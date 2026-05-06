Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

13:42 06/05/2026
Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (sửa đổi).
1-1778049968.jpg

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) - Ảnh: VGP/Thu Sa

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; đại diện Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ.

Việc xây dựng chính sách để ban hành Luật PBGDPL (sửa đổi) nhằm giải quyết các hạn chế, khó khăn, vướng mắc do quy định của Luật PBGDPL năm 2012 và đổi mới công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng phương thức, truyền thông chính sách.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, Hồ sơ Luật đề cập 6 chính sách với nội dung cơ bản gồm: (1) Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nhà nước, thực hiện PBGDPL; (2) Điều chỉnh cơ chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; (3) Mở rộng đối tượng đặc thù và quy định rõ chính sách, trách nhiệm PBGDPL cho đối tượng đặc thù; (4) Phân quyền thành lập Hội đồng bộ, ngành theo hướng linh hoạt; (5) Quy định rõ nội dung, trách nhiệm giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; (6) Bổ sung cơ chế, chính sách và nguồn lực tương xứng cho công tác PBGDPL.

2-1778049976.jpg

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu - Ảnh: VGP/Thu Sa

Luận bàn, cho ý kiến và đề xuất về một số vấn đề liên quan đến nội dung được nêu trong các chính sách, các đại biểu cho rằng cần đánh giá lại tính thiết thực, hiệu quả về thành lập hội đồng, đặc biệt là hội đồng cấp xã. Liên quan đến kinh phí, cần làm rõ nguồn, phân kỳ đầu tư và việc xã hội hoá.

Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận về đối tượng điều chỉnh; cụ thể hoá hơn nữa các chính sách; tăng cường truyền thông chính sách và cân nhắc thời điểm, quy trình thực hiện truyền thông chính sách thống nhất với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm tính khả thi.

Trình Chính phủ vào ngày 10/6/2026

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định xây dựng chính sách là một bước quan trọng, phải được thực hiện đúng tinh thần và mục tiêu đề ra.

"Chúng ta quán triệt và thực hiện nghiêm Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới xây dựng pháp luật và trên tinh thần chung là nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội thì đưa vào luật; thuộc Chính phủ thì ban hành nghị định; thuộc bộ, ngành thì ban hành thông tư. Đặc biệt, bảo đảm Luật ban hành có thể đi vào cuộc sống ngay, tránh tình trạng phải chờ nghị định, thông tư hướng dẫn", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

3-1778049976.jpg

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Phổ biến, giáo dục pháp luật là một phần của "đời sống" pháp luật, thuộc giai đoạn tổ chức thi hành - Ảnh: VGP/Thu Sa

Cũng theo Phó Thủ tướng, phổ biến, giáo dục pháp luật là một phần của "đời sống" pháp luật, thuộc giai đoạn tổ chức thi hành. Dù hệ thống pháp luật hoàn thiện đến đâu, nếu tổ chức thực hiện không tốt thì hiệu quả vẫn bị ảnh hưởng. Trong khi đó, khâu tổ chức thi hành hiện nay được đánh giá còn hạn chế, trong đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng là một điểm yếu. Vì vậy, việc sửa đổi lần này cần mang tính căn bản, toàn diện.

Yêu cầu phải đánh giá kỹ chính sách, nhận diện đầy đủ để xây được hệ thống chính sách phù hợp, từ đó thiết kế các quy phạm cụ thể trong luật, Phó Thủ tướng chỉ ra một số bất cập. Đơn cử như hình thức, cách làm hiện nay còn cũ, khó tiếp cận. Về nội dung, cần chọn lọc sắc nét hơn và phân hóa theo từng nhóm đối tượng. Đội ngũ báo cáo viên thừa về số lượng nhưng thiếu về chất lượng, thiếu người tâm huyết và phương pháp tốt.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cho rằng giáo dục pháp luật có nơi hoạt động hiệu quả nhưng cũng có nơi còn hình thức. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là đánh giá lại toàn diện Hội đồng phối hợp PBGDPL về số lượng, thành phần, nội dung hoạt động. Trong đó, cân nhắc việc có nên duy trì Hội đồng phối hợp PBGDPL ở cấp xã hay không, trong bối cảnh xu hướng chung là tinh giản các hội đồng, ban chỉ đạo.

"Thay vì lập thêm tổ chức, nên giao rõ trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị", Phó Thủ tướng nêu quan điểm.

4-1778049976.jpg

Phó Thủ tướng đồng ý lùi thời hạn trình Luật lên Chính phủ vào ngày 10/6/2026 - Ảnh: VGP/Thu Sa

Về kinh phí, quán triệt đầu tư cho xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển, Phó Thủ tướng lưu ý việc phân bổ phải hợp lý, đúng quy định, đặt trong tổng thể chung, tránh cơ chế đặc thù dàn trải.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về Hội đồng cấp xã và cơ chế tài chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8/5.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đồng ý lùi thời hạn trình Luật lên Chính phủ vào ngày 10/6/2026.

"Cần khẩn trương xây dựng song song dự thảo luật và nghị định hướng dẫn, bảo đảm phân định rõ thẩm quyền theo đúng quy định, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về đổi mới trong xây dựng pháp luật", Phó Thủ tướng chỉ đạo./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/sua-doi-luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-phai-mang-tinh-can-ban-toan-dien-102260505103300604.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới Sự kiện - Chính sách
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản...

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN Sự kiện - Chính sách
Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ...

'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số Sự kiện - Chính sách
'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số

Một cá nhân, một chiếc máy tính và các nền tảng số có thể vận hành một doanh nghiệp hoàn...

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế Sự kiện - Chính sách
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính,...

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá Sự kiện - Chính sách
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân Sự kiện - Chính sách
Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Tháng 5/2026 - tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế...

Mới cập nhật
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, vi phạm về đất đai trước 1-8-2024 sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không tham nhũng; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh; dự án, công trình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước…

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số

'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số

Một cá nhân, một chiếc máy tính và các nền tảng số có thể vận hành một doanh nghiệp hoàn chỉnh – điều từng là viễn cảnh nay đang dần trở thành hiện thực trong định hướng chính sách. Mô hình “doanh nghiệp một người” vì thế không chỉ là một hình thức kinh doanh mới, mà còn mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển doanh nghiệp, hướng tới phổ cập tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bộ Công an đề xuất mới về miễn trách nhiệm hình sự

Bộ Công an đề xuất mới về miễn trách nhiệm hình sự

Bộ Công an đề xuất bổ sung việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ngay ở giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

7 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược. Sau khi các sáng kiến như Project Vault được triển khai, thị trường nhanh chóng ghi nhận những thương vụ quy mô lớn.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa... đã được đại diện các bộ, ngành làm rõ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có những điểm mới mang tính đột phá đã được chia sẻ tại buổi họp báo, diễn ra chiều ngày 4/5.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay