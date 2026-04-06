Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết, đối với hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ", kết quả điều tra đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can về 03 tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" quy định tại các Điều 222, 364, 354 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, cụ thể:

- Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc (Trung tâm NCEM) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 BLHS; "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 354 BLHS.

- Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Seiki về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 BLHS; "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS.

- Nguyễn Phan Dũng, Tổng Giám đốc; Bùi Thị Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Seiki; Đào Như Ý và Bùi Thị Hà Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Deahan; Lê Đức Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phan Ngọc Châu, Nhân viên Công ty Toàn Cầu; Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty Nhân Tâm Việt; Lê Đình Quang, nhân viên kinh doanh Công ty Coninco về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 222 BLHS.

