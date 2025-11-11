Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

10:52 11/11/2025
Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, chương trình Chuyên chở yêu thương đã được khởi động chính thức từ ngày 4/11 và sẽ kéo dài đến hết ngày 20/11, áp dụng trên các chuyến bay thường lệ giữa TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng (SGN-DAD) và Hà Nội – Đà Nẵng (HAN-DAD). Hàng hóa cứu trợ sẽ được miễn hoàn toàn cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các khoản phí liên quan khác.

1-1762833153.jpg

Các đại lý được ủy quyền của Vietravel Airlines tại nhiều khu vực sẽ thay mặt hãng tiếp nhận, kiểm tra và cân hàng tại kho, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị gửi hàng

Đặc biệt, chương trình được áp dụng rộng rãi cho tất cả các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức từ thiện hợp pháp, doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ. Để tham gia chương trình, các tổ chức, cá nhân và đơn vị thiện nguyện có nhu cầu vận chuyển hàng cứu trợ cần gửi thư ngỏ hoặc công văn đề nghị đến Vietravel Airlines, trong đó ghi rõ thông tin đơn vị gửi, chủng loại và khối lượng hàng hóa. Đối với các mặt hàng đặc biệt như thuốc men, cần bổ sung giấy tờ, chứng từ liên quan để phục vụ công tác vận chuyển đúng quy định.

Đại diện Vietravel Airlines chia sẻ: Sứ mệnh của một hãng hàng không không chỉ là kết nối những điểm đến, mà còn là kết nối yêu thương, mang sự hỗ trợ kịp thời đến với những nơi đang cần. Mỗi kiện hàng được vận chuyển không chỉ là vật chất, mà còn là tấm lòng, niềm tin và sự sẻ chia của cộng đồng dành cho đồng bào miền Trung.

“Thông qua hoạt động này, Vietravel Airlines mong muốn được đồng hành cùng các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, hội nhóm thiện nguyện và tình nguyện viên trên cả nước, chung tay lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày”, đại diện Vietravel Airlines nhấn mạnh.

2-1762833159.jpg

Hàng hoá sẽ được Vietravel Airlines vận chuyển miễn phí tới Đà Nẵng

Ngay sau khi được phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Cụ thể, chỉ trong ngày đầu tiên, tổng cộng hơn 345 kiện hàng với tổng trọng lượng hơn 3.600 kg của các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, cá nhân đã được gửi đến Vietravel Airlines để vận chuyển đến khu vực trung chuyển. Các lô hàng cứu trợ bao gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và vật dụng thiết yếu, được Hãng tiếp nhận, sắp xếp và ưu tiên vận chuyển nhanh chóng, an toàn nhằm kịp thời hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn.

Trước đó, trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra trên cả nước, T&T Group cũng đã có những ủng hộ thiết thực, khẳng định tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và truyền thống “tương thân, tương ái”. Cụ thể, trong tháng 10/2025, T&T Group, Ngân hàng SHB cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã trao tặng, ủng hộ nhiều tỷ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên cả nước. Những việc làm thiết thực là minh chứng cho tinh thần “Khởi nguồn từ Tâm” - kim chỉ nam xuyên suốt hành trình phụng sự cộng đồng, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng mà Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển không ngừng theo đuổi.

Thông liên hệ hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ:

Ban Tiếp thị Truyền thông – Vietravel Airlines

Email: thangla@vietravelairlines.vn

Hotline: 0393 331 289

PV

T&T Group
