Ứng viên HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính: Đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, giám sát đến cùng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân

18:00 04/03/2026
Chiều 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Mai (Tp.Hà Nội) tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Hoàng Mai, kết hợp trực tuyến tới các phường Vĩnh Hưng, Tương Mai và các điểm cầu tại nhà hội họp tổ dân phố.
1-1772700706.png

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 08 gồm ba phường: Hoàng Mai, Vĩnh Hưng và Tương Mai)

Đơn vị bầu cử số 08 Tp.Hà Nội Nội gồm 3 phường: Hoàng Mai, Vĩnh Hưng và Tương Mai, với 8 ứng cử viên tham gia tranh cử đại biểu HĐND Tp.Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Trong đó có ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Công Anh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bà Phạm Trâm Anh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai; ông Trần Văn Dũng - Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp (Sở Tài chính) cùng các ứng cử viên khác.

Trong Chương trình hành động, ông Nguyễn Hữu Chính cam kết ưu tiên hàng đầu là tham gia xây dựng, hoàn thiện các nghị quyết của HĐND thành phố và hệ thống văn bản pháp luật của Thủ đô. Với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp, ông cam kết bám sát đời sống xã hội, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để các chính sách ban hành thực sự khả thi, sát thực tế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể trong xã hội.

2-1772700713.png

Ông Nguyễn Hữu Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ứng cử đại biểu HĐND Tp.Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 trình bày chương trình hành động trước cử tri

Ông Nguyễn Hữu Chính cũng khẳng định sẽ tích cực tham gia đóng góp vào quá trình hoàn thiện Luật Thủ đô, nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, tạo động lực cho Hà Nội phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước trong giai đoạn mới.

Ở lĩnh vực giám sát, phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Hữu Chính cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm từng giữ cương vị Chánh án TAND Tp.Hà Nội, tham gia xét xử nhiều vụ án lớn, để thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND. Ông đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; kiên quyết đấu tranh với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân.

3-1772700713.png

Các cử tri tham gia tại Hội nghị

Đặc biệt ông Nguyễn Hữu Chính nhấn mạnh vai trò giám sát của đại biểu dân cử, đặc biệt đối với việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Ông kiên quyết đấu tranh với các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân; đồng thời đề cao nguyên tắc thượng tôn pháp luật như nền tảng trong quản lý và điều hành xã hội.

Đáng chú ý, ông kiến nghị đẩy mạnh công khai, minh bạch trong các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý ngân sách, đầu tư công, đấu thầu, đấu giá đất đai, trật tự xây dựng… Theo ông, hoạt động giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, bảo đảm tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn.

Bên cạnh công tác giám sát, trên cương vị lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Chính cam kết chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân . Đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân.

Theo ông Chính, việc nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân là giải pháp căn cơ để hạn chế tranh chấp, khiếu kiện và vi phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần được đổi mới, sáng tạo, tận dụng nền tảng số, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của Thủ đô.

Ông cũng khẳng định sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực chất vấn, thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng; đồng thời dành nhiều thời gian tiếp xúc, lắng nghe, tổng hợp ý kiến cử tri để phản ánh kịp thời tới cơ quan chức năng.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ, bản lĩnh chính trị và quá trình công tác của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến kỳ vọng, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, sâu sát cơ sở và thực hiện nghiêm túc những cam kết đã nêu, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố đáng sống.

Chung Soa

Phó Chủ tịch HLGVN Nguyễn Hữu Chính ứng cử viên HĐND TP Hà Nội Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
