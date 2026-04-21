Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Masan Consumer tăng trưởng hai chữ số quý I: Triển vọng hoàn thành kế hoạch 2026 rõ nét?

08:08 21/04/2026
Masan Consumer (Hose: MCH) đang ghi nhận đà tăng trưởng rõ nét trong quý 1/2026, với các chỉ số kinh doanh cho thấy sự cải thiện đồng bộ cả về quy mô lẫn chất lượng. Trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vẫn duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn, kết quả này không chỉ phản ánh sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng, mà còn cho thấy các mô hình vận hành mới của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả.

Quan trọng hơn, sự trở lại của mảng tiêu dùng, vốn là nền tảng lợi nhuận trọng yếu của Tập đoàn Masan (Hose: MSN), đang củng cố kỳ vọng rằng tập đoàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng rõ ràng hơn trong năm 2026, khi các động lực tăng trưởng và hiệu quả vận hành bắt đầu hội tụ.

Thương hiệu CHIN-SU và Nam Ngư là 2 thương hiệu chủ lực của Masan Consumer

Quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai con số

Theo cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất từ doanh nghiệp, doanh thu thuần lũy kế 3 tháng đầu năm 2026 của Masan Consumer đạt khoảng 8.473 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này nằm trong vùng mục tiêu cả năm (11–15%), cho thấy doanh nghiệp đang bám sát tiến độ kế hoạch ngay từ quý đầu tiên.

Đáng chú ý, tăng trưởng được dẫn dắt bởi nhiều ngành hàng chủ lực. Ngành hàng gia vị tăng 17,1%, thực phẩm tiện lợi tăng 14% và hóa mỹ phẩm (HPC) tăng mạnh 34,2%. Điều này cho thấy danh mục sản phẩm của MCH đang vận hành đồng đều, giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một ngành hàng đơn lẻ. Ở cấp độ chi tiết, nước mắm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành gia vị, đóng góp khoảng 80% mức tăng trưởng của toàn ngành hàng trong quý 1. Trong khi đó, phân khúc cao cấp của thực phẩm tiện lợi ghi nhận mức tăng trưởng 18%, phản ánh xu hướng nâng cấp tiêu dùng đang diễn ra bền vững.

Trong bối cảnh ngành FMCG nói chung chỉ tăng trưởng một chữ số, việc Masan Consumer duy trì tăng trưởng hai chữ số cho thấy sức mạnh thương hiệu và khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng của doanh nghiệp.

Dòng sản phầm Omachi Quán Xá Châu Á

Retail Supreme mở rộng quy mô, nâng cấp chất lượng tăng trưởng

Một trong những động lực quan trọng phía sau sự phục hồi của Masan Consumer là mô hình phân phối trực tiếp Retail Supreme, tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và hiệu quả.

Tính đến tháng 3/2026, hệ thống đã đạt khoảng 430.000 điểm bán, tăng gần 90% so với cùng kỳ. Đồng thời, số điểm bán có đầy đủ danh mục sản phẩm đạt khoảng 33.000, tăng 40%, và số lượng SKU trên mỗi đơn hàng đạt khoảng 5,4 SKU.

Điều này cho thấy tăng trưởng của MCH không chỉ đến từ mở rộng độ phủ, mà còn từ việc nâng cao giá trị trên từng điểm bán, yếu tố quan trọng giúp cải thiện hiệu quả vận hành và biên lợi nhuận. Theo kế hoạch, Retail Supreme dự kiến đóng góp 30–40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng trong tương lai sẽ đến từ cả mở rộng quy mô và tối ưu hóa hệ thống phân phối hiện hữu.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm mới tiếp tục được hỗ trợ bởi hệ thống phân phối này, đặc biệt là các sản phẩm hóa mỹ phẩm và đồ uống đang được mở rộng vào kênh GT (Bán lẻ truyền thống) sau giai đoạn thử nghiệm thành công. Việc mở rộng kênh on premises (Kênh tiêu dùng tại chỗ) từ tháng 3 cũng tạo nền tảng để ngành hàng đồ uống đóng chai phục hồi tăng trưởng trong các quý tới.

Khách hàng trải nghiệm mua sắm sản phẩm CHIN-SU tại Nhật Bản

Củng cố vai trò động lực lợi nhuận, tạo nền tảng cho tăng trưởng của Masan

Trong cấu trúc kinh doanh của Masan, Masan Consumer không chỉ là một mảng tăng trưởng, mà còn là nền tảng tạo dòng tiền và lợi nhuận cốt lõi.

Với đặc thù ngành hàng thiết yếu, biên lợi nhuận cao và nhu cầu ổn định, MCH đóng vai trò động lực lợi nhuận giúp duy trì hiệu quả tài chính cho toàn bộ tập đoàn. Việc quay lại quỹ đạo tăng trưởng ngay từ quý 1 không chỉ củng cố kết quả kinh doanh riêng lẻ, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng của Masan.

Ở góc độ tập đoàn, khi mảng tiêu dùng tăng trưởng ổn định và bán lẻ (WinCommerce) tiếp tục mở rộng hiệu quả, hệ sinh thái tiêu dùng – bán lẻ – công nghệ của Masan bắt đầu vận hành đồng pha. Đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và mở ra khả năng định giá lại trong trung và dài hạn.

Việc MCH duy trì tăng trưởng đúng tiến độ kế hoạch ngay từ quý đầu năm cũng giúp giảm thiểu rủi ro không đạt mục tiêu năm, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hoàn thành kế hoạch 2026 của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh sức mua nội địa dần phục hồi và xu hướng nâng cấp tiêu dùng tiếp tục diễn ra, Masan Consumer không chỉ quay lại quỹ đạo tăng trưởng, mà đang từng bước xây dựng một nền tảng tăng trưởng bền vững hơn. Khi tăng trưởng, hiệu quả và quy mô bắt đầu vận hành đồng pha, vai trò của Masan Consumer không chỉ dừng ở một mảng kinh doanh, mà trở thành nền tảng định hình triển vọng tăng trưởng và giá trị dài hạn của Masan trong giai đoạn tới.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực

 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Masan Group
Cùng chủ đề
Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4 Thông tin kinh doanh
Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ...

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự Thông tin kinh doanh
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với gần 3.000 cổ đông tham dự

(Pháp lý). Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận những bước tiến vượt bậc, Ngân...

Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai Thông tin kinh doanh
Đón gần 230 hành khách từ Incheon, Sun PhuQuoc Airways nâng tầm trải nghiệm với đường bay quốc tế thứ hai

Sun PhuQuoc Airways chính thức khai trương đường bay Phú Quốc - Seoul ngày 17/4, đánh dấu bước tiến tiếp...

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý Thông tin kinh doanh
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Những điểm đáng chú ý

(Pháp lý). Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và đối mặt...

AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR Thông tin kinh doanh
AI bùng nổ đầu tư 5–8 nghìn tỷ USD: Vonfram và cơ hội của MSR

Trong làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), phần lớn sự chú ý của thị...

Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ Thông tin kinh doanh
Chọn mua ô tô điện VinFast, người dùng “thắng lớn” nhờ chi phí bảo dưỡng rẻ bất ngờ

VinFast tạo “nghịch lý” trên thị trường xe khi đang là thương hiệu hàng đầu thị trường về chất lượng...

Mới cập nhật
Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC “cán đích”

Chỉ trong 90 ngày, hạng mục đầu tiên của siêu dự án 22.000 tỷ đồng phục vụ APEC “cán đích”

Chỉ sau đúng 3 tháng thi công thần tốc, khu vực sân đỗ 1C thuộc dự án mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức đưa vào khai thác từ ngày 16/4/2026. Đây không chỉ là hạng mục đầu tiên trong tổ hợp dự án phục vụ APEC cán đích mà còn xác lập kỷ lục về tiến độ thi công trong lịch sử hạ tầng hàng không Việt Nam.

2 giờ trước Thông tin đầu tư

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

Khánh thành di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công kỷ lục

Ngày 19/04/2026 – Chính quyền và nhân dân phường Bắc Gianh, Quảng Trị tổ chức Lễ khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh sau hơn 60 ngày thi công khẩn trương “vượt nắng thắng mưa”. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, mà còn tạo dựng không gian văn hóa có giá trị lâu dài, phục vụ cộng đồng và các thế hệ mai sau.

2 giờ trước Thông tin cần biết

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Từ “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Từ “chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh” đến lời giải tiến độ của T&T trong dự án điện gió Savan 1 tại Lào

Việc một dự án điện gió tại Lào do T&T Group triển khai đạt mốc vận hành thương mại (COD), đưa dòng điện về Việt Nam chỉ sau khoảng 16 tháng và nhanh chóng đạt sản lượng khoảng 0,9 tỷ kWh mỗi năm không chỉ là câu chuyện của riêng một nhà máy. Đằng sau mốc tiến độ này là năng lực tổ chức triển khai và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi dự án của chủ đầu tư – yếu tố ngày càng trở thành tiêu chí phân hóa trong lĩnh vực năng lượng.

10 giờ trước Thông tin đầu tư

Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

Tận dụng ưu đãi mua xe 0 đồng, lãi suất cố định từ VinFast, khách Việt rủ nhau chốt VF 8 trong tháng 4

VinFast VF 8 đang tăng sức hút nhờ loạt chính sách bán hàng “độc quyền” trong tháng 4/2026 như hỗ trợ trực tiếp lên đến 13% giá niêm yết, mua xe 0 đồng trả trước với lãi suất cố định hay chính sách sạc pin miễn phí lên tới 3 năm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

Vai trò của Quốc hội trong cải cách pháp luật đất đai, tài chính ngân hàng theo hướng pháp luật kiến tạo

(Pháp lý). Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách pháp luật đất đai và tài chính – ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Quốc hội, với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kiến tạo khung pháp lý phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Đợt 2 Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về lập pháp và phát triển đất nước

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đợt 2 của Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 20/4, Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng và tiến hành biểu quyết thông qua các luật đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại Tổ và Hội trường trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp. Dự kiến, ngày 23/4, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Thúc đẩy nâng cao năng lực lập pháp thông qua kết nối tri thức nghị viện

Từ ngày 16 - 19/4, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Hội nghị Hiệp hội Tổng Thư ký Nghị viện các nước (ASGP) trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) đã diễn ra với sự tham dự của 114 nghị viện thành viên.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay