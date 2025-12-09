Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VinGroup hợp tác chiến lược với bang Telangana, mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

12:31 09/12/2025
Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Telangana (Ấn Độ) tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Telangana Rising, với đề xuất đầu tư khoảng 3 tỷ USD theo từng giai đoạn nhằm phát triển hệ sinh thái đa ngành tại bang Telangana. Thỏa thuận là khởi đầu cho kế hoạch đầu tư chiến lược tại địa phương trong nhiều lĩnh vực then chốt, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm quốc tế của hệ sinh thái đa ngành Vingroup, khẳng định tầm vóc và năng lực của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế thế giới.

Theo MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu các cơ hội hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, sản xuất, y tế, giáo dục, du lịch, năng lượng tái tạo, hạ tầng trạm sạc trên tổng diện tích khoảng 2.500 ha tại Telangana, bên cạnh dịch vụ taxi xanh.

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông xanh, Vingroup đề xuất triển khai tại bang Telangana mô hình taxi điện Xanh SM quy mô lớn đầu tiên tại Ấn Độ, kết hợp nền tảng dịch vụ di chuyển thông minh. Đồng thời, Tập đoàn cũng có thể nghiên cứu cơ hội tiềm năng liên quan đến sáng kiến sản xuất xe điện trong tương lai.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup định hướng xây dựng đại đô thị thông minh, phát triển bền vững trên quy mô 1.080 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 200.000 cư dân. Dự án dự kiến tạo ra khoảng 10.000 việc làm, sẽ bao gồm nhà thấp tầng và cao tầng, hệ thống tiện ích “all-in-one” đẳng cấp quốc tế.

Trong lĩnh vực hạ tầng xã hội, Tập đoàn đề xuất phát triển hệ thống công trình thiết yếu trên quỹ đất dự kiến khoảng 70 ha, bao gồm các trường liên cấp Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và mạng lưới trạm sạc xe điện V-Green.

Trong lĩnh vực du lịch và giải trí, Vingroup thông qua VinWonders mong muốn xây dựng tổ hợp công viên chủ đề, sở thú, và khu bảo tồn động vật bán hoang dã (safari) trên diện tích khoảng 350 ha, góp phần phát triển hạ tầng du lịch của Telangana và tạo đông đảo việc làm tại địa phương.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Vingroup thông qua VinEnergo đề xuất đầu tư dự án điện mặt trời công suất 500 MW trên diện tích khoảng 485 ha, cung cấp nguồn điện xanh ổn định cho khu đô thị, khu công nghiệp và toàn bộ hệ sinh thái giao thông điện hóa.

photo-1-1765258280.JPG

Ông Phạm Sanh Châu (trái), Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á kiêm Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, và ông Sanjay Kumar, Thứ trưởng Bộ Công thương, Chính quyền Bang Telangana, tại buổi lễ ký kết

Ngoài các hạng mục trên, Vingroup cũng đề xuất tham gia phát triển các tuyến hạ tầng kết nối chiến lược nhằm tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực phát triển không gian đô thị.

Về phía chính quyền, Telangana cam kết hỗ trợ việc tìm kiếm, tạo điều kiện giao các khu đất phù hợp cho từng hạng mục, phối hợp trong công tác quy hoạch tổng thể và cấu trúc dự án, giải quyết thủ tục, và huy động các cơ quan liên quan chuẩn bị hạ tầng kết nối cần thiết. Chính quyền bang cũng xem xét áp dụng các ưu đãi theo chính sách hiện hành và đồng hành cùng Vingroup trong quá trình nghiên cứu, triển khai để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của các dự án hợp tác.

MOU với Telangana là nền tảng quan trọng để Vingroup hiện thực hóa các dự án đầu tư quy mô lớn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của Telangana và tăng cường dấu ấn của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và bang Telangana cũng góp phần tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ, thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước và mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Ngài A. Revanth Reddy, Thủ hiến bang Telangana, phát biểu: “Khoản đầu tư trị giá 3 tỷ USD của Vingroup là minh chứng mạnh mẽ cho niềm tin vào tầm nhìn ‘Telangana Rising’, đặc biệt là định hướng của chúng tôi trong phát triển đô thị bền vững và hạ tầng xanh. Đây không chỉ là dòng vốn, mà còn là sự hợp tác nhằm xây dựng một thành phố tương lai, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không, đồng thời triển khai đội taxi điện quy mô lớn đầu tiên tại Ấn Độ, qua đó trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính quyền bang cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai để bảo đảm tầm nhìn mang tầm vóc toàn cầu này sớm trở thành hiện thực ở địa phương.”

Ngài D. Sridhar Babu, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chính quyền bang Telangana, cho biết: “Cam kết đầu tư đa ngành của Vingroup, trải rộng từ các thành phố thông minh, điện mặt trời cho đến hạ tầng xã hội tiên tiến như bệnh viện và trường học, thể hiện sự ổn định và chiều sâu trong chính sách công nghiệp của bang Telangana. Chúng tôi cam kết chuyển hóa dòng vốn đầu tư quan trọng này thành các cơ hội phát triển tại địa phương, qua đó đưa Telangana trở thành cửa ngõ đón dòng vốn đầu tư từ Việt Nam và Đông Nam Á vào nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của Ấn Độ.”

Ông Sanjay Kumar, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Chính quyền Bang Telangana, phát biểu: “Chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của Vingroup tại Telangana, và ghi nhận những bước tiến mà Tập đoàn đã đạt được tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng xanh, và giao thông điện hóa. Với kinh nghiệm sâu rộng và năng lực triển khai dự án quy mô lớn của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng, đóng góp vào việc kiến tạo không gian đô thị hiện đại, bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân Telangana”.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á kiêm Tổng Giám đốc VinFast Châu Á, phát biểu: “Vingroup nhìn thấy tiềm năng rất lớn tại Telangana và chúng tôi mong muốn đồng hành lâu dài cùng chính quyền bang. Với kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc triển khai các đại đô thị, hạ tầng quy mô lớn, và hệ sinh thái xe điện toàn diện của Vingroup, chúng tôi tin rằng các dự án hợp tác với Telangana sẽ mang lại giá trị thiết thực, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng tầm chất lượng sống cho người dân”.

Telangana là bang trọng yếu của Ấn Độ, với dân số khoảng 38,5 triệu người. Là trung tâm công nghệ - kinh tế của miền Nam Ấn Độ, Telangana thu hút nhiều nhà đầu tư toàn cầu nhờ môi trường kinh doanh năng động và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực phần mềm.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 6 lĩnh vực trụ cột: Công nghiệp - Công nghệ, Thương mại - Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng, Văn hóa, và Thiện nguyện xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”.

Với uy tín, quy mô và năng lực đã được khẳng định, Tập đoàn Vingroup đang đẩy mạnh các hoạt động tại thị trường quốc tế. Tập đoàn được Tạp chí TIME (Mỹ) xếp trong danh sách “TIME World’s Best Companies 2025” gồm 1.000 công ty tốt nhất thế giới, ghi nhận nỗ lực của Vingroup trong phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và mức độ ảnh hưởng toàn cầu.

Trước đó, Vingroup đã hiện diện tại Ấn Độ thông qua hãng xe điện VinFast với dải sản phẩm cao cấp và nhà máy lắp ráp đã đi vào hoạt động tại Tamil Nadu. VinFast cũng đang xây dựng hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ, với tầm nhìn chung là đưa cuộc cách mạng giao thông xanh đến gần hơn với mọi người./.

