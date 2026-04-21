Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC “cán đích”

15:47 21/04/2026
Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.

Với quy mô 5 vị trí đỗ mới, sân đỗ 1C được triển khai với tốc độ "vô tiền khoáng hậu" - chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng kể từ ngày khởi công. So với quy trình thi công các hạng mục tương tự tại những sân bay khác thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, tiến độ tại Phú Quốc đã rút ngắn được 2/3 thời gian.

Để làm được điều này, chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thi công xuyên suốt 3 ca 4 kíp, biến công trường trở thành một "thành phố không ngủ" bất chấp giá vật liệu và các chi phí logistics tăng phi mã do những biến động địa chính trị toàn cầu.

1-1776761431.jpg

Khu vực sân đỗ 1C chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026

Đường cất hạ cánh số 2: Sẵn sàng cho những chuyến bay hiệu chuẩn

Cùng với niềm vui từ sân đỗ 1C, các hạng mục trọng điểm khác của dự án cũng ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng theo từng ngày.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, đường cất hạ cánh (CHC) số 2 dài 3.300m, đang tiến rất gần đến ngày hoàn thiện. Cụ thể, lớp bê tông xi măng (BTXM) M150/25 đã đạt tới 95% khối lượng công việc. Đây là lớp nền tảng quan trọng nhất để tạo độ ổn định cho đường băng. Trong khi đó, lớp bê tông bề mặt chất lượng cao M350/45, đòi hỏi kỹ thuật thi công khắt khe nhất để chịu được tải trọng của những dòng tàu bay thân rộng, cũng đã cán mốc 31%.

2-1776761441.jpg

Đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc với đường CHC số 2 sắp “cán đích”

Theo lộ trình đã được phê duyệt, dự kiến đến ngày 30/6/2026, đường CHC số 2 sẽ chính thức được nghiệm thu kỹ thuật. Ngay sau đó, công tác bay hiệu chuẩn để kiểm tra các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu và an toàn bay sẽ được triển khai. Nếu các chỉ số đạt chuẩn, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa đường băng thứ hai vào vận hành vào tháng 8/2026, giúp nâng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay tại đây.

Nhà ga T2 dần lộ diện hình hài “phượng hoàng lửa”

Tại khu vực nhà ga, không khí thi công cũng khẩn trương không kém. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế lấy cảm hứng từ cánh chim phượng hoàng lửa, hiện đã đạt 87% khối lượng kết cấu phần thô. Hiện nay, dự án đã chính thức bước vào giai đoạn lắp đặt kết cấu thép mái. Những hệ khung thép khổng lồ đang dần định hình nên hình ảnh đôi cánh phượng hoàng lửa vươn mình mạnh mẽ.

3-1776761449.jpg

Lắp đặt kết cấu thép mái cho Nhà ga hành khách T2

Đặc biệt, Nhà ga VIP – nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ và khách cấp cao, đang là hạng mục có tiến độ "về sớm" nhất trong khối nhà ga. Đến thời điểm hiện tại, 100% phần kết cấu thô đã hoàn thành, kết cấu thép mái cũng đã đạt 70%. Sự tinh xảo trong thi công kết cấu mái của nhà ga VIP được kỳ vọng sẽ thể hiện trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của kiến trúc sư Marco Casamonti, biến nơi đây thành một "phòng khách" sang trọng bậc nhất khu vực.

4-1776761449.jpg

Nhà ga VIP đã hoàn thành 100% phần kết cấu thô

Song song đó, phần sân đỗ khu vực nhà ga cũng đang được ráo riết triển khai. Lớp BTXM M350/45 tại khu vực T2 đã đạt 10% và khu vực VIP đạt 13%. Việc triển khai đồng bộ từ nhà ga đến sân đỗ đảm bảo khi công trình khánh thành, mọi mắt xích sẽ đạt trạng thái sẵn sàng, thông suốt và đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ ở mức cao nhất.

Sun Group và cuộc kiến tạo “đại công trường không ngủ” tại Phú Quốc

Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Việc sân đỗ 1C cán đích đúng hạn, cùng các hạng mục phụ trợ thuộc dự án liên tục vượt tiến độ, không chỉ là kết quả của một quy trình thi công bài bản mà còn là minh chứng cho nội lực thực thi của Tập đoàn Sun Group.

5-1776761449.jpg

Huy động tối đa nhân lực, thi công xuyên suốt "3 ca 4 kíp"

Trên đại công trường Nam đảo, nhịp độ thi công xuyên đêm của hàng trăm phương tiện cơ giới, cùng hàng nghìn công nhân tạo nên một cuộc đua bứt tốc chưa từng có trong tiền lệ. Sun Group đang dẫn dắt toàn bộ guồng thi công, giữ vai trò chủ lực trong việc định hình diện mạo hạ tầng, từng bước đưa Phú Quốc trở thành đại công trường quy mô lớn, sẵn sàng đón vận hội mới từ APEC 2027.

Với đà tiến độ này, "kỳ tích Phú Quốc" đang dần trở thành hiện thực, xác lập những chuẩn mực mới về tốc độ và chất lượng trong đầu tư hạ tầng tại Việt Nam, góp phần đưa Phú Quốc trở thành một trong những trung tâm hàng không, du lịch và sự kiện mới của thế giới.

PV

Từ "chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh" đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD),...

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: "Cực hút" mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính...

APEC 2027 tại Phú Quốc là tuyên ngôn vị thế Việt Nam

Mười năm sau APEC 2017, Việt Nam trở lại vai trò nước chủ nhà APEC, với quy mô và cách...

Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong...

Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và...

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị...

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công khẩn trương “vượt nắng thắng mưa”. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, mà còn tạo dựng không gian văn hóa có giá trị lâu dài, phục vụ cộng đồng và các thế hệ mai sau.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

Masan Consumer (Hose: MCH) đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong quý 1/2026, với các chỉ số kinh doanh cho thấy sự cải thiện đồng bộ cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vẫn duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn, kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy các mô hình vận hành mới của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

Từ "chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh" đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD), đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau khoảng 16 tháng và nhanh chóng đạt sản lượng khoảng 0,9 tỷ kWh mỗi năm không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy. Đằng sau mốc tiến độ này là năng lực tổ chức triển khai và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi dự án của chủ đầu tư – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí phân hóa trong lĩnh vực năng lượng.

Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ trợ trực tiếp lên đến 13% giá niêm yết, mua xe 0 đồng trả trước với lãi suất cố định hay chính sách sạc pin miễn phí lên tới 3 năm.

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20/4, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Tổ và Hội trường trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp. Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã diễn ra với sự tham dự của 114 nghị viện thành viên.

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

