Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC “cán đích”

Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.

Với quy mô 5 vị trí đỗ mới, sân đỗ 1C được triển khai với tốc độ "vô tiền khoáng hậu" - chỉ vỏn vẹn trong vòng 3 tháng kể từ ngày khởi công. So với quy trình thi công các hạng mục tương tự tại những sân bay khác thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng, tiến độ tại Phú Quốc đã rút ngắn được 2/3 thời gian.

Để làm được điều này, chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thi công xuyên suốt 3 ca 4 kíp, biến công trường trở thành một "thành phố không ngủ" bất chấp giá vật liệu và các chi phí logistics tăng phi mã do những biến động địa chính trị toàn cầu.

Đường cất hạ cánh số 2: Sẵn sàng cho những chuyến bay hiệu chuẩn

Cùng với niềm vui từ sân đỗ 1C, các hạng mục trọng điểm khác của dự án cũng ghi nhận những con số tăng trưởng ấn tượng theo từng ngày.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất, đường cất hạ cánh (CHC) số 2 dài 3.300m, đang tiến rất gần đến ngày hoàn thiện. Cụ thể, lớp bê tông xi măng (BTXM) M150/25 đã đạt tới 95% khối lượng công việc. Đây là lớp nền tảng quan trọng nhất để tạo độ ổn định cho đường băng. Trong khi đó, lớp bê tông bề mặt chất lượng cao M350/45, đòi hỏi kỹ thuật thi công khắt khe nhất để chịu được tải trọng của những dòng tàu bay thân rộng, cũng đã cán mốc 31%.

Theo lộ trình đã được phê duyệt, dự kiến đến ngày 30/6/2026, đường CHC số 2 sẽ chính thức được nghiệm thu kỹ thuật. Ngay sau đó, công tác bay hiệu chuẩn để kiểm tra các hệ thống dẫn đường, đèn tín hiệu và an toàn bay sẽ được triển khai. Nếu các chỉ số đạt chuẩn, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa đường băng thứ hai vào vận hành vào tháng 8/2026, giúp nâng gấp đôi công suất tiếp nhận chuyến bay tại đây.

Nhà ga T2 dần lộ diện hình hài “phượng hoàng lửa”

Tại khu vực nhà ga, không khí thi công cũng khẩn trương không kém. Nhà ga hành khách T2 được thiết kế lấy cảm hứng từ cánh chim phượng hoàng lửa, hiện đã đạt 87% khối lượng kết cấu phần thô. Hiện nay, dự án đã chính thức bước vào giai đoạn lắp đặt kết cấu thép mái. Những hệ khung thép khổng lồ đang dần định hình nên hình ảnh đôi cánh phượng hoàng lửa vươn mình mạnh mẽ.

Đặc biệt, Nhà ga VIP – nơi sẽ đón tiếp các nguyên thủ và khách cấp cao, đang là hạng mục có tiến độ "về sớm" nhất trong khối nhà ga. Đến thời điểm hiện tại, 100% phần kết cấu thô đã hoàn thành, kết cấu thép mái cũng đã đạt 70%. Sự tinh xảo trong thi công kết cấu mái của nhà ga VIP được kỳ vọng sẽ thể hiện trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của kiến trúc sư Marco Casamonti, biến nơi đây thành một "phòng khách" sang trọng bậc nhất khu vực.

Song song đó, phần sân đỗ khu vực nhà ga cũng đang được ráo riết triển khai. Lớp BTXM M350/45 tại khu vực T2 đã đạt 10% và khu vực VIP đạt 13%. Việc triển khai đồng bộ từ nhà ga đến sân đỗ đảm bảo khi công trình khánh thành, mọi mắt xích sẽ đạt trạng thái sẵn sàng, thông suốt và đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ ở mức cao nhất.

Sun Group và cuộc kiến tạo “đại công trường không ngủ” tại Phú Quốc

Với tổng thời gian triển khai được giao là 18 tháng, dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc là một trong những công trình trọng điểm nhằm phục vụ APEC 2027. Việc sân đỗ 1C cán đích đúng hạn, cùng các hạng mục phụ trợ thuộc dự án liên tục vượt tiến độ, không chỉ là kết quả của một quy trình thi công bài bản mà còn là minh chứng cho nội lực thực thi của Tập đoàn Sun Group.

Trên đại công trường Nam đảo, nhịp độ thi công xuyên đêm của hàng trăm phương tiện cơ giới, cùng hàng nghìn công nhân tạo nên một cuộc đua bứt tốc chưa từng có trong tiền lệ. Sun Group đang dẫn dắt toàn bộ guồng thi công, giữ vai trò chủ lực trong việc định hình diện mạo hạ tầng, từng bước đưa Phú Quốc trở thành đại công trường quy mô lớn, sẵn sàng đón vận hội mới từ APEC 2027.

Với đà tiến độ này, "kỳ tích Phú Quốc" đang dần trở thành hiện thực, xác lập những chuẩn mực mới về tốc độ và chất lượng trong đầu tư hạ tầng tại Việt Nam, góp phần đưa Phú Quốc trở thành một trong những trung tâm hàng không, du lịch và sự kiện mới của thế giới.