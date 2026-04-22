Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thủ tướng yêu cầu tổng rà soát văn bản pháp luật toàn quốc

08:36 22/04/2026
Công điện số 32 yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước, bảo đảm đồng bộ, thực chất, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và các quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Việc tổng rà soát được triển khai theo các kết luận của Bộ Chính trị, Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Yêu cầu đặt ra là bảo đảm chất lượng cao, tiến độ khẩn trương trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện ngắn.

Theo Công điện, kết quả tổng rà soát phải kiến nghị hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo hướng đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi; tiếp tục cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ, thúc đẩy chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát; thành lập tổ công tác do lãnh đạo trực tiếp phụ trách; xác định rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ sản phẩm.

Việc bố trí nguồn lực, huy động cán bộ có năng lực, chuyên gia chuyên sâu và lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu tác động trực tiếp được xác định là yêu cầu bắt buộc, tránh hình thức.

Kết quả rà soát phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý; nêu rõ phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đồng thời xác định cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành, bảo đảm khả thi trong tổ chức thực hiện.

Công điện đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ rà soát văn bản; chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật kịp thời dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kết nối, chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương và Cổng Pháp luật quốc gia.

Bộ Tư pháp được giao vai trò cơ quan thường trực, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả; Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm kinh phí thực hiện; Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan phối hợp chia sẻ dữ liệu, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo đúng tiến độ.

Thủ tướng đồng thời đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí tăng cường giám sát, phản biện, truyền thông, huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến, bảo đảm tổng rà soát đạt hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

 

Theo vneconomy.vn
Phân công soạn thảo 9 dự án luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định 701/QÐ-TTg ngày 20/4/2026 phân công cơ quan chủ...

Đề xuất “Cơ chế thu thập, tạo lập, khai thác, chia sẻ, giao dịch dữ liệu và kinh tế dữ liệu”

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định Quy định cơ chế đột phá phát triển...

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản...

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra...

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các...

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự...

Pháp luật Việt Nam về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử: Thực trạng và kiến nghị

(Pháp lý). Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số đang ngày càng gia tăng với diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc nghiên cứu các quy định pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử và xem xét việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn là hết sức cần thiết.

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

Tạp chí Pháp lý và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác

(Pháp lý) - Trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Luật, Công lý và Phát triển” (LJDC 2026) diễn ra ngày 21.4 tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), Tạp chí Pháp Lý và UEF đã ký kết biên bản ghi nhớ, mở ra sự hợp tác bền vững.

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

Giải mã “công thức” tăng trưởng 22.6% của Techcombank

Kết quả kinh doanh quý 1/2026 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về một chiến lược linh hoạt và tầm nhìn dài hạn. Với lợi nhuận trước thuế bứt phá 22.6% cùng những dấu ấn kỷ lục từ mảng dịch vụ, Techcombank đang cho thấy sự sẵn sàng để dẫn dắt thị trường trong giai đoạn chiến lược mới.

VPBank và WWB thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nữ: Từ tiềm năng đến tăng trưởng bền vững

Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ (Women’s World Banking - WWB), nhấn mạnh rằng việc mở rộng các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ không chỉ thúc đẩy tài chính toàn diện, mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế Việt Nam.

Tọa độ đắt giá khai thác dòng tiền từ hệ sinh thái lưu trú và tiêu dùng quốc tế tại Vinhomes Pearl Bay

Sự hiện diện đồng thời của nhiều thương hiệu khách sạn danh tiếng như Vinpearl, Wyndham Hotels & Resorts trong tương lai… sẽ đưa Vinhomes Pearl Bay “cất cánh” trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang (Khánh Hòa). Đặc biệt, khu Lam Ngọc và Ruby bao quanh tổ hợp khách sạn quốc tế chính là chìa khóa để nhà đầu tư khai thác dòng tiền ổn định từ tệp khách cao cấp.

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo định hướng không hình sự hoá quan hệ dân sự, kinh tế

(Pháp lý). Định hướng “không hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế” được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 như một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở phân tích các tác động và nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện xây dựng pháp luật theo hướng hạn chế sự can thiệp hình sự vào các quan hệ pháp lý thuần túy dân sự, kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy hệ thống pháp luật đảm bảo minh bạch, hợp lý, ổn định trong kỷ nguyên mới.

Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

