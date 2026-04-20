Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

15:08 20/04/2026
VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ trợ trực tiếp lên đến 13% giá niêm yết, mua xe 0 đồng trả trước với lãi suất cố định hay chính sách sạc pin miễn phí lên tới 3 năm.

Ưu đãi chạm đỉnh, người dùng chốt liền tay VF 8

Đang lên kế hoạch đổi xe cho chuyến đi xuyên Việt nhân dịp lễ 30/4 sắp tới, anh Thành Long - CEO một nhãn hiệu thời trang tại Hà Nội - cho biết bị thu hút bởi chương trình ưu đãi mạnh tay trong tháng của VinFast và nhanh chóng đặt cọc chiếc VF 8 Plus. 

Từ mức giá niêm yết 1,019 tỷ đồng (bản Eco) và 1,199 tỷ đồng (bản Plus), khách hàng mua VinFast VF 8 trong tháng 4/2026 được hưởng loạt ưu đãi “hạng nặng” gồm: hỗ trợ trực tiếp 10% giá bán theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng qua xe điện (áp dụng tới hết 30/4). Nhờ thế, tổng mức ưu đãi anh được nhận lên tới 156 triệu đồng. Bên cạnh đó, người mua như anh còn được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho xe điện, giúp tối ưu đáng kể chi phí lăn bánh.

“Tính ra, giá lăn bánh chiếc xe của tôi chỉ hơn 1 tỷ đồng. Đây là mức chi quá hời cho bản cao cấp một mẫu xe hạng D. Với khoảng giá này, tôi chỉ lăn bánh được bản tiêu chuẩn của xe xăng cùng hạng, hoặc phải tìm xe phân khúc dưới”, anh Long chia sẻ.

Ngoài phương án hỗ trợ trực tiếp trên giá bán, khách hàng mua VinFast VF 8 cũng có thể lựa chọn hình thức trả góp với vốn đối ứng 0 đồng, đồng thời hưởng mức lãi suất cố định 5%/năm trong 3 năm đầu (thay cho mức giảm 10%).

Là người ưa xê dịch, đam mê camping và nhiếp ảnh, anh Trọng Nhân (Hải Phòng) đã tranh thủ “rinh” VF 8 về trong giai đoạn nhiều ưu đãi. Anh cho biết đã có dịp cầm lái VF 8 trên các cung đường Tây Bắc và nhanh chóng “phải lòng” phiên bản Eco.

“Tôi chọn phương án trả trước 50% và trả góp trong 3 năm. Tính ra trung bình mỗi tháng tiền trả gốc và lãi vẫn nằm trong khả năng chi trả. Quan trọng là không chịu áp lực biến động lãi suất thả nổi”, anh Nhân nói.

Ưu thế rõ rệt về chi phí so với xe xăng

Reviewer Gà Tổng từ kênh GenZ Việt lại tính toán lợi thế của VF 8 dựa trên chi phí sử dụng. “Với các mẫu xe xăng hoặc hybrid như Hyundai Santa Fe hay Honda CR-V, dù đã tối ưu đến đâu thì chi phí nhiên liệu vẫn là khoản khá lớn. Với quãng đường di chuyển khoảng 1.200 – 1.500 km mỗi tháng, tiền xăng thường dao động từ 2-3 triệu đồng, thậm chí lên tới 4-5 triệu đồng khi giá nhiên liệu tăng cao”, anh phân tích.

Trong khi đó, với VinFast VF 8, bài toán chi phí vận hành “dễ thở” hơn đáng kể. Nhờ chính sách miễn phí sạc (tối đa 10 lần/tháng đến 10/2/2029 đối với xe mua từ 10/2/2026), chi phí sử dụng hàng tháng trong khoảng 3 năm đầu gần như bằng 0. Ngay cả khi hết thời gian ưu đãi, chi phí điện vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ so với tiền xăng, trong khi giá điện cũng ổn định hơn, ít biến động.

Ở khía cạnh bảo dưỡng, khác với xe động cơ đốt trong phải định kỳ thay dầu, lọc dầu, kiểm tra động cơ hay hộp số, các mẫu xe điện có danh sách hạng mục đơn giản hơn hẳn. Chi phí bảo dưỡng vì thế được tinh gọn, chủ yếu xoay quanh hệ thống điện, phanh, lốp và lọc gió, với mức chi thấp hơn đáng kể.

Ngoài ra, chính sách bảo hành dài hạn lên tới 10 năm/200.000 km cũng giúp các chủ xe yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi bộ phận giá trị cao như pin cũng được bảo hành trong thời gian tương tự.

“Tổng thể, từ chi phí đầu tư ban đầu, vận hành hàng tháng đến bảo dưỡng dài hạn, VinFast VF 8 đều cho thấy lợi thế rõ rệt so với các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên bài toán kinh tế và trải nghiệm công nghệ”, reviewer kênh GenZ Việt kết luận.

Sự kết hợp giữa hiệu năng của một mẫu SUV hạng D và lợi thế chi phí vận hành thấp, cùng chính sách bán hàng hấp dẫn ở thời điểm hiện tại, VF 8 đang được giới quan sát nhận định là “kèo thơm” bậc nhất trong tầm giá khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

Masan Consumer (Hose: MCH) đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong quý 1/2026, với các chỉ số kinh...

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân...

Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul ngày 17/4, đánh dấu bước tiến tiếp...

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt...

AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR

Trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn sự chú ý của thị...

Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng "thắng lớn" nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

VinFast tạo “nghịch lý” trên thị trường xe khi đang là thương hiệu hàng đầu thị trường về chất lượng...

Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC "cán đích"

Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.

2 giờ trước Thông tin đầu tư

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công khẩn trương “vượt nắng thắng mưa”. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, mà còn tạo dựng không gian văn hóa có giá trị lâu dài, phục vụ cộng đồng và các thế hệ mai sau.

3 giờ trước Thông tin cần biết

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

Masan Consumer (Hose: MCH) đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong quý 1/2026, với các chỉ số kinh doanh cho thấy sự cải thiện đồng bộ cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vẫn duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn, kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy các mô hình vận hành mới của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ "chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh" đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD), đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau khoảng 16 tháng và nhanh chóng đạt sản lượng khoảng 0,9 tỷ kWh mỗi năm không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy. Đằng sau mốc tiến độ này là năng lực tổ chức triển khai và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi dự án của chủ đầu tư – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí phân hóa trong lĩnh vực năng lượng.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20/4, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Tổ và Hội trường trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp. Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã diễn ra với sự tham dự của 114 nghị viện thành viên.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

