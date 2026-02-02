Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt mức lợi nhuận đạt 6.868 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Điểm nhấn của năm 2025 không chỉ nằm ở các con số tài chính ấn tượng mà còn ở những cam kết mạnh mẽ về ESG, tiêu biểu là dự án trồng 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.

Tăng trưởng kinh doanh bền vững và hiệu quả

Kết thúc năm 2025, SeABank ghi nhận sự tăng trưởng ổn định trên tất cả các chỉ tiêu trọng yếu:

- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 6.868 tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2024.

- Tổng thu thuần: Đạt 14.113 tỷ đồng, tăng gần 14%. Trong đó, tỷ lệ thu ngoài lãi (NOII) đạt mức cao 31,25%, khẳng định thành công trong việc đa dạng hóa nguồn thu.

- Quy mô tổng tài sản: Tăng gần 22%, đạt 396.443 tỷ đồng. Tín dụng tăng trưởng 16,69% với tỷ lệ nợ xấu luôn được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 3%.

- Tối ưu hóa vận hành: Tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) chỉ ở mức 33,01% nhờ mô hình quản trị theo ngành dọc và đẩy mạnh chuyển đổi số. Chỉ số ROE hoàn thành vượt kế hoạch đạt 14,62%, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao chất lượng sinh lời.

Dấu ấn ESG: Từ chiến lược đến hành động thực tiễn

Năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử khi SeABank lần đầu tiên công bố Báo cáo Phát triển Bền vững và chính thức ban hành Quy định về chiến lược phát triển bền vững toàn diện. Thông qua việc tái định nghĩa khung chiến lược, SeABank chính thức đưa yếu tố trách nhiệm và bền vững vào mọi quyết định, bám sát tầm nhìn trở thành “ngân hàng đặt con người và cộng đồng lên hàng đầu”. Các tiêu chí Môi trường, Quản trị và Xã hội (ESG) được đẩy mạnh, đặt mục tiêu tới năm 2030 đạt 5% danh mục tín dụng xanh, giảm 10% phát thải khí nhà kính, hỗ trợ 100.000 khách hàng nữ và doanh nghiệp nữ chủ, tỷ lệ lãnh đạo nữ đạt 40%, 100% tuân thủ minh bạch tài chính, công bố báo cáo ESG hằng năm theo chuẩn quốc tế.

Ngân hàng đã chuyển hóa những cam kết trên giấy thành những con số thực tế đầy ý nghĩa:

- Chương trình trồng cây "Vì một Việt Nam xanh": Tính riêng năm 2025, SeABank đã triển khai trồng mới gần 700.000 cây xanh, nâng tổng số cây được trồng lên vượt mức 1 triệu cây. Dự án góp phần quan trọng vào việc phủ xanh đồi núi trọc, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Uy tín của SeABank trên thị trường quốc tế tiếp tục phát huy giúp Ngân hàng nhận thêm khoản đầu tư 80 triệu USD từ Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO), nâng tổng huy động từ thị trường quốc tế của SeABank đạt hơn 1,1 tỷ USD. Qua đó, SeABank có thêm nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tiếp cận tài chính, đồng thời đẩy mạnh quản lý rủi ro môi trường và xã hội và chống biến đổi khí hậu.

Song song với phát triển xanh, SeABank đã hoàn thiện việc tối ưu hóa mô hình kinh doanh theo ngành dọc, giúp tinh gọn bộ máy, tăng năng suất và chuyên nghiệp hóa trải nghiệm khách hàng.

Cùng với đó Ngân hàng cũng công bố bộ khung chiến lược mới về Mục đích sống - Tầm nhìn - Khát vọng - Giá trị, đặt nền tảng và định hướng để Ngân hàng tiếp tục vươn lên phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục là trụ cột trong văn hóa doanh nghiệp của Ngân hàng. Với tinh thần trách nhiệm, SeABank đã thực hiện hàng loạt chương trình hỗ trợ cộng đồng, xây dựng nhà tình nghĩa và đồng hành cùng giáo dục, khẳng định sứ mệnh gắn liền sự phát triển của Ngân hàng với sự thịnh vượng của xã hội với hơn 33 tỷ đồng được phân bổ cho nhiều chương trình ý nghĩa như: bàn giao gần 1.000 căn nhà cho các hộ nghèo tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ gần 6,5 tỷ đồng cứu trợ cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ tại nhiều địa phương…

Đặc biệt, SeABank tài trợ độc quyền live concert See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm – liveshow cá nhân lớn nhất lịch sử V-Pop với quy mô kỷ lục 40.000 khán giả, đầu tư khủng với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn mới cho các concert tại Việt Nam.

Năm 2025 không chỉ là một cột mốc về con số, mà là lời khẳng định về một tâm thế mới của SeABank trên hành trình kiến tạo giá trị thịnh vượng. Việc hoàn thiện Bộ khung chiến lược ESG, cán mốc trồng 1 triệu cây xanh và vươn tầm ra thị trường quốc tế là những bước đi chiến lược nhằm hòa nhịp dòng chảy tài chính toàn cầu.

Với nền tảng nội lực vững chắc và tư duy quản trị hiện đại, SeABank đang từng bước chuyển mình từ một đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính thuần túy trở thành đối tác chiến lược trong công cuộc chuyển đổi xanh của nền kinh tế Việt Nam. Những thành tựu của năm 2025 sẽ là bệ phóng để Ngân hàng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp vào mục tiêu Net Zero của Chính phủ và khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ tài chính quốc tế.