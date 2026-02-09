Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Từ ghép giác mạc truyền thống đến tối ưu bằng laser

16:36 09/02/2026
Ghép giác mạc chọn lọc lớp bằng laser thay thế kỹ thuật thủ công giúp tối ưu hiệu quả điều trị. Đây là trọng tâm tại hội thảo khoa học do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức.

Ghép giác mạc thủ công truyền thống: phụ thuộc cảm giác tay, khó kiểm soát độ chính xác

Trước đây, khi thực hiện ghép giác mạc, phẫu thuật viên phải sử dụng dao vi phẫu để bóc tách từng lớp mô. Mọi thao tác đều phụ thuộc vào khả năng kiểm soát và cảm giác tay của bác sĩ. Bài toán đặt ra không chỉ là loại bỏ triệt để lớp giác mạc bệnh lý mà còn phải bảo vệ các lớp mô lành vốn cực kỳ mỏng manh và nhạy cảm.

Chỉ một thao tác thiếu chính xác trong quá trình tách lớp cũng có thể chọc thủng giác mạc hoặc làm tổn thương tế bào nội mô, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phẫu thuật, thậm chí dẫn đến phải loại bỏ toàn bộ giác mạc hiến tặng. Những rủi ro này tăng cao ở các trường hợp mắc bệnh lý như giác mạc chóp, khi giác mạc mỏng, giãn lồi và biến dạng trở thành thách thức lớn đối với các kỹ thuật truyền thống.

Từ thực tế này, nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong ghép giác mạc trở thành xu hướng tất yếu. Đây cũng là nội dung trọng tâm được các chuyên gia nhãn khoa đầu ngành đến từ Việt Nam và Nga trao đổi tại Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ trong ghép giác mạc và điều trị giác mạc chóp” do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tổ chức.

1-1770629870.jpg

Hội thảo diễn ra vào ngày 12/2/2026 tại BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Công nghệ laser ứng dụng trong ghép giác mạc - chuẩn hóa từng micromet

Hội thảo mang đến một diễn đàn học thuật chuyên sâu, nơi các chuyên gia tập trung phân tích vai trò của laser femtosecond trong việc nâng cấp các kỹ thuật ghép giác mạc chọn lọc lớp như PK, DALK, DSAEK, DMEK và PDEK. Những phương pháp này đòi hỏi độ chính xác ở mức cực cao và khó có thể chuẩn hóa nếu chỉ dựa vào thao tác thủ công.

2-1770629879.jpg

Với công nghệ laser, bác sĩ có thể tách lớp giác mạc chính xác đến từng micromet

So với kỹ thuật truyền thống, laser femtosecond kết hợp với hệ thống chụp cắt lớp OCT 3D cho phép quan sát cấu trúc giác mạc theo thời gian thực, hiển thị rõ từng lớp mô với độ phân giải cao. Trên cơ sở độ dày, độ cong và bề mặt giác mạc của mỗi người, bác sĩ có thể lập trình phạm vi can thiệp chính xác đến từng micromet, loại bỏ đúng lớp mô cần thay thế trong khi vẫn giữ lại tối đa các mô lành. Nhờ vậy, mảnh ghép được tạo hình phẳng, đồng đều và khớp gần như tuyệt đối với nền giác mạc nhận, đây chính là yếu tố then chốt quyết định thành công của các ca ghép.

3-1770629879.jpg

Các bác sĩ Trung tâm Mắt Hồng Ngọc thực hiện ghép giác mạc bằng laser

Đối với rất nhiều người bệnh đang đứng trước nguy cơ mất thị lực, việc ứng dụng laser trong ghép giác mạc đã mang lại nhiều lợi ích lâm sàng rõ rệt. Khi lớp nội mô tự nhiên được bảo tồn, tỷ lệ thải loại mảnh ghép giảm đi đáng kể. Đồng thời, công nghệ chuẩn bị mảnh ghép chất lượng cao giúp giảm nguy cơ biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục, tạo nền tảng cho thị lực cải thiện tốt và bền vững theo thời gian.

4-1770629879.jpg

Bệnh nhân được ghép giác mạc bằng laser điều trị giác mạc chóp

Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, công nghệ tiên tiến này đã được ứng dụng hiệu quả trong điều trị nhiều trường hợp bệnh lý giác mạc phức tạp. Anh Đỗ Văn Bão (34 tuổi, Hưng Yên), mắc giác mạc chóp tiến triển nặng, là một minh chứng điển hình. Với chỉ định ghép giác mạc lớp trước bằng laser, các bác sĩ đã loại bỏ chính xác phần bệnh lý ở phía trước, đồng thời giữ lại cấu trúc mô lành phía sau của giác mạc. Ca ghép diễn ra thuận lợi, thị lực của anh Bão từng bước được cải thiện, hình ảnh không còn bị rung giật như trước, phản ánh thực tế hiệu quả của kỹ thuật này.

