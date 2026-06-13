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Từ hôm nay, khách hàng đã có thể đăng ký thành viên Sun Signature, tích lũy điểm và tận hưởng đặc quyền hệ sinh thái Sun Group

19:00 13/06/2026
Ngày 13/6, Sun Group chính thức mở đăng ký chương trình khách hàng thân thiết Sun Signature: Một Dấu Ấn - Vạn Đặc Quyền, cho phép khách hàng tích lũy điểm thưởng và tận hưởng đặc quyền trên toàn hệ sinh thái từ hàng không, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tới y tế, bất động sản và tài chính.

Chuẩn mực loyalty mới tại Việt Nam

Sun Signature là chương trình khách hàng thân thiết tích hợp đầu tiên và duy nhất của Sun Group, được phát triển trên nền tảng Amadeus, đối tác cung cấp giải pháp về hàng không - du lịch và loyalty hàng đầu thế giới. Nền tảng này được coi là "Ferrari của hệ thống loyalty toàn thế giới". Việc lựa chọn nền tảng công nghệ hàng đầu cho thấy định hướng đầu tư dài hạn của Sun Group trong việc kiến tạo một chuẩn mực loyalty mới tại Việt Nam, nơi khách hàng không chỉ được hưởng ưu đãi mà còn được nhận diện, ghi nhớ và chăm sóc xuyên suốt trong toàn bộ hành trình trải nghiệm.

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Sun Signature được kỳ vọng tạo chuẩn mực loyalty mới tại Việt Nam

Với tầm nhìn đó, Sun Signature không chỉ mang đến những đặc quyền khác biệt mà còn trở thành biểu tượng cho phong cách sống tinh hoa dành riêng cho cộng đồng hội viên cao cấp.

Từ hôm nay, mọi khách hàng có thể đăng ký trở thành hội viên Sun Signature trên website chính thức và ứng dụng Sun PhuQuoc Airways để bắt đầu tích lũy điểm thưởng, nâng hạng hội viên và sử dụng hệ thống đặc quyền. Trong thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được tích hợp trên các nền tảng số khác trong hệ sinh thái Sun Group.

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Khách có thể đăng ký trên website chính thức hoặc ứng dụng Sun PhuQuoc Airways

Với 5 hạng thẻ Member, Silver, Gold, Platinum và Infinity, hội viên Sun Signature sẽ sở hữu đồng thời hai loại điểm gồm điểm xét hạng và điểm thưởng. Trong đó, điểm xét hạng được dùng để xác định cấp độ hội viên, còn điểm thưởng có thể quy đổi thành các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi trong hệ sinh thái. Hội viên có thể dùng điểm để đặt vé máy bay, tận hưởng kỳ nghỉ tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm dịch vụ vui chơi giải trí tại Sun World hay sử dụng các gói khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe. Cơ chế này giúp giá trị tích lũy không bị "đóng khung" trong một sản phẩm riêng lẻ mà được kết nối xuyên suốt trong toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng. Hiện tại, cơ chế tích điểm được áp dụng trước tiên đối với các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways trực tiếp khai thác và khách hàng sở hữu bất động sản thuộc hệ sinh thái Sun Property.

Đặc quyền trải rộng, phong cách tinh hoa

Cùng với việc tích lũy điểm, hội viên được tiếp cận hệ thống đặc quyền trải rộng. Trong lĩnh vực hàng không, hội viên Sun Signature có thể chủ động chuyển hóa giá trị tích lũy từ Sun PhuQuoc Airways thành những trải nghiệm thiết thực như đổi vé thưởng cho các hành trình tiếp theo, sử dụng dịch vụ hành lý, lựa chọn chỗ ngồi yêu thích hoặc quy đổi thành các ưu đãi hấp dẫn đã được tích hợp trong hệ sinh thái Sun Group. Mỗi chuyến bay không chỉ là một hành trình di chuyển mà còn là cơ hội để hội viên tận hưởng những giá trị được tích lũy từ sự gắn bó với hệ sinh thái.

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Sun Executive Lounge

Đặc biệt, đối với các hội viên hạng Platinum và Infinity, trải nghiệm nâng tầm được Sun PhuQuoc Airways thiết kế ngay từ khi hành khách đặt chân tới sân bay. Hệ thống dịch vụ ưu tiên xuyên suốt từ quầy làm thủ tục, khu vực kiểm tra an ninh đến cửa khởi hành giúp hành trình trở nên nhanh chóng, riêng tư và thuận tiện hơn. Trước giờ cất cánh, hội viên có thể tận hưởng không gian sang trọng và thư thái tại Sun Executive Lounge. Đặc quyền này cũng có thể được mở rộng cho người thân đồng hành, giúp mỗi chuyến đi trở thành trải nghiệm trọn vẹn dành cho cả gia đình hoặc bè bạn.

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InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort, La Festa Phu Quoc hay Serena Resort Kim Bôi, hội viên được hưởng nhiều quyền lợi riêng như nâng hạng phòng, nhận phòng sớm, trả phòng muộn cùng các ưu đãi dành riêng theo từng hạng thẻ.

Đối với cộng đồng yêu thích golf và phong cách sống thượng lưu, Sun Signature mang tới nhiều đặc quyền tại các sân golf thuộc hệ sinh thái Sun Group. Hội viên được hưởng các ưu đãi về phí sân, dịch vụ ẩm thực và mua sắm phụ kiện golf tại Ba Na Hills Golf Club và Eschuri Vũng Bầu, với mức ưu đãi được thiết kế riêng theo từng hạng hội viên.

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Sun World Hon Thom

Trong khi đó, tại hệ thống Sun World trên toàn quốc, khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng để nhận ưu đãi giá vé cáp treo tới 10%, dịch vụ ẩm thực tới 20%, các show diễn tới 30% và đặc biệt là Wow Pass với mức ưu đãi tới 50%, giúp hạn chế đáng kể thời gian chờ đợi tại các tổ hợp vui chơi giải trí.

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Show Kiss of the Sea tại Phú Quốc

Đặc biệt, Sun Group đã cùng đối tác chiến lược - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hợp tác phát triển thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature dành riêng cho khách hàng thuộc hai hạng hội viên Platinum và Infinity. Đây là sản phẩm tích hợp quyền lợi hội viên Sun Signature và thẻ tín dụng NCB, cho phép khách hàng tận hưởng các đặc quyền “đa trong một” từ hệ sinh thái Sun Group và ngân hàng một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh các đặc quyền của Sun Signature, chủ thẻ sẽ được hưởng các chính sách tài chính cạnh tranh như hoàn tiền 25% trên tổng chi tiêu tích lũy mọi ngành hàng trong 30 ngày đầu mở thẻ, tối đa 1 triệu đồng; trả góp lãi suất từ 0% cho các giao dịch Sun PhuQuoc Airways; phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi chỉ 1,1% cùng nhiều chương trình khuyến mại riêng từ NCB.

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Thẻ đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature

Sự kết hợp giữa chương trình khách hàng thân thiết và giải pháp tài chính trong cùng một sản phẩm đồng thương hiệu không chỉ mang lại nhiều tiện ích hơn cho khách hàng, mà còn góp phần hoàn thiện mô hình "loyalty ecosystem- hệ sinh thái đặc quyền" mà Sun Group đang theo đuổi, nơi khách hàng không chỉ sử dụng dịch vụ, mà bước vào một hành trình trải nghiệm được thấu hiểu, trân trọng và cá nhân hóa những đặc quyền trong một hệ sinh thái kết nối liền mạch.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group
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