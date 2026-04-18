Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

09:00 18/04/2026
(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện này không chỉ là dịp để ngân hàng trình bày kế hoạch phát triển mà còn là nơi cổ đông thể hiện quan điểm, thắc mắc về chiến lược và định hướng của ngân hàng trong tương lai gần.
Lượng cổ đông tham dự giảm mạnh, phản ánh sự thay đổi trong chiến lược hậu cần

Theo báo cáo chính thức, hơn 2.000 cổ đông đã có mặt tại đại hội, giảm hơn một nửa so với con số hơn 4.700 cổ đông tham dự vào năm 2025. Điều này phần nào phản ánh xu hướng thay đổi trong phương thức tổ chức và các chính sách hậu cần của ngân hàng.

Trước đó, MB đã không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa cho cổ đông như các năm trước, do số lượng đăng ký tham dự vượt quá khả năng đáp ứng, đồng thời nhằm cắt giảm chi phí. Trong những năm qua, khoản hỗ trợ 500.000 đồng mỗi cổ đông đã từng góp phần thúc đẩy số lượng người tham dự đông đảo, nhưng năm nay, chiến lược này đã thay đổi nhằm phù hợp với thực tế.

Kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu lợi nhuận tăng 15%, tổng tài sản vượt mốc 2 triệu tỷ đồng

Tại đại hội, ngân hàng đã trình bày các mục tiêu chiến lược cho năm 2026. Theo đó, MB đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15%, đạt hơn 39.400 tỷ đồng. Đồng thời, tổng tài sản dự kiến sẽ vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với năm trước. Các chỉ tiêu về huy động vốn, dư nợ tín dụng cũng được đề ra rõ ràng, lần lượt tăng 30%. Điều đáng chú ý là ngân hàng hướng tới kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%, đảm bảo duy trì sự ổn định và bền vững trong hoạt động.

Lợi nhuận trước thuế của MB

Trong năm 2025, MB đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2024, đồng thời vượt xa kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của ngân hàng vượt 1,6 triệu tỷ, tăng trưởng 43,1%, đứng đầu nhóm Big5 về tốc độ mở rộng quy mô tài sản. Với các chỉ tiêu này, mục tiêu của năm 2026 trở thành một bước tiến lớn trong chiến lược phát triển của ngân hàng, đặc biệt khi dự kiến cán mốc 2 triệu tỷ đồng tổng tài sản trong năm nay.

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là kế hoạch tăng vốn điều lệ của MB. Ngân hàng dự kiến tăng vốn từ mức hiện tại 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tức tăng hơn 22.137 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được chia thành ba cấu phần chính: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, MB sẽ phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15%, để trả cổ tức, góp phần tăng vốn thêm 12.082 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng sẽ chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 10%, nhằm huy động thêm vốn. Ngoài ra, ngân hàng còn dự kiến phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có 62 triệu cổ phiếu chào bán theo kế hoạch cũ và 138 triệu cổ phiếu bổ sung, nhằm mục đích mở rộng quy mô hoạt động và tăng khả năng tài trợ vốn cho các dự án chiến lược.

Chính sách cổ tức rõ ràng với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu

Về phân phối lợi nhuận năm 2025, ngân hàng đã trình phương án chi trả cổ tức khá hấp dẫn. Cụ thể, MB dự kiến trả cổ tức tiền mặt ở mức 10% bằng tổng số tiền khoảng 8.055 tỷ đồng, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%, dự kiến trị giá hơn 12.082 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức sẽ đạt 25%, tương đương khoản chi khoảng 20.137 tỷ đồng, thể hiện cam kết của ngân hàng đối với lợi ích cổ đông.

Trong phần thảo luận, cổ đông đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến chiến lược chia cổ tức, kế hoạch phát hành cổ phiếu, cũng như các hoạt động của các công ty con như MCredit, MBS, MBCapital. Một số cổ đông băn khoăn về việc bán cổ phần hoặc thay đổi pháp lý của MCredit, lo ngại về quyền lợi khi nhận cổ tức tiền mặt hay cổ phiếu, cũng như các chính sách phát triển các công ty con để phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của ngân hàng mẹ.

Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái đã giải thích rằng, ngân hàng cố gắng đáp ứng đa dạng nhu cầu của cổ đông, trong đó có người muốn nhận cổ tức bằng tiền mặt, người lại thích cổ phiếu. Chính sách này nhằm tạo sự linh hoạt và phù hợp với nhiều nhóm cổ đông khác nhau. Về vấn đề bán cổ phần của MCredit, ông Thái xác nhận rằng hiện tại ngân hàng không có ý định bán đứt, mà chỉ hướng đến việc chuyển đổi hình thức sở hữu để chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong tương lai, đồng thời đảm bảo hoạt động của công ty tài chính này vẫn hiệu quả.

Phát triển các công ty con – Mục tiêu còn nhiều thách thức

Liên quan đến các công ty con như MBS và MBCapital, Chủ tịch Lưu Trung Thái chia sẻ rằng ngân hàng đang tập trung các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này. Trong đó, MBS đã có những đóng góp đáng kể cho ngân hàng mẹ, thậm chí giá cổ phiếu của MBS còn cao hơn cả MBB trong một số thời điểm. Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư và phát triển các dịch vụ tài chính phù hợp với xu hướng thị trường.

Về vấn đề room ngoại đã kín, ông Thái cho biết ngân hàng chưa có kế hoạch nới room, nhằm chuẩn bị cho các cơ hội hợp tác với nhà đầu tư chiến lược trong tương lai, đồng thời giữ vững khả năng phát hành cổ phiếu khi cần thiết để tối đa hóa giá trị cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội đã thành công rực rỡ trong việc truyền đạt rõ chiến lược tăng trưởng, mở rộng quy mô và giữ vững cam kết chia sẻ lợi ích với cổ đông. Các kế hoạch về tăng vốn, chia cổ tức, mở rộng hoạt động của các công ty con đều phản ánh rõ mục tiêu của ngân hàng trong việc duy trì vị thế dẫn đầu ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho những bước tiến mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Sự kiện này không chỉ là một bước ngoặt trong hoạt động của ngân hàng mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược dài hạn của Ban lãnh đạo, hướng tới sự phát triển bền vững và tạo giá trị tối đa cho các cổ đông trong tương lai.

Bùi Lộc