5-1770629999.jpg

Trung tâm Mắt Hồng Ngọc là cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công kỹ thuật ghép giác mạc bằng laser femtosecond trên hệ thống Ziemer LDV Z8

Theo TS.BS Đinh Thị Hoàng Anh - Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc: “Trung tâm Mắt Hồng Ngọc đang triển khai ghép giác mạc bằng laser trên hệ thống Femto LDV Z8. Với năng lượng laser thấp, tần số phát xung cực cao, công nghệ này tạo sự ổn định trong quá trình tách lớp, giảm đáng kể các rủi ro thường gặp khi thao tác thủ công. Đây là bước tiến quan trọng của phẫu thuật giác mạc tại Việt Nam, cho phép chúng tôi mở rộng chỉ định điều trị và nâng cao khả năng phục hồi thị lực cho nhiều trường hợp bệnh lý giác mạc phức tạp”.

Không chỉ cập nhật các tiến bộ mới trong ghép giác mạc, hội thảo “Ứng dụng công nghệ trong ghép giác mạc và điều trị giác mạc chóp” còn cho thấy định hướng rõ ràng của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong việc đưa công nghệ cao vào thực hành lâm sàng, mở ra nhiều cơ hội điều trị hiện đại và an toàn hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - Số 8, đường Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, Hà Nội

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bệnh viện Hồng Ngọc
Cùng chủ đề
Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học Thông tin cần biết
Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm học gần đây,...

Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân Thông tin cần biết
Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân

Diễu hành cổ phục “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ như phim cổ trang, xem trình diễn nghệ thuật -...

Đầu năm không chỉ cầu an - nhiều người chủ động khám sức khỏe để “giữ bình an” Thông tin cần biết
Đầu năm không chỉ cầu an - nhiều người chủ động khám sức khỏe để “giữ bình an”

Sau Tết, thay vì chỉ đi lễ cầu an, nhiều người lựa chọn khám sức khỏe đầu năm như một...

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 Thông tin cần biết
Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ...

Nền tảng Thiện nguyện chiến thắng World Summit Awards (WSA) 2025 tại hạng mục Government & Citizen Engagement Thông tin cần biết
Nền tảng Thiện nguyện chiến thắng World Summit Awards (WSA) 2025 tại hạng mục Government & Citizen Engagement

Ngày 04/2/2026, theo công bố chính thức từ Ban Tổ chức Giải thưởng World Summit Awards (WSA) 2025, Nền tảng...

Đếm ngược đến ngày Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai màn Thông tin cần biết
Đếm ngược đến ngày Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai màn

Với quy mô kỷ lục trên 140.000m², quy tụ 3.000 gian hàng, Hội chợ được tổ chức tại Trung tâm...

Mới cập nhật
Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026 nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng tối ưu dòng tiền và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong mùa cao điểm.

1 giờ trước Thông tin kinh doanh

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

“Đột phá thể chế để Việt Nam cất cánh” - chủ đề nội dung xuyên suốt trong ấn phẩm đặc biệt Pháp lý Tết Bính Ngọ

(Pháp lý) - Mùa xuân mới – xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Xuân Bính Ngọ 2026 với khí thế căng tràn và niềm tin mãnh liệt vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Năm 2026 cũng là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

1 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

1 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách pháp luật phát triển công nghiệp chíp bán dẫn của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Chính sách pháp luật phát triển công nghiệp chíp bán dẫn của một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Nhiều nước trên thế giới thời gian qua đã ban hành các chính sách, xây dựng cơ chế, đạo luật riêng với nhiều ưu đãi trong thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ, đầu tư mạnh cho ngành sản xuất chíp bán dẫn.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – chất xúc tác pháp lý đối với tiến trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

(Pháp lý). Việc Việt Nam ký, phê chuẩn và "nội luật hóa" Công ước Hà Nội không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đó chính là hành động thực thi Nghị quyết 66 – NQ/TW một cách trực tiếp và mạnh mẽ nhất, nhằm xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho an ninh và phát triển trong kỷ nguyên số. Bài nghiên cứu trình bày một số luận điểm then chốt.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới

Kiều bào đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kỷ nguyên mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân Quê hương 2026

Tối 8/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Quê hương 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa Bình, Thịnh vượng".

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam, nhưng khung pháp lý về quyền sở hữu vẫn còn nhiều khoảng trống. Bài viết phân tích các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tác giả và quyền tài sản, phân tích những hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp để xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ, giúp người dùng tự tin khai thác giá trị kinh tế từ nội dung số, góp phần đưa kinh tế số Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

22 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

Chuyển giao công nghệ từ các tập đoàn đa quốc gia (MNC) sang doanh nghiệp trong nước: Tiếp cận pháp lý so sánh và hàm ý cho Việt Nam

(Pháp lý). Trên cơ sở tiếp cận pháp lý so sánh, bài viết phân tích các vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao công nghệ, làm rõ những thách thức pháp lý và thực tiễn trong quan hệ chuyển giao giữa MNC và doanh nghiệp sở tại, đồng thời khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia và khu vực tiêu biểu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Singapore và Hàn Quốc.

22 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay