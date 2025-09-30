Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng, phức tạp

08:06 30/09/2025
Thường trực Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng yêu cầu đến hết năm 2025 và trước Đại hội XIV, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án; kết thúc xác minh xử lý 6 vụ tham nhũng nghiêm trọng.


Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay; kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì Cuộc họp.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, bài bản

Từ sau Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo (ngày 7/7/2025) đến nay, các cấp ủy, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, nhất là 4 yêu cầu, 6 nhiệm vụ tại Kết luận Phiên họp thứ 28 của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 443 vụ/1.488 bị can, truy tố 470 vụ/1.296 bị can, xét xử sơ thẩm 512 vụ/1.266 bị cáo về các tội tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 4 vụ án/36 bị can, khởi tố bổ sung 60 bị can trong 5 vụ án; kết luận điều tra 1 vụ án/9 bị can; kết luận điều tra bổ sung 1 vụ án/28 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/72 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/73 bị cáo; xét xử phúc thẩm 2 vụ án/4 bị cáo; hoàn thành xét xử sơ thẩm 2 vụ án trọng điểm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

2-1759194436.jpg

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm tội về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh; kiên quyết đấu tranh, triệt phá nhiều vụ phạm tội có tổ chức, có sự câu kết giữa các đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp với cán bộ thoái hóa, biến chất, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của bộ máy Nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và niềm tin của nhân dân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo kết luận của Ban Chỉ đạo. Từ sau Phiên họp thứ 28 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 13 tổ chức đảng, 190 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay là 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý đối với 2.991 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; bước đầu đã phân loại thành 7 nhóm dự án có khó khăn, vướng mắc, kèm phương án xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý, trong đó có phương án, lộ trình giải quyết đối với 06 dự án; đồng thời tích cực chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và xử lý đối với 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Thanh tra Chính phủ đã tổ chức rà soát, phân loại, thanh tra, chỉ đạo thanh tra đối với 563 dự án, công trình có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn với xây dựng, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động, tích cực, đổi mới cách làm, chuyển trọng tâm sang giám sát, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, từng bước mang lại hiệu quả tích cực.

Các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ hoạt động công vụ, nhất là hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, có tác dụng tích cực trong phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc. Nhất là các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn 2); các vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương...

Đặc biệt, tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.”



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước, chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nhất là hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án Thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay; đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở; chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở; xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, nhất là kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục liêm chính trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm.

Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu, khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo./.

