(Pháp lý). Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy hoạt động cộng đồng, chiều ngày 12/6, tại thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp cùng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp. Sự kiện nhằm phát huy tối đa các nguồn lực, kinh nghiệm của mỗi tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, pháp lý và xã hội, hướng tới xây dựng một môi trường pháp lý vững mạnh, an toàn, ổn định và lành mạnh hơn cho cộng đồng.

Quang cảnh tại buổi lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết, về phía Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có ông Nguyễn Văn Hanh – Phó Trưởng Ban Công tác hội quần chúng; bà Nguyễn Thị Mai Hương – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

Về phía Hội Luật gia Việt Nam, có ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, có Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Buổi lễ còn có sự tham gia đông đảo của đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc của hai Hội.

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh hợp tác liên kết giữa các tổ chức chính trị, pháp luật và xã hội ngày càng trở nên cấp thiết để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm tăng cường phối hợp hoạt động, mà còn mở ra nhiều cơ hội để hai tổ chức cùng nhau phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý và phản biện xã hội.

Tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực giữa đội ngũ Luật gia và Cựu Công an Nhân dân

Mục đích chính của Quy chế là tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm của đội ngũ luật gia và cựu công an nhân dân trong các hoạt động về an ninh, pháp lý, xã hội. Các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời thúc đẩy công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở nhằm hạn chế các điểm nóng phức tạp, giảm tải áp lực cho các cơ quan nhà nước.

Lãnh đạo 2 Tổ chức Hội trao nhau Nội dung Qui chế phối hợp

Ngoài ra, hai tổ chức sẽ phối hợp trong việc hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách và người nghèo, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và thực thi chính sách một cách hiệu quả hơn, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật phù hợp.

Phạm vi triển khai của Quy chế được mở rộng từ trung ương tới các địa phương, các hội cấp cơ sở, các đơn vị trực thuộc, đảm bảo sự phối hợp linh hoạt, toàn diện. Nội dung hợp tác tập trung vào sáu lĩnh vực trọng tâm: tuyên truyền pháp luật, hòa giải, tư vấn pháp lý, giám sát, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết

Tại buổi lễ ký kết, Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ông đánh giá cao vai trò của đội ngũ luật gia, đặc biệt những người đang công tác trong lực lượng Công an, với hơn 150.000 hội viên, đã góp phần quan trọng trong các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn. Chủ tịch Hội bày tỏ mong muốn các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể sẽ sớm được triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, giải quyết các khó khăn thực tiễn.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cũng nhấn mạnh rằng, lễ ký kết là bước khởi đầu cho sự hợp tác bền vững và lâu dài. Các điểm mạnh của hai tổ chức – đặc biệt là những đóng góp của luật gia trong lực lượng Công an – sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ cộng đồng ngày một tốt hơn. Ông đề xuất xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể, phù hợp với từng địa phương nhằm đưa quy chế đi vào thực chất, phát huy tối đa hiệu quả của các hoạt động hợp tác.

Kỳ vọng phát triển trong tương lai

Các lãnh đạo đều kỳ vọng rằng, sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng. Việc phối hợp trong công tác tuyên truyền, hòa giải, tư vấn pháp lý sẽ giúp giảm các điểm nóng, giải quyết kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh, hạn chế các vụ việc phức tạp và kéo dài.

Hợp tác còn hướng tới nâng cao vai trò của các tổ chức trong việc phản ánh, kiến nghị các vấn đề nổi cộm của xã hội, từ đó thúc đẩy sửa đổi, hoàn thiện chính sách pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn. Các hoạt động còn có ý nghĩa nâng cao nhận thức của cộng đồng về pháp luật, góp phần hình thành một xã hội văn minh, lành mạnh và kỷ cương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định rằng, lễ ký kết chỉ là bước khởi đầu. Trong thời gian tới, hai bên cần tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai nhanh chóng. Việc này nhằm đảm bảo quy chế hợp tác đi vào cuộc sống, tạo ra các kết quả rõ rệt, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

Kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng

Các hoạt động sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, mở rộng mạng lưới cộng tác, đồng thời phát huy vai trò của các hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý. Sự phối hợp này còn góp phần tạo dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa nhân dân, chính quyền và các tổ chức xã hội, xây dựng môi trường pháp lý vững chắc, đồng thời góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sự kiện ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của các tổ chức xã hội trong việc chung tay xây dựng một xã hội an toàn, pháp quyền, phát triển bền vững. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc phát huy nguồn lực, tăng cường hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác pháp luật và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu vì lợi ích của nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước.