các hiệp định song phương và đa phương về tương trợ tư pháp hình sự. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay