Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số

13:34 06/05/2026
Một cá nhân, một chiếc máy tính và các nền tảng số có thể vận hành một doanh nghiệp hoàn chỉnh – điều từng là viễn cảnh nay đang dần trở thành hiện thực trong định hướng chính sách. Mô hình “doanh nghiệp một người” vì thế không chỉ là một hình thức kinh doanh mới, mà còn mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển doanh nghiệp, hướng tới phổ cập tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội.
1-1778049503.jpg

Bộ KH&CN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng Đề án phát triển "doanh nghiệp một người" - Ảnh minh họa

Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đã lần đầu tiên đặt vấn đề thí điểm mô hình "doanh nghiệp một người" (One-Person Company – OPC), nhằm đưa khởi nghiệp trở thành cơ hội thực tế với mọi người dân, thay vì chỉ dành cho một nhóm nhỏ doanh nghiệp có điều kiện.

Lời giải cho bài toán việc làm và năng động kinh tế

Doanh nghiệp một người (solopreneur hay One-Person Company – OPC) là mô hình doanh nghiệp do một cá nhân duy nhất sở hữu và vận hành chuyên nghiệp trên môi trường số. Thực chất, đây là bước “chính thức hóa” lực lượng kinh tế đang hoạt động trong khu vực phi chính thức như hộ kinh doanh cá thể, người bán hàng online, freelancer hay lao động tự do, đưa họ trở thành các thực thể có tư cách pháp lý minh bạch.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN), cần nhấn mạnh rằng “doanh nghiệp một người” không đơn thuần là phiên bản “nâng cấp” của freelancer, mà là một mô hình tổ chức mới – nơi cá nhân vận hành như một doanh nghiệp với đầy đủ tư cách pháp lý, quy trình và hệ thống.

Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình này nằm ở công nghệ. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số, một cá nhân có thể đảm nhiệm hiệu quả toàn bộ các chức năng từ kế toán, marketing đến bán hàng – những công việc trước đây cần cả một bộ máy cồng kềnh.

Mô hình này không chỉ mở ra một phương thức kinh doanh mới, mà còn đánh dấu bước chuyển từ kinh tế cá thể sang hình thái “doanh nhân số”, nơi mỗi cá nhân có thể trở thành một chủ thể kinh tế độc lập trong nền kinh tế số.

Ở góc độ vĩ mô, “doanh nghiệp một người” được xem là giải pháp đột phá để huy động rộng rãi người dân tham gia vào khu vực kinh tế chính thức, giúp cá nhân tự chủ thu nhập và tiếp cận đầy đủ các chính sách an sinh, tín dụng. 

Đối với Nhà nước, việc hình thành số lượng lớn doanh nghiệp loại hình này sẽ góp phần mở rộng cơ sở thuế theo hướng bền vững, đồng thời giảm chi phí quản lý nhờ ứng dụng quản trị điện tử và dữ liệu thời gian thực. Quan trọng hơn, mô hình này có thể kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trên diện rộng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở và hình thành một nền kinh tế số bao trùm, linh hoạt.

Không chỉ mang ý nghĩa đổi mới mô hình kinh doanh, “doanh nghiệp một người” còn gắn với bài toán lớn về việc làm và năng động kinh tế. Theo ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, một nền kinh tế năng động thường đạt tỉ lệ khoảng 30 người dân/1 doanh nghiệp; nếu trên 60 người/1 doanh nghiệp, nguy cơ thiếu việc làm sẽ gia tăng.

Trong khi đó, Việt Nam hiện ở mức hơn 100 người dân mới có một doanh nghiệp – cho thấy dư địa rất lớn để mở rộng lực lượng doanh nghiệp. Việc phát triển mô hình “doanh nghiệp một người” vì vậy được kỳ vọng sẽ nhanh chóng gia tăng số lượng doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội việc làm và khai thác hiệu quả năng lực sáng tạo của từng cá nhân trong nền kinh tế số.

Xây dựng Đề án phát triển mô hình "doanh nghiệp một người"

Dù Nghị quyết số 86/NQ-CP không đặt chỉ tiêu riêng cho mô hình này, Bộ KH&CN xác định "doanh nghiệp một người" là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyên nghiệp hóa khu vực kinh tế cá thể và thúc đẩy kinh tế số và đặt mục tiêu hình thành khoảng một triệu "doanh nghiệp một người" đến năm 2030.

Để hiện thực hóa mô hình này, Bộ KH&CN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng Đề án phát triển "doanh nghiệp một người", trong đó trọng tâm là thiết kế hệ thống thuế và kế toán theo hướng tối giản, nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho cá nhân khởi nghiệp.

Mục tiêu là tạo ra một môi trường kinh doanh "dễ gia nhập – dễ vận hành – dễ tuân thủ", đặc biệt phù hợp với những người lần đầu bước vào thị trường.

Cùng với với đó, hạ tầng số được xác định là nền tảng cốt lõi. Các nền tảng số hỗ trợ kinh doanh như kế toán, thuế, quản lý tài chính, quản trị nhân sự sẽ được phát triển đồng bộ, giúp cá nhân có thể vận hành doanh nghiệp ngay trên môi trường số.

Đáng chú ý, các hệ thống trợ lý ảo pháp lý sẽ được triển khai đến tận cấp xã, giúp người dân tiếp cận thông tin và thực hiện thủ tục một cách thuận tiện. Đây được xem là bước đi quan trọng để "bình dân hóa" khởi nghiệp.

Không dừng lại ở chính sách và công nghệ, việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ được xác định là điều kiện then chốt. Các mô hình thí điểm sẽ được triển khai tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

Mạng lưới vườn ươm theo chuyên ngành cùng với tối thiểu 300 không gian khởi nghiệp gắn với các trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ được hình thành, tạo môi trường hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật và tri thức cho cá nhân khởi nghiệp.

Trong lĩnh vực tài chính, các cơ chế như sàn giao dịch chứng khoán dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp hay chứng khoán hóa tài sản trí tuệ đang được nghiên cứu, mở ra kênh huy động nguồn lực mới.

Cùng với đó, các chương trình truyền thông sẽ được đẩy mạnh để lan tỏa văn hóa khởi nghiệp, chuyển đổi nhận thức từ "rủi ro" sang "cơ hội", khuyến khích người dân chủ động tham gia vào nền kinh tế số.

Thực tế, tại Việt Nam đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân hoạt động độc lập trong các lĩnh vực như tư vấn, thiết kế, công nghệ… theo mô hình tương tự "doanh nghiệp một người". Tuy nhiên, việc thiếu khung pháp lý và cơ chế hỗ trợ khiến tiềm năng của lực lượng này chưa được khai thác đầy đủ.

Việc phát triển mô hình "doanh nghiệp một người" không chỉ giúp hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh, mà còn mở ra một thế hệ doanh nhân mới – những cá nhân linh hoạt, sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Trong kỷ nguyên số, khi ranh giới giữa cá nhân và doanh nghiệp ngày càng mờ nhạt, "doanh nghiệp một người" không chỉ là một mô hình kinh doanh, mà có thể trở thành nền tảng phổ cập doanh nhân trong xã hội – nơi mỗi người dân đều có cơ hội tham gia, sáng tạo và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/doanh-nghiep-mot-nguoi-cu-hich-chinh-sach-cho-lan-song-khoi-nghiep-so-102260504125734115.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới Sự kiện - Chính sách
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản...

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN Sự kiện - Chính sách
Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ...

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện Sự kiện - Chính sách
Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của...

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế Sự kiện - Chính sách
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính,...

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá Sự kiện - Chính sách
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân Sự kiện - Chính sách
Hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân

Tháng 5/2026 - tròn một năm hiện thực hóa những cơ chế đặc biệt thúc đẩy phát triển kinh tế...

Mới cập nhật
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (sửa đổi).

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, vi phạm về đất đai trước 1-8-2024 sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không tham nhũng; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh; dự án, công trình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước…

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Bộ Công an đề xuất mới về miễn trách nhiệm hình sự

Bộ Công an đề xuất mới về miễn trách nhiệm hình sự

Bộ Công an đề xuất bổ sung việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ngay ở giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

7 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược. Sau khi các sáng kiến như Project Vault được triển khai, thị trường nhanh chóng ghi nhận những thương vụ quy mô lớn.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa... đã được đại diện các bộ, ngành làm rõ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có những điểm mới mang tính đột phá đã được chia sẻ tại buổi họp báo, diễn ra chiều ngày 4/5.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay