Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới

08:03 09/02/2026
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

Sáng 8/2, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2025. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực.

a1-1770606315.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Như Ý

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, những thành tựu đạt được của bà con ở nước sở tại là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh quật cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Bày tỏ xúc động khi chứng kiến kiều bào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn giữ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những đóng góp về mặt tri thức, kinh tế và kinh nghiệm quản lý của kiều bào đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Những con số ấn tượng về sự đóng góp của kiều bào về trong nước thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khẳng định, các chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng được triển khai toàn diện và mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thế hệ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ luôn dành tình cảm và sự trân trọng đối với vai trò, tiếng nói của kiều bào ta ở nước ngoài, cho rằng những kiều bào hiện diện trong danh sách Ủy viên của MTTQ ngay từ khóa đầu mang theo vinh dự và trách nhiệm lớn để đại diện cho tiếng nói của cả cộng đồng, giúp MTTQ thực sự trở thành mái nhà đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng và Nhà nước. MTTQ cũng thường xuyên động viên, khen thưởng cá nhân và tập thể kiều bào, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những đóng góp quý báu của bà con với cộng đồng và đất nước

a2-1770606174.jpg

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Như Ý)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

Đảng, Nhà nước và MTTQ mong muốn nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông các nguồn lực phát triển, đặc biệt là triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hướng tới mục tiêu năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của đất nước.

a3-1770606174.jpg

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ đã khen thưởng nhiều kiều bào tiêu biểu, xuất sắc trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới. Ảnh: Như Ý

a4-1770606174.jpg

(Ảnh: Như Ý)

Tại cuộc gặp mặt, bà Nguyễn Thu Trang (kiều bào Thuỵ Sĩ) cho rằng, nguồn lực tài chính của người Việt ở nước ngoài rất đáng kể, có thể phát huy đúng hướng, phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước nếu có cơ chế phù hợp, minh bạch, hiệu quả; ngoài ra, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế rất lớn, nhất là khi có sự đồng hành, tạo điều kiện và định hướng từ các cơ quan trong nước.

Ông Huỳnh Tấn Đạt (kiều bào Úc) đề xuất 3 ý kiến với MTTQ, đó là chủ trì thiết lập Cơ chế tham vấn chính sách thường xuyên với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài; bảo trợ và công nhận Mạng lưới thanh niên Việt Nam ở nước ngoài như cánh tay nối dài của khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng cơ chế ghi nhận đóng góp xã hội của thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội đoàn.

Các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan, biến đề xuất, ý kiến thành các chương trình cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.

Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/kieu-bao-dong-hanh-cung-dan-toc-tren-chang-duong-ky-nguyen-moi-post1819408.tpo

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ Sự kiện - Chính sách
“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt...

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026 Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương...

Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV Sự kiện - Chính sách
Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV

Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung...

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm,...

Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh Sự kiện - Chính sách
Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

Mới cập nhật
Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa cao điểm.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

Ghép giác mạc chọn lọc lớp bằng laser thay thế kỹ thuật thủ công giúp tối ưu hiệu quả điều trị. Đây là trọng tâm tại hội thảo khoa học do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức.

1 giờ trước Thông tin cần biết

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Xuân Bính Ngọ 2026 với khí thế căng tràn và niềm tin mãnh liệt vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

1 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách pháp luật phát triển công nghiệp chíp bán dẫn của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chính sách pháp luật phát triển công nghiệp chíp bán dẫn của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Nhiều nước trên thế giới thời gian qua đã ban hành các chính sách, xây dựng cơ chế, đạo luật riêng với nhiều ưu đãi trong thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, đầu tư mạnh cho ngành sản xuất chíp bán dẫn.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng".

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

22 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

22 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay