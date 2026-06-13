Vinamik mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên”

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) thu hút hàng chục nghìn lượt khách với loạt trải nghiệm sinh động từ triển lãm, công nghệ trình chiếu hiện đại đến các hoạt động tương tác. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.

Diễn ra từ ngày 11-13/06/2026, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM). Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/07/1946 – 12/07/2026), chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm tri ân những cuộc đấu trí thầm lặng, những cống hiến quên mình vì sự bình yên của dân tộc.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là triển lãm “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên”, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

“Đây là lần đầu tiên mình tham dự một triển lãm về an ninh, thật sự rất ngạc nhiên về mức độ hoành tráng của sự kiện. Mình có thử trải nghiệm một số công nghệ tương tác ở đây và cảm nhận là vấn đề an ninh tại Việt Nam được quản lý rất chặt chẽ luôn”, bạn Mai Quỳnh Lan – một khách tham quan triển lãm chia sẻ.

Các công nghệ trình chiếu và tương tác hiện đại như thực tế ảo (VR), 3D mapping và hologram thu hút sự chú ý đặc biệt của khách tham quan, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Giữa không khí nhộn nhịp của sự kiện, người tham dự bất ngờ bắt gặp những trạm Vinamilk - điểm “sạc năng lượng” với hàng chục nghìn sản phẩm sữa chua uống Vinamilk Green Farm, sữa chua uống tiệt trùng Susu, sữa tươi tiệt trùng Vinamilk và nước suối Vinamilk được trao tặng mỗi đêm.

Không chỉ tiếp sức cho người dân và lực lượng chức năng tại sự kiện, Vinamilk mong muốn thể hiện sự tri ân với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân thông qua hoạt động này.

Công tác tại Cục An ninh Điều tra, chị Nguyễn Thu Hiền tranh thủ đưa hai con gái đến tham quan triển lãm để hiểu hơn về công việc của bố mẹ. Chị cho biết rất vui khi thấy thương hiệu sữa gia đình gắn bó nhiều năm cũng xuất hiện tại sự kiện. “Các bé nhà mình đã dùng Vinamilk từ nhỏ, từ sữa bột Optimum đến sữa tươi, sữa chua. Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn và có nhiều hương vị cho các con lựa chọn”, chị Hiền chia sẻ.

Bạn Ngân (áo đen) bày tỏ sự yêu thích đặc biệt khi lần đầu trải nghiệm sản phẩm sữa chua uống Vinamilk Green Farm có thạch. “Sản phẩm vừa có sữa, vừa có thạch giòn dai sừn sựt, rất hợp ‘gu’ em”, Ngân bày tỏ.

Trong khi đó, nước suối mát lạnh Vinamilk đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người để “giải nhiệt” nhanh khi tham gia các sự kiện đông đúc.

Trước đó, Vinamilk cũng đã dành tặng 40.000 sản phẩm dinh dưỡng đến người dân và lực lượng chức năng tham gia Lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Công an thành phố Hà Nội tổ chức tại thủ đô.

Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an và Bộ Giáo - Đào tạo tổ chức, nhằm nâng cao ý thức pháp luật, trang bị kỹ năng phòng ngừa vi phạm - đặc biệt là lừa đảo - cho giới trẻ; đồng thời lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng và tôn vinh những hình ảnh đẹp vì cộng đồng./.