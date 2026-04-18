Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

09:32 18/04/2026
Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul ngày 17/4, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế theo định hướng “Rise to Asia”.

Mở rộng hiện diện bay quốc tế, kiến tạo trải nghiệm liền mạch

02h25 sáng, chuyến bay mang số hiệu 9G450 của Sun PhuQuoc Airways đã khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến sân bay quốc tế Incheon tại Seoul, Hàn Quốc vào 09:55 (giờ địa phương). Ở chiều ngược lại, gần 230 hành khách từ Seoul đã đến Phú Quốc trên chuyến bay đầu tiên của hãng, mở ra một nhịp kết nối mới giữa hai điểm đến giàu tiềm năng du lịch và giao thương. 

 

Du khách chuyến bay từ Seoul đến Phú Quốc của hãng 

Đường bay Phú Quốc- Seoul (Hàn Quốc) được khai thác với tần suất 1 chuyến/ngày, và sẽ nâng lên 2 chuyến/ngày trong giai đoạn tiếp theo. Du khách khi bay cùng hãng sẽ được tặng vé cáp treo Sun World Hòn Thơm (áp dụng đến hết tháng 6/2026), đồng thời hưởng ưu đãi lên tới 30% cho các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, spa và giải trí tại Phú Quốc. 

Không chỉ là việc bổ sung một đường bay quốc tế, tuyến Phú Quốc - Seoul còn được định vị như một “trục kết nối chiến lược”, đưa đảo Ngọc tiếp cận sâu hơn với thị trường Đông Bắc Á, đồng thời mở rộng khả năng kết nối tới các khu vực khác thông qua một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn của khu vực.

Phòng chờ Sun Executive Lounge tại nhà ga quốc tế sân bay Phú Quốc

Cùng với việc khai trương đường bay, Sun PhuQuoc Airways đồng thời đưa vào vận hành Sun Executive Lounge tại nhà ga quốc tế Phú Quốc, hoàn thiện hệ thống phòng chờ tại cả hai nhà ga. Đây là bước đi nhằm nâng tầm trải nghiệm hành khách ngay từ điểm khởi đầu. Không gian phòng chờ được thiết kế theo ý tưởng “học viện hàng không” với dấu ấn của kiến trúc sư Bill Bensley, kết hợp cùng trải nghiệm ẩm thực Việt Nam nguyên bản và các thương hiệu ẩm thực quốc tế. Việc đầu tư vào phòng chờ không chỉ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn góp phần đưa các yếu tố văn hóa và bản sắc trở thành một phần trong hành trình bay.

Quầy làm thủ tục của Sun PhuQuoc Airways tại khách sạn

Song song đó, hãng triển khai mô hình làm thủ tục bay ngay tại khách sạn, cho phép hành khách hoàn tất check-in và nhận thẻ lên máy bay ngay tại nơi lưu trú. Hành lý được tiếp nhận và vận chuyển trực tiếp ra sân bay theo quy trình tiêu chuẩn, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ trước giờ khởi hành. Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được áp dụng tại các khách sạn như La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort, đồng thời phục vụ cả khách lưu trú tại khu vực Sunset Town và Bãi Kem.

Du khách nhận món quà chào mừng của hãng trên chuyến bay đầu tiên đến Seoul 

Sự kết hợp giữa dịch vụ phòng chờ và check-in tại khách sạn cho thấy định hướng rõ ràng của Sun PhuQuoc Airways trong việc xây dựng hành trình “bay - nghỉ dưỡng” liền mạch, nơi trải nghiệm không chỉ gói gọn trong chuyến bay mà được mở rộng xuyên suốt toàn bộ hành trình.

Thêm “dải lụa” mới kết nối Việt - Hàn 

Seoul, với sân bay quốc tế Incheon, là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quan trọng của khu vực, kết nối Đông Bắc Á với Bắc Mỹ, châu Âu và nhiều thị trường quốc tế. Việc thiết lập đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trực tiếp, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận mạng lưới hành khách rộng lớn hơn.

Cắt băng khai trương đường bay tại sân bay quốc tế Incheon 

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, ông Vũ Hồ cho biết trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng nhất của Việt Nam, việc bổ sung đường bay thẳng Phú Quốc - Seoul sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, kinh tế và kết nối nhân dân giữa hai quốc gia. 

Đường bay được khai thác theo mô hình dịch vụ đầy đủ (full-service), mang đến trải nghiệm trọn gói từ suất ăn, hành lý ký gửi đến khoang Thương gia và các dịch vụ ưu tiên. Khi kết hợp với hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí của Sun Group tại Phú Quốc, hành trình của du khách được mở rộng thành một trải nghiệm toàn diện, thay vì chỉ là một chuyến di chuyển.

Hãng chào đón du khách đến với Phú Quốc

Việc khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul, cùng với việc đồng bộ các dịch vụ trải nghiệm từ mặt đất đến trên không, cho thấy cách tiếp cận nhất quán của Sun PhuQuoc Airways: phát triển mạng bay đi cùng nâng cấp trải nghiệm.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong khu vực, những kết nối được đầu tư đồng bộ về dịch vụ và hệ sinh thái được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thu hút khách quốc tế, đồng thời từng bước định vị Phú Quốc như một cửa ngõ hàng không - du lịch mới của Việt Nam.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự Thông tin kinh doanh
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân...

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý Thông tin kinh doanh
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt...

AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR Thông tin kinh doanh
AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR

Trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn sự chú ý của thị...

Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ Thông tin kinh doanh
Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

VinFast tạo “nghịch lý” trên thị trường xe khi đang là thương hiệu hàng đầu thị trường về chất lượng...

Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu? Thông tin kinh doanh
Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu?

Khi các quốc gia ngày càng chú trọng đảm bảo nguồn cung các khoáng sản chiến lược, những mỏ tài...

SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền Thông tin kinh doanh
SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ...

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính bằng việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Dù không có các phần quà tặng như các năm trước, sự kiện vẫn thu hút 2.871 cổ đông tham dự, phản ánh rõ nét sự quan tâm thực chất của các nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của ngân hàng.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện. Đó là khi mỗi bước đi không chỉ nhằm củng cố quan hệ song phương, mà còn góp phần định hình cách một quốc gia lựa chọn vị trí của mình trong thế giới đang biến động.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới

Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới

Ngày 17/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện này không chỉ là dịp để ngân hàng trình bày kế hoạch phát triển mà còn là nơi cổ đông thể hiện quan điểm, thắc mắc về chiến lược và định hướng của ngân hàng trong tương lai gần.

6 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế

Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế

(Pháp lý). Chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại quốc tế, nổi bật là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trước bối cảnh đó, việc trang bị một số kiến thức cơ bản cho doanh nghiệp để nhận biết các rủi ro pháp lý khi xuất khẩu hàng hoá và thanh toán quốc tế là điều vô cùng cần thiết.

21 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

22 giờ trước Thông tin đầu tư

MIK Group chính thức khởi công dự án Imperia Sky Park

MIK Group chính thức khởi công dự án Imperia Sky Park

Sự kiện khởi công Imperia Sky Park không chỉ đánh dấu bước triển khai chính thức của dự án, mà còn là tín hiệu rõ nét về tính khả thi của dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ hạ tầng và quy hoạch.

22 giờ trước Dự án - BĐS

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

