Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

13:30 18/04/2026
(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường tài chính bằng việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Dù không có các phần quà tặng như các năm trước, sự kiện vẫn thu hút 2.871 cổ đông tham dự, phản ánh rõ nét sự quan tâm thực chất của các nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của ngân hàng.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của MB.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của MB năm 2025: Nền tảng vững chắc cho hành trình vươn xa

Sự kiện diễn ra ngày 18/4 đã khẳng định những thành tựu nổi bật của MB trong năm 2025. Với tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm trước, ngân hàng nằm trong nhóm các tổ chức tài chính có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn ngành. Quy mô huy động vốn và tín dụng đều đạt mốc 1 triệu tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 38%.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm nay của MB là hơn 39.400 tỷ đồng

Hiệu quả hoạt động tài chính cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024. Trong đó, lợi nhuận riêng của ngân hàng đạt 33.889 tỷ đồng, tăng 23%. Các chỉ số sinh lời như ROE đạt 21,1%, ROA đạt 2,0%, tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng có hiệu quả hoạt động cao nhất thị trường.

Bên cạnh đó, vốn hóa thị trường của MB đạt hơn 203.700 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về giá trị doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho sức bật mạnh mẽ của ngân hàng trong bối cảnh nền kinh tế quốc gia có nhiều khởi sắc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của MB trong năm 2025 chính là chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ. Ngân hàng đã thu hút thêm 5 triệu khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên 35 triệu, tương đương khoảng 35% dân số Việt Nam. Tỷ lệ khách hàng được phục vụ qua nền tảng số đạt tới 90%, trong khi tỷ lệ chuyển đổi số toàn hệ thống đạt gần 99%.

Các dịch vụ tài chính qua nền tảng số của MB trở thành trụ cột doanh thu, chiếm hơn 50% tổng doanh thu của ngân hàng. Tổng số giao dịch tài chính qua kênh số đạt 12,4 tỷ lượt, tăng 1,4 lần so với năm 2024. Đồng thời, các công ty thành viên của MB như MBS, MIC, MB Life, MBV đều góp phần củng cố mô hình tập đoàn tài chính đa năng, góp phần gia tăng lợi nhuận và mở rộng thị phần.

Mục tiêu năm 2026: Tăng trưởng mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu Top 1 ngành ngân hàng

Trong chiến lược năm 2026, MB đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận khoảng 15%, phấn đấu đạt 20%. Ngân hàng cũng hướng tới mở rộng quy mô khách hàng lên 40 triệu, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn khoảng 35%. Các chỉ tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1% được xác định là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả.

Phương châm “Tăng tốc - Vững chắc - Hiệu quả” chính là kim chỉ nam cho hành trình phát triển của MB trong năm mới. Ngân hàng hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về khách hàng và giao dịch, đồng thời duy trì vị trí Top 3 về hiệu quả hoạt động trong hệ thống các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Chiến lược phát triển của MB trong 2026 còn đặc biệt chú trọng khai thác toàn diện hệ sinh thái tài chính, hướng tới tăng trưởng doanh thu bán chéo tối thiểu 30% mỗi năm. Việc này giúp tối ưu giá trị vòng đời khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố vị thế cạnh tranh trong ngành ngân hàng.

Ngoài ra, ngân hàng dự kiến tiếp tục duy trì chính sách cổ tức ổn định, với tỷ lệ trung bình 26%, nhằm chia sẻ thành quả với các cổ đông và nhà đầu tư.

Năm 2025, MB ghi nhận những con số ấn tượng trên mọi mặt hoạt động. Tổng tài sản của tập đoàn đạt 1,6 triệu tỷ đồng, doanh thu đạt 67.693 tỷ đồng, tăng 22%. Lợi nhuận trước thuế vượt mốc 34 nghìn tỷ đồng, phản ánh sức bật mạnh mẽ của mô hình tập đoàn tài chính đa năng. Các công ty thành viên như MBCapital, MIC, MB Life đều góp phần vào thành công chung, tạo nền móng vững chắc cho bước tiến mới.

Đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực: Chìa khóa cho sự thành công bền vững

Chuyển đổi số tiếp tục được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của MB năm 2026. Các số liệu về giao dịch qua nền tảng số thể hiện rõ sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ chuyển đổi số đạt gần 99%, các dịch vụ như chuyển khoản, gửi tiết kiệm, rút tiền qua ATM đều đạt tỷ lệ trên 93%. Công tác phát triển nguồn nhân lực cũng được chú trọng, nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ, sáng tạo, tự chủ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số ngày càng khắt khe.

Đại hội nhất trí thông qua tờ trình

Trách nhiệm xã hội và các giải thưởng danh giá

Không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh, MB còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua các hoạt động cộng đồng. Trong năm 2025, ngân hàng đã đóng góp khoảng 10.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đồng thời thực hiện hơn 100 chương trình an sinh xã hội. Dự án “HiGreen – Trường Sa hướng về biển đảo” đã huy động được 160 tỷ đồng từ cộng đồng, trồng mới hơn 80.000 cây xanh, góp phần phủ xanh Trường Sa.

Thành tích của MB trong năm còn được ghi nhận qua nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, cùng các giải thưởng quốc tế danh giá như Sao Khuê, Top công nghiệp 4.0, Doanh nghiệp xuất sắc châu Á.

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2025 và các chiến lược rõ ràng, MB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam về khách hàng, giao dịch và hiệu quả hoạt động. Các chỉ tiêu lợi nhuận, quy mô khách hàng, hiệu quả hoạt động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở rộng thị phần, đón đầu các xu hướng công nghệ và chính sách vĩ mô.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng và kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ, MB cam kết sẽ giữ vững đà tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank ĐHCĐ 2026
Cùng chủ đề
Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai Thông tin kinh doanh
Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul ngày 17/4, đánh dấu bước tiến tiếp...

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý Thông tin kinh doanh
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt...

AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR Thông tin kinh doanh
AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR

Trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn sự chú ý của thị...

Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ Thông tin kinh doanh
Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

VinFast tạo “nghịch lý” trên thị trường xe khi đang là thương hiệu hàng đầu thị trường về chất lượng...

Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu? Thông tin kinh doanh
Vì sao mỏ Núi Pháo của MSR ngày càng có giá trị trong chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao toàn cầu?

Khi các quốc gia ngày càng chú trọng đảm bảo nguồn cung các khoáng sản chiến lược, những mỏ tài...

SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền Thông tin kinh doanh
SeABank tung “combo” giải pháp toàn diện giúp hộ kinh doanh số hóa dòng tiền

Với quy định bắt buộc thông báo tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế trước ngày 20/4/2026, nhiều hộ...

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul ngày 17/4, đánh dấu bước tiến tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế theo định hướng “Rise to Asia”.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Tư duy chiến lược từ một chuyến thăm

Trong ngoại giao cấp cao, có những chuyến thăm mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện. Đó là khi mỗi bước đi không chỉ nhằm củng cố quan hệ song phương, mà còn góp phần định hình cách một quốc gia lựa chọn vị trí của mình trong thế giới đang biến động.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới

Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới

Ngày 17/4, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt với nhiều thách thức, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện này không chỉ là dịp để ngân hàng trình bày kế hoạch phát triển mà còn là nơi cổ đông thể hiện quan điểm, thắc mắc về chiến lược và định hướng của ngân hàng trong tương lai gần.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế

Nhận diện rủi ro và một số vấn đề pháp lý khi xuất khẩu hàng hóa và thanh toán quốc tế

(Pháp lý). Chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và tận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại quốc tế, nổi bật là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Trước bối cảnh đó, việc trang bị một số kiến thức cơ bản cho doanh nghiệp để nhận biết các rủi ro pháp lý khi xuất khẩu hàng hoá và thanh toán quốc tế là điều vô cùng cần thiết.

1 ngày trước Kinh nghiệm pháp lý

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Hải Phòng vào kỷ nguyên siêu đô thị biển: “Cực hút” mới của thị trường bất động sản gọi tên tọa độ nào?

Theo nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Chính phủ phê duyệt, Hải Phòng được định hướng trở thành siêu đô thị biển hiện đại, tầm cỡ thế giới. Trong bức tranh đó, những khu vực đón đầu hạ tầng và quy hoạch, như Vinhomes Golden City (Dương Kinh) đang trở thành “cực hút” mới của thị trường bất động sản (BĐS).

1 ngày trước Thông tin đầu tư

MIK Group chính thức khởi công dự án Imperia Sky Park

MIK Group chính thức khởi công dự án Imperia Sky Park

Sự kiện khởi công Imperia Sky Park không chỉ đánh dấu bước triển khai chính thức của dự án, mà còn là tín hiệu rõ nét về tính khả thi của dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực từ hạ tầng và quy hoạch.

1 ngày trước Dự án - BĐS

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

