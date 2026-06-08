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Đếm ngược tới Venture Forum 2026: Điểm hẹn của giới đầu tư công nghệ và tài chính châu Á

13:36 08/06/2026
Chỉ còn ít ngày nữa, Diễn đàn đối thoại cấp cao về M&A và vốn tư nhân Venture Forum 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn “vàng” của giới đầu tư công nghệ và tài chính khu vực châu Á, khi thị trường Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của các quỹ ngoại và doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc.

Diễn đàn đối thoại cấp cao Venture Forum do Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures (Tập đoàn Vingroup) khởi xướng và tổ chức thường niên. Năm nay, với chủ đề “Vietnam’s M&A Moment – The Unseen Dynamics”, diễn đàn có sự đồng hành từ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Lotte Ventures và Impact Square.

Sự kiện diễn ra ngày 12/6 tại Vinpearl Landmark 81, quy tụ hơn 500 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, startup công nghệ tăng trưởng nhanh cùng nhiều tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo… đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Việt Nam.

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Theo Ban tổ chức, việc mở rộng quy mô và thành phần khách mời năm nay phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư quốc tế với thị trường Việt Nam.

Sau Venture Forum 2025, Venture Forum 2026 trở lại với một trọng tâm hoàn toàn mới: M&A và vốn tư nhân, bài toán chiến lược đang định hình cách doanh nghiệp công nghệ huy động nguồn lực, mở rộng quy mô và tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Thông qua diễn đàn, cộng đồng đầu tư và doanh nghiệp sẽ cùng nhìn nhận M&A như một hướng đi tiềm năng bên cạnh niêm yết, qua đó tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng, mở rộng quy mô và hiện thực hóa giá trị của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Bên cạnh các phiên đối thoại, Venture Forum 2026 còn có không gian kết nối trực tiếp giữa nhà đầu tư và các dự án M&A tiềm năng. Hoạt động này được kỳ vọng tạo điều kiện cho các bên trao đổi sâu hơn về cơ hội hợp tác, nhu cầu vốn và khả năng hình thành các thương vụ thực tế sau diễn đàn.

Venture Forum 2026 được định hình trở thành nền tảng đối thoại thường niên, uy tín về M&A và vốn tư nhân tại khu vực, đồng thời góp phần gia tăng kết nối giữa hệ sinh thái đầu tư trong nước với các dòng vốn quốc tế.

Diễn đàn đối thoại cấp cao Venture Forum 2026 có 6 phiên thảo luận chuyên đề:

Phiên 1:  Việt Nam – Thị trường tiềm năng chưa được định giá đúng?

Phiên 2: Chiến lược khác biệt, cùng điểm đến: Vì sao các tập đoàn châu Á đang đẩy mạnh M&A tại Việt Nam?

Phiên 3:  Từ giải ngân đến thu hồi vốn: Liệu DPI hiện có phải thước đo thực sự của dòng vốn tư nhân?

Phiên 4: Từ mở rộng quy mô đến thoái vốn: Khi nào nhà sáng lập nên đưa ra quyết định?

Phiên 5: Khung pháp lý và hoạt động M&A: Đâu là động lực thúc đẩy, đâu là rào cản?

Phiên 6: Giải bài toán kế nhiệm qua M&A: Khi vốn tác động đồng hành cùng thế hệ lãnh đạo mới

Thông tin chi tiết được cập nhật tại: vinventures.net

Đăng ký quan tâm tham dự: https://www.vinventures.net/venture-forum-2026

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Venture Forum 2026
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