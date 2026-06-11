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Tăng tốc triển khai Nghị quyết 57: Nhiều kết quả tích cực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

10:39 11/06/2026
Tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong tháng 5/2026, Bộ KH&CN đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Từ hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến thúc đẩy chuyển đổi số và hợp tác quốc tế, nhiều chỉ số quan trọng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
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Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương thông tin về tình hình hoạt động và những kết quả nổi bật của ngành trong tháng 5/2026 - Ảnh: VGP/TG

Nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực

Tháng 5/2026 đánh dấu những chuyển biến tích cực trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, với nhiều kết quả nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Bộ KH&CN, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý I/2026 đạt 50,76%, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khoa học và công nghệ trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia tiếp tục được quốc tế ghi nhận. Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 của StartupBlink, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới, mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay.

Đây được xem là tín hiệu tích cực phản ánh môi trường đổi mới sáng tạo của Việt Nam đang ngày càng được cải thiện, đồng thời khẳng định hiệu quả của các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thời gian qua.

Lũy kế đến hết tháng 5/2026, cả nước có 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26 trong số 34 tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong tháng đạt 50,2%. Đặc biệt, tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số năm 2025 ước đạt 14,02% GDP, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của kinh tế số trong nền kinh tế quốc dân.

Hạ tầng số tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Tốc độ băng rộng di động của Việt Nam đạt 207,3 Mbps, xếp thứ 11 trong số 104 quốc gia; tốc độ băng rộng cố định đạt 287,33 Mbps, đứng thứ 11 trong số 154 quốc gia. Cả nước hiện có 110,5 triệu thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động, trong đó có 24,29 triệu thuê bao 5G và 25,62 triệu thuê bao Internet băng rộng cố định.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ bưu chính trong tháng 5/2026 ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phát triển sôi động của các dịch vụ số và thương mại điện tử.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển

Cùng với việc thúc đẩy các chỉ tiêu phát triển, Bộ KH&CN tiếp tục xác định hoàn thiện thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57.

Trong tháng 5/2026, Bộ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành 2 nghị định, 2 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 4 thông tư.

Các chính sách tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho công nghệ mới và công nghệ chiến lược; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường quản lý nhà nước, phát triển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và phát triển bền vững.

Trong tháng 5/2026, Bộ KH&CN đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW, tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, nhiều sự kiện lớn như Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, Triển lãm Sách KH&CN và Techmart AI 2026 đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế trong nước, Bộ KH&CN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược được Nghị quyết 57 xác định là động lực phát triển trong giai đoạn mới. 

Trong tháng 5/2026, Bộ KH&CN tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn, 6G, công nghệ vệ tinh và chuyển đổi số. Thông qua các diễn đàn, hội đàm và hoạt động cấp cao với Ấn Độ, Sri Lanka, Thụy Điển, Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan và Philippines, Bộ đã mở rộng cơ hội hợp tác nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ.

Trong tháng 6/2026, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và các nhiệm vụ chiến lược của ngành.

Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bưu chính và viễn thông; đồng thời đẩy mạnh phát triển các công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng trong dài hạn.

Bộ cũng sẽ nghiên cứu triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia; hoàn thiện Đề án Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Những kết quả đạt được trong tháng 5 cho thấy Nghị quyết 57-NQ/TW đang tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Việc đồng thời thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển công nghệ chiến lược, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường hạ tầng số đang góp phần đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Theo baochinhphu.vn Copy link
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