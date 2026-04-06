Trước trốn thuế 'khủng', Bảo Tín Minh Châu từng sai phạm gì?

19:10 06/04/2026
Trước khi lộ chuyện sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý, kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 150 tỉ đồng, Bảo Tín Minh Châu từng bị chỉ ra nhiều vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ, thuế...

Ngoài Tổng giám đốc Vũ Minh Châu bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, PC03 Công an Hà Nội cũng khởi tố 3 người khác ở Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh, gồm: Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Châu) và nhân viên kế toán về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020 - 2023, bước đầu, cơ quan điều tra xác định: doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Giai đoạn 2020 - 2023, việc Bảo Tín Minh Châu sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng. ẢNH: ĐAN THANH

Trước vụ việc nêu trên, Bảo Tín Minh Châu từng bị phát hiện loạt vi phạm, chịu mức phạt nhiều tỉ đồng.

Cụ thể, tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) thông báo ra quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trong đó có Bảo Tín Minh Châu.

Hành vi vi phạm của doanh nghiệp là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Ngoài mức phạt 200 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn.

Trước đó, ngày 30.5.2025, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, trong đó có chỉ ra loạt vi phạm của Bảo Tín Minh Châu.

Kết luận thanh tra nêu rõ, ngoài các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng, doanh nghiệp này còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết.

Cạnh đó là vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng, như: không công bố trên "website: btmc.vn" thông tin vận chuyển và giao nhận; quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website thương mại điện tử.

Không xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo an toàn, an ninh cho việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người tiêu dùng trên "website: btmc.vn"...

Chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan công an 

Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm một số quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể như ban hành quy định nội bộ có nội dung không đầy đủ; không có hệ thống quản lý để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; không thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Bảo Tín Minh Châu từng bị phạt 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. ẢNH: ĐAN THANH

Không thực hiện nhận biết thông tin khách hàng; không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; không thực hiện việc đánh giá rủi ro về rửa tiền; không phân công hoặc không đăng ký phân công cán bộ, bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố...

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn của hàng hóa dịch vụ mua vào không đúng quy định, dẫn đến giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp…

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt, có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Cùng đó, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2,64 tỉ đồng đối với Bảo Tín Minh Châu liên quan đến một số vi phạm quy định về hoạt động phòng, chống rửa tiền và chế độ thông tin báo cáo mua, bán vàng miếng.

Trong 6 công ty, ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra, Bảo Tín Minh Châu có mức phạt cao nhất. Đơn vị bị phạt thấp nhất ở mức 380 triệu đồng

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật. Từ ngày 28.10.2024 đến nay, công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh.

