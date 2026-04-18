Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính bằng việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Dù không có các phần quà tặng như các năm trước, sự kiện vẫn thu hút 2.871 cổ đông tham dự, phản ánh rõ nét sự quan tâm thực chất của các nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của ngân hàng.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của MB năm 2025: Nền tảng vững chắc cho hành trình vươn xa

Sự kiện diễn ra ngày 18/4 đã khẳng định những thành tựu nổi bật của MB trong năm 2025. Với tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm trước, ngân hàng nằm trong nhóm các tổ chức tài chính có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn ngành. Quy mô huy động vốn và tín dụng đều đạt mốc 1 triệu tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 38%.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm nay của MB là hơn 39.400 tỷ đồng

Hiệu quả hoạt động tài chính cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận riêng của ngân hàng đạt 33.889 tỷ đồng, tăng 23%. Các chỉ số sinh lời như ROE đạt 21,1%, ROA đạt 2,0%, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất thị trường.

Bên cạnh đó, vốn hóa thị trường của MB đạt hơn 203.700 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho sức bật mạnh mẽ của ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia có nhiều khởi sắc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của MB trong năm 2025 chính là chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ. Ngân hàng đã thu hút thêm 5 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 35 triệu, tương đương khoảng 35% dân số Việt Nam. Tỷ lệ khách hàng được phục vụ qua nền tảng số đạt tới 90%, trong khi tỷ lệ chuyển đổi số toàn hệ thống đạt gần 99%.

Các dịch vụ tài chính qua nền tảng số của MB trở thành trụ cột doanh thu, chiếm hơn 50% tổng doanh thu của ngân hàng. Tổng số giao dịch tài chính qua kênh số đạt 12,4 tỷ lượt, tăng 1,4 lần so với năm 2024. Đồng thời, các công ty thành viên của MB như MBS, MIC, MB Life, MBV đều góp phần củng cố mô hình tập đoàn tài chính đa năng, góp phần gia tăng lợi nhuận và mở rộng thị phần.

Mục tiêu năm 2026: Tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu Top 1 ngành ngân hàng

Trong chiến lược năm 2026, MB đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15%, phấn đấu đạt 20%. Ngân hàng cũng hướng tới mở rộng quy mô khách hàng lên 40 triệu, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 35%. Các chỉ tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1% được xác định là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Phương châm “Tăng tốc - Vững chắc - Hiệu quả” chính là kim chỉ nam cho hành trình phát triển của MB trong năm mới. Ngân hàng hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về khách hàng và giao dịch, đồng thời duy trì vị trí Top 3 về hiệu quả hoạt động trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển của MB trong 2026 còn đặc biệt chú trọng khai thác toàn diện hệ sinh thái tài chính, hướng tới tăng trưởng doanh thu bán chéo tối thiểu 30% mỗi năm. Việc này giúp tối ưu giá trị vòng đời khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trong ngành ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ổn định, với tỷ lệ trung bình 26%, nhằm chia sẻ thành quả với các cổ đông và nhà đầu tư.

Năm 2025, MB ghi nhận những con số ấn tượng trên mọi mặt hoạt động. Tổng tài sản của tập đoàn đạt 1,6 triệu tỷ đồng, doanh thu đạt 67.693 tỷ đồng, tăng 22%. Lợi nhuận trước thuế vượt mốc 34 nghìn tỷ đồng, phản ánh sức bật mạnh mẽ của mô hình tập đoàn tài chính đa năng. Các công ty thành viên như MBCapital, MIC, MB Life đều góp phần vào thành công chung, tạo nền móng vững chắc cho bước tiến mới.

Đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực: Chìa khóa cho sự thành công bền vững

Chuyển đổi số tiếp tục được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của MB năm 2026. Các số liệu về giao dịch qua nền tảng số thể hiện rõ sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ chuyển đổi số đạt gần 99%, các dịch vụ như chuyển khoản, gửi tiết kiệm, rút tiền qua ATM đều đạt tỷ lệ trên 93%. Công tác phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng, nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ, sáng tạo, tự chủ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số ngày càng khắt khe.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình

Trách nhiệm xã hội và các giải thưởng danh giá

Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh, MB còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua các hoạt động cộng đồng. Trong năm 2025, ngân hàng đã đóng góp khoảng 10.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện hơn 100 chương trình an sinh xã hội. Dự án “HiGreen – Trường Sa hướng về biển đảo” đã huy động được 160 tỷ đồng từ cộng đồng, trồng mới hơn 80.000 cây xanh, góp phần phủ xanh Trường Sa.

Thành tích của MB trong năm còn được ghi nhận qua nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, cùng các giải thưởng quốc tế danh giá như Sao Khuê, Top công nghiệp 4.0, Doanh nghiệp xuất sắc châu Á.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2025 và các chiến lược rõ ràng, MB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam về khách hàng, giao dịch và hiệu quả hoạt động. Các chỉ tiêu lợi nhuận, quy mô khách hàng, hiệu quả hoạt động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng thị phần, đón đầu các xu hướng công nghệ và chính sách vĩ mô.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng và kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ, MB cam kết sẽ giữ vững đà tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.