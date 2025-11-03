Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ châu Á của Vinamilk

10:35 03/11/2025
Vinamilk vừa tạo cú hích lớn tại Asian Technology Excellence Awards 2025 với bộ đôi công nghệ chưa từng có trong ngành sữa Đông Nam Á. Bí quyết đằng sau dòng sữa chất lượng cao Vinamilk Green Farm Cao đạm, không chỉ là dinh dưỡng – mà còn là năng lực ứng dụng công nghệ vào từng mắc xích sản xuất, từ nguyên liệu đến chế biến.

Asian Technology Excellence Awards (ATEA) là giải thưởng thường niên do Tạp chí Asian Business Review tổ chức, nhằm tôn vinh những sáng kiến công nghệ đột phá đang định hình tương lai của châu Á. Giải thưởng ghi nhận các dự án công nghệ mang lại kết quả đo lường rõ ràng, giải quyết những thách thức cấp thiết và thúc đẩy tiến bộ thực chất trong nhiều lĩnh vực.

Ở hạng mục Chuyển đổi số - Sản xuất thực phẩm, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất của Đông Nam Á được xướng tên nhờ bộ đôi công nghệ đột phá: công nghệ siêu vi lọc và hệ thống kiểm định chất lượng sữa 4.0. Theo đánh giá từ Asian Business Review, đây là bước tiến giúp Vinamilk trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Đông Nam Á số hóa toàn diện cả quy trình sản xuất lẫn khâu thu mua nguyên liệu.

1-1762140929.jpg

Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất của Đông Nam Á được vinh danh tại hạng mục Chuyển đổi số - Sản xuất thực phẩm tại ATEA 2025 (Ảnh: BTC)

Trong đó, công nghệ siêu vi lọc (ultrafiltration) – công nghệ được Vinamilk tiên phong ứng dụng quy mô lớn tại Đông Nam Á – là lời hồi đáp trực tiếp cho xu hướng sữa tươi giàu đạm đang “lên ngôi” trên toàn cầu. Đây là công nghệ xử lý sữa tiên tiến từ châu Âu, cho phép chiết tách protein, canxi và lactose ở cấp độ phân tử, từ đó tái cấu trúc thành phần dinh dưỡng theo hướng tối ưu, phù hợp với nhu cầu ngày càng cá nhân hóa của người tiêu dùng.

Nhờ công nghệ này, dù được chế biến hoàn toàn từ sữa tươi, không bổ sung đạm whey, mỗi hộp Vinamilk Green Farm Cao Đạm 250ml vẫn chứa đến 12,5g đạm tự nhiên – cao hơn 65% so với sữa tươi tiệt trùng truyền thống, giàu canxi hơn 30% và giảm 60% chất béo. Đặc biệt, màng lọc vật lý còn giúp loại bỏ lactose, mở rộng khả năng tiếp cận dinh dưỡng từ sữa cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

2-1762140941.jpg

Vinamilk Green Farm Cao Đạm là dòng sản phẩm tiêu biểu cho chiến lược phát triển sản phẩm hướng đến tương lai của Vinamilk (Ảnh: Minh Anh)

Sản phẩm được xem là giải pháp dinh dưỡng ưu việt dành cho những người đang chủ động chăm sóc sức khỏe từ chế độ ăn hằng ngày, như: người trưởng thành cần bồi dưỡng thể chất, phụ nữ trong thai kỳ, người luyện tập thể thao thường xuyên, trẻ em trong giai đoạn phát triển.

Vinamilk Green Farm Cao Đạm là lời khẳng định của chúng tôi về chiến lược phát triển sản phẩm hướng đến tương lai – nơi dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là tốt cho sức khỏe, mà còn phải 'may đo' phù hợp với nhu cầu, gu thưởng thức và lối sống của từng người”, ông Nguyễn Quang Trí – Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk nhấn mạnh.

Song song đó, Vinamilk triển khai hệ thống kiểm tra chất lượng sữa độ nhạy cao cho phép kiểm tra chất lượng theo thời gian thực tại mọi điểm quan trọng. Thay vì thay đổi toàn bộ quy trình, hệ thống áp dụng mô hình cải tiến có mục tiêu, xác định và xử lý vấn đề chất lượng tại từng điểm cụ thể, đồng thời duy trì hiệu quả hệ thống. Điều này đảm bảo nguồn sữa nguyên liệu chất lượng cao – yếu tố tiên quyết cho các quy trình chế biến tiên tiến phía sau như công nghệ siêu vi lọc.

Những đổi mới này càng có ý nghĩa khi xét đến quy mô và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Vinamilk”, theo Asian Business Review. Cụ thể, Vinamilk hiện là nhà sản xuất sữa lớn nhất Đông Nam Á, vận hành 15 trang trại đạt các tiêu chuẩn quốc tế như Global S.L.P.; Organic EU. Doanh nghiệp đang quản lý hơn 130.000 con bò sữa, với năng lực cung ứng hơn 1,1 triệu lít sữa tươi/ngày.

3-1762140941.jpg

Hệ thống kiểm tra chất lượng sữa độ nhạy cao cho phép Vinamilk kiểm tra chất lượng sữa theo thời gian thực tại mọi điểm quan trọng. (Ảnh: Minh Anh)

Việc Vinamilk được vinh danh tại ATEA 2025 không chỉ khẳng định năng lực đổi mới công nghệ của “ông lớn” ngành sữa khu vực, mà còn hé lộ “bí quyết” phía sau chuỗi thành tích quốc tế ấn tượng của sản phẩm Vinamilk Green Farm Cao Đạm. Cụ thể, bộ đôi công nghệ đã giúp Vinamilk Green Farm Cao Đạm giành loạt giải thưởng hàng đầu thế giới về vị ngon, an toàn và tinh khiết như Giải Vàng – chứng nhận cao nhất của tổ chức Monde Selection (Bỉ), Giải thưởng vị ngon thượng hạng (Superior Taste Award – Bỉ), Purity Award – giải thưởng khắt khe nhất về độ an toàn và tinh khiết từ Mỹ.

Có thể nói, công nghệ không chỉ là công cụ sản xuất – mà đã trở thành “nguyên liệu” đặc biệt, góp phần tái định nghĩa chuẩn dinh dưỡng trong ngành sữa hiện đại. Với Vinamilk, mỗi cải tiến công nghệ là một bước tiến hướng đến tương lai: nơi dinh dưỡng không chỉ sạch và tốt cho sức khỏe, mà còn được cá nhân hóa theo nhu cầu, thể trạng và lối sống của từng người tiêu dùng./.

PV

