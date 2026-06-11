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Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

10:22 11/06/2026
Sáng 09/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
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Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, ngày 29/5/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 03/2026/UBTVQH16 về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, trong đó, quyết nghị bổ sung Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10/2026.

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Đại tá Lê Thị Hồng Thương, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an trình bày Báo cáo tóm tắt Hồ sơ chính sách của dự án Luật tại Hội nghị

Bộ Công an đã chủ động triển khai các nhiệm vụ xây dựng dự án Luật, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tổng kết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia từ năm 2007 đến năm 2026. Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng dự thảo Hồ sơ chính sách của dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trên cơ sở 04 chính sách lớn, gồm: (1) Phân loại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và phân cấp thẩm quyền quyết định đưa vào danh mục công trình quan trọng có liên quan đến an ninh quốc gia tương ứng với mức phân loại; (2) Quy định các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, trọng tâm là các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân; (3) Quy định về các lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, chính sách đối với các lực lượng và quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ”; (4) Quy định quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, thực hiện các hoạt động trên địa bàn có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; phân công, phân cấp trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương trong quản lý về bảo công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”…

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Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia đã và đang được xác định là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện nay, công tác bảo vệ các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định tại Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng,…và trực tiếp là Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, sau gần 20 năm triển khai thi hành, Pháp lệnh cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, một số nội dung chưa theo kịp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới… Thực tiễn công tác quản lý nhà nước cho thấy, việc thiếu một hệ thống văn bản pháp luật hoàn chỉnh, đồng bộ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

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Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp điều hành tham luận tại Hội nghị

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là yêu cầu cấp thiết bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật liên quan đến an ninh quốc gia trong bối cảnh đã có nhiều đạo luật mới, quan trọng được Quốc hội ban hành.

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Các đại biểu thống nhất việc ban hành Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là rất cần thiết

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các đại biểu đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung của dự thảo Hồ sơ chính sách của dự án Luật do cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng, làm cơ sở để xây dựng dự án Luật vừa bảo đảm thể chế hóa các chỉ đạo của Đảng, phát huy tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia…

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Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đều thống nhất việc ban hành Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là rất cần thiết trong tình hình hiện nay; đồng thời cũng nhất trí cao với các quy định tại dự án Luật. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý đối với từng nội dung chính sách trong dự thảo Hồ sơ chính sách của dự án Luật, qua đó rõ hơn một số tiêu chí xác định các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia; quy chế phối hợp giữa các lực lượng bảo vệ các công trình liên quan đến an ninh quốc gia; quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các công trình trọng điểm; quy định sử dụng công nghệ trong thực hiện bảo vệ các công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia…

Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tuyến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu; tiếp tục rà soát các Luật, Pháp lệnh có liên quan, các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoàn thiện dự thảo Hồ sơ chính sách của dự án Luật đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất và tương thích; thực hiện các thủ tục để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ thông qua chính sách theo quy định đảm bảo đúng tiến độ…

Theo bocongan.gov.vn Copy link
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