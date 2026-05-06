Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Bên khung cửa tư pháp

Bộ Công an đề xuất mới về miễn trách nhiệm hình sự

13:32 06/05/2026
Bộ Công an đề xuất bổ sung việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ngay ở giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

 

1-1778049339.jpg

Bộ Công an vừa có đề xuất mới về việc miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh: Quang Việt

Dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi Bộ luật Hình sự đang được Bộ Công an xây dựng, lấy ý kiến công khai đến hết ngày 7.5.2026, trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, ban soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về miễn trách nhiệm hình sự theo hướng quy định trong giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, nếu có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự thì có thể miễn trách nhiệm hình sự thông qua quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Việc đó nhằm khắc phục bất cập của quy định hiện hành là chỉ miễn trách nhiệm hình sự sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự làm phát sinh các thủ tục tố tụng, không đáp ứng yêu cầu về tính nhân đạo, nhân văn của quy định này.

Theo Bộ Công an, giải pháp trên sẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tại các quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự, quy định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nhằm bảo đảm tính công bằng, nhân đạo trong pháp luật hình sự; bảo vệ những người thực hiện công việc vì lợi ích chung, đổi mới, sáng tạo; khuyến khích người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và khắc phục thiệt hại;

Đồng thời thể chế được quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước được nêu trong Nghị quyết số 57, Kết luận số 14-KL/TW, Quy định số 183, Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 79, Nghị quyết số 66; tạo cơ sở pháp lý, đồng bộ, thống nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đề xuất trên nếu được thông qua là điểm hoàn toàn mới. Hiện, căn cứ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017).

Theo Điều 29, người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; Khi có quyết định đại xá.

Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi có một trong các căn cứ sau đây: Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa;

Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa;

Trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Người thực hiện tội phạm nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo laodong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://laodong.vn/phap-luat/bo-cong-an-de-xuat-moi-ve-mien-trach-nhiem-hinh-su-1694936.ldo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm thực hiện chế định luật sư công Bên khung cửa tư pháp
Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm thực hiện chế định luật sư công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Chủ...

Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ Bên khung cửa tư pháp
Quy định giám định tư pháp lĩnh vực khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 18/2026/TT-BKHCN quy định về giám định tư pháp...

Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành Bên khung cửa tư pháp
Bộ Chính trị cho phép thí điểm luật sư công tại 8 bộ, 10 tỉnh, thành

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký kết luận 23 của Bộ Chính trị về đề án nghiên...

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự Bên khung cửa tư pháp
Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động tố...

Trước trốn thuế 'khủng', Bảo Tín Minh Châu từng sai phạm gì? Bên khung cửa tư pháp
Trước trốn thuế 'khủng', Bảo Tín Minh Châu từng sai phạm gì?

Trước khi lộ chuyện sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý, kê khai báo cáo thuế, gây...

Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc Bên khung cửa tư pháp
Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Chiều ngày 03/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu...

Mới cập nhật
Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Về chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với yêu cầu cao về quản trị và phát triển bền vững, việc xây dựng Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật trở nên cấp thiết.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Khẳng định vị thế Việt Nam trong định hình tương lai ASEAN

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thể hiện rõ thông điệp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào định hình tương lai khu vực trong giai đoạn mới.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phải mang tính căn bản, toàn diện

Sáng 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) (sửa đổi).

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, vi phạm về đất đai trước 1-8-2024 sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không tham nhũng; vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì mục đích bảo đảm quốc phòng, an ninh; dự án, công trình đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước…

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số

'Doanh nghiệp một người': Cú hích chính sách cho làn sóng khởi nghiệp số

Một cá nhân, một chiếc máy tính và các nền tảng số có thể vận hành một doanh nghiệp hoàn chỉnh – điều từng là viễn cảnh nay đang dần trở thành hiện thực trong định hướng chính sách. Mô hình “doanh nghiệp một người” vì thế không chỉ là một hình thức kinh doanh mới, mà còn mở ra bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển doanh nghiệp, hướng tới phổ cập tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

USA Rare Earth: “Đã đến lúc phá vỡ phụ thuộc nguồn cung” – Làn sóng định giá lại khoáng sản chiến lược toàn cầu

Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược. Sau khi các sáng kiến như Project Vault được triển khai, thị trường nhanh chóng ghi nhận những thương vụ quy mô lớn.

8 giờ trước Thông tin kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Tiên phong xu hướng dinh dưỡng mới, Vinamilk “gặt” kết quả tăng trưởng hai chữ số trong quý 1 năm 2026

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 của Vinamilk tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu nội địa tăng trưởng tốt trở lại sau khi tái định vị thương hiệu, cấu trúc lại hệ thống phân phối và các sản phẩm mới tiên phong xu hướng tiêu dùng. Trong khi đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài, xuất khẩu vẫn tăng trưởng ổn định trong bối cảnh biến động khu vực Trung Đông.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026: Làm rõ nhiều vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, xử lý "điểm nghẽn" thể chế

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 chiều 4/5, vấn đề cải cách thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" thể chế, giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai thống nhất một bộ sách giáo khoa... đã được đại diện các bộ, ngành làm rõ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Những thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó có những điểm mới mang tính đột phá đã được chia sẻ tại buổi họp báo, diễn ra chiều ngày 4/5.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay