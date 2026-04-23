“Đại công trường” APEC tại Phú Quốc: Trung tâm hội nghị lợp mái, sân bay xong sân đỗ

Chỉ còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC 2027, Phú Quốc đang chứng kiến một cuộc “tổng lực” chưa từng có về hạ tầng. Trên khắp đại công trường, hàng nghìn kỹ sư, công nhân thi công xuyên ngày đêm, đẩy tiến độ các dự án trọng điểm lên mức cao nhất, tạo nên một nhịp độ bứt tốc hiếm thấy.

Tại “trái tim” của tổ hợp APEC - Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC do Tập đoàn Sun Group triển khai đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông chỉ sau khoảng 10 tháng thi công và đang tiến hành lợp mái.

Đằng sau tốc độ ấy là quy mô huy động nhân lực ở mức chưa từng có, đặc biệt đối với các công trường ở đảo. Ở cao điểm, riêng một nhà thầu tại Trung tâm Hội nghị có thể huy động từ 2.400–2.700 nhân sự khi triển khai đồng loạt các hạng mục kết cấu, hoàn thiện và hệ thống cơ điện.

Điểm nhấn lớn nhất, không gian hội nghị hơn 11.050 m² với nhịp 81m không cột, lập kỷ lục lớn nhất thế giới đang dần thành hình. Với kết cấu vượt nhịp 81m, toàn bộ không gian rộng tương đương một sân bóng đá được “treo” bằng hệ mái thép nặng tới 12.000 tấn, lắp dựng bằng công nghệ kích rút thủy lực chính xác đến từng milimet.

Song song với trung tâm hội nghị, các hạng mục phụ trợ cũng đang bứt tốc mạnh mẽ. Nhà biểu diễn đa năng đã hoàn thành khoảng 85% phần kết cấu và chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp dựng thép.

Nếu khu hội nghị là biểu tượng kỹ thuật, thì dự án mở rộng sân bay Phú Quốc lại thể hiện rõ nhất tinh thần “chạy đua với thời gian”. Với tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng, toàn bộ công trường đang vận hành ở cường độ cao, nhiều hạng mục vượt tiến độ.

Nhà ga VIP, nơi đón nguyên thủ trong APEC 2027 đã hoàn thành 100% kết cấu thô, trong khi nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 87% và bước vào giai đoạn lắp dựng mái thép.

Đặc biệt, hạng mục sân đỗ máy bay C1 đã hoàn thành chỉ sau 3 tháng thi công, nhanh hơn tới 2/3 thời gian so với thông lệ và đã chính thức đưa vào khai thác từ giữa tháng 4/2026.

Quy mô nhân lực tại khu vực sân bay cũng ở mức “khổng lồ” khi có khoảng 4.000 công nhân làm việc mỗi ngày trên toàn công trường, từ đường băng đến các nhà ga, tạo nên một guồng quay thi công liên tục gần như không có điểm dừng.

Song song với các hạng mục trọng điểm, tuyến đường tỉnh 975 (DT975), trục kết nối quan trọng phục vụ APEC cũng đang được triển khai với cường độ cao trên toàn tuyến.

Hiện tại, các mũi thi công đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục nền – móng – thoát nước. Công tác đào đất, xử lý nền đường đã đạt hơn 716.000 m3, trong khi đắp nền K95 và K98 cũng đang được đẩy nhanh, lần lượt đạt khoảng 56% và 46% khối lượng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm như hào kỹ thuật, thoát nước mưa cũng được triển khai song song, với hàng nghìn mét hào và ống cống đã được lắp đặt. Đáng chú ý, lớp móng đường bắt đầu được tăng tốc, trong đó cấp phối đá dăm (CPDD 37.5) đã đạt trên 60% ở khâu tập kết và đang được tổ chức thi công đồng loạt trên công trường.

Với việc nhiều hạng mục được triển khai đồng thời, DT975 đang dần hiện rõ hình hài, trở thành một trong những tuyến hạ tầng then chốt góp phần hoàn thiện tổng thể đại công trường APEC Phú Quốc.

Từ trung tâm hội nghị đến sân bay, từ kết cấu siêu lớn đến các hạng mục phụ trợ, tất cả đều đang được triển khai đồng thời, liên tục, không có “khoảng nghỉ”. Nhịp độ thi công dày đặc ngày đêm đã biến Phú Quốc thành một đại công trường thực sự nơi mọi nguồn lực được huy động tối đa cho mục tiêu chung.

Không chỉ là cuộc đua về tiến độ, đây còn là bước chạy đà chiến lược để đưa Phú Quốc trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế quy mô lớn. Và với những gì đang diễn ra, đại công trường APEC không chỉ “chạy kịp” mà đang bứt phá vượt chuẩn, từng ngày rút ngắn khoảng cách tới đích.