Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và các quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Việc tổng rà soát được triển khai theo các kết luận của Bộ Chính trị, Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng cao, tiến độ khẩn trương trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn.

Theo Công điện, kết quả tổng rà soát phải kiến nghị hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi; tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát; thành lập tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách; xác định rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm.

Việc bố trí nguồn lực, huy động cán bộ có năng lực, chuyên gia chuyên sâu và lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu tác động trực tiếp được xác định là yêu cầu bắt buộc, tránh hình thức.

Kết quả rà soát phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý; nêu rõ phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đồng thời xác định cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành, bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện.

Công điện đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ rà soát văn bản; chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật kịp thời dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương và Cổng Pháp luật quốc gia.

Bộ Tư pháp được giao vai trò cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả; Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm kinh phí thực hiện; Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan phối hợp chia sẻ dữ liệu, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng tiến độ.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí tăng cường giám sát, phản biện, truyền thông, huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bảo đảm tổng rà soát đạt hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.