Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

08:00 09/02/2026
Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng".
1-1770607015.png

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: Thành Long)

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và khoảng 1.500 đại diện kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới về nước đón Tết, vui Xuân.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong năm 2025, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các hoạt động đã góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng kiều bào với quê hương, đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu chính đáng của bà con, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và tiếng Việt, đồng thời khơi thông, phát huy hiệu quả nguồn lực và trí tuệ quý báu của cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

2-1770607015.png

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: Thành Long)

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chủ đề của Chương trình Xuân Quê hương 2026 – “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng” – thể hiện quyết tâm và niềm tin của toàn dân tộc trong hành trình phát triển đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, cùng chung khát vọng đưa Việt Nam vươn lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp lại đồng bào từ khắp năm châu về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026. Chủ tịch nước gửi tới toàn thể đồng bào trong nước và ở nước ngoài, cùng các vị khách quý những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

3-1770607015.png

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chúc Tết bà con kiều bào. (Ảnh: Thành Long)

Chủ tịch nước cho biết, năm Ất Tỵ 2025 là một năm đặc biệt với nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước như kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là năm ghi dấu quá trình tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo nền tảng để đất nước tăng tốc, bứt phá, hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển 100 năm.

Năm 2025, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai khốc liệt và những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực. Tuy nhiên, chính trong thử thách ấy, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng của toàn dân, toàn quân, đất nước đã vượt qua khó khăn, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình; kinh tế duy trì tăng trưởng cao, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới; Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và 15 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu thế giới.

4-1770607015.png
5-1770607015.png

Chủ tịch nước Lương Cường đánh trống khai hội mừng Xuân. (Ảnh: Thành Long)

Cùng với đó, công tác đối ngoại tiếp tục là điểm sáng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam không ngừng lớn mạnh, hội nhập sâu rộng, trở thành cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, đồng thời đóng góp nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của bà con kiều bào đối với quê hương.

Chủ tịch nước khẳng định, để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn, một yếu tố có ý nghĩa đặc biệt là dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. “Khát vọng Việt Nam” chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn giúp đất nước vượt qua mọi thử thách và vươn lên mạnh mẽ.

6-1770607015.png

Đoàn kiều bào vỗ tay theo tiếng trống khai hội mừng Xuân. (Ảnh: Thành Long)

Bước sang năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng hòa bình và thịnh vượng.

Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 với chủ đề “Khát vọng Việt Nam – Hòa bình, Thịnh vượng” là hành trình kết nối cội nguồn, khơi dậy ký ức Tết và bản sắc dân tộc, là điểm gặp gỡ của quá khứ, hiện tại và tương lai, nơi mỗi người con Việt Nam, dù ở bất cứ đâu, đều tìm thấy niềm tự hào và trách nhiệm chung với quê hương, đất nước.

7-1770607015.png
8-1770607015.png

Một số tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng". (Ảnh: Thành Long)

Theo baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/chu-tich-nuoc-luong-cuong-chuc-tet-ba-con-kieu-bao-va-danh-trong-khai-hoi-mung-xuan-que-huong-2026-357761.html

