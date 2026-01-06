Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

12:42 06/01/2026
Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang kiến tạo vị thế độc tôn cho Vinhomes Grand Park. Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn trở thành “rốn” hút dòng vốn cuối năm, đón đầu chu kỳ tăng trưởng giá trị tài sản được dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2026.

Vị thế “trung tâm trong lòng trung tâm” giữa mạng lưới giao thông liên vùng

Trên bản đồ phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vinhomes Grand Park nổi bật nhờ tọa lạc tại giao điểm của hệ thống “tứ trụ” hạ tầng giao thông liên vùng, gồm Vành đai 3 chạy xuyên tâm, Metro số 1 cách khoảng 10 phút di chuyển, Sân bay Quốc tế Long Thành trong bán kính 30 - 45 phút, và Cao tốc Long Thành - Dầu Giây nằm kế cận. Các công trình giao thông trọng điểm này hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức, là nền tảng kiến tạo cấu trúc đô thị hiện đại và dẫn dắt dòng chảy kinh tế dài hạn cho toàn bộ khu Đông.

a1-1767678196.jpg

Vành đai 3 TP.HCM đang trong giai đoạn nước rút để khai thác từ 30/4/2026, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đó (Ảnh: Như Ngọc)

Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park sở hữu vị thế “trung tâm trong lòng trung tâm”, qua đó mở rộng biên độ khai thác thương mại, dịch vụ từ mọi hướng tiếp cận. Trục Vành đai 3 cùng cao tốc Long Thành - Dầu Giây hình thành hành lang giao thương liên vùng giữa TP.HCM và các thủ phủ công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Long An (cũ)… tạo tiền đề kết nối trực tiếp đến các trung tâm logistics và Khu thương mại tự do gắn với cảng Cái Mép Hạ đang được đề xuất quy hoạch thí điểm.

Song song với đó, tuyến Metro số 1 rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ đại đô thị vào lõi trung tâm, giải quyết bài toán đi lại hàng ngày cho cộng đồng chuyên gia và nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm 2026 sẽ đưa Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị hiếm hoi kế cận 2 sân bay, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - vui chơi giải trí - giao thương trong cấu trúc đô thị mở rộng.

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các công trình giao thông trọng điểm đang dẫn dắt dòng vốn đầu tư cuối năm. Giai đoạn hiện tại được đánh giá là thời điểm then chốt để thực hiện các quyết định tài chính, bởi mặt bằng giá tại Vinhomes Grand Park vẫn đang ở mức hợp lý so với tiềm năng thực tế, hay nói cách khác là đang ở vùng chân sóng trước khi thị trường thiết lập nền giá mới.

Giá trị kép bền vững từ dòng tiền kinh doanh và tích sản

Ngoài hạ tầng, động lực cho đợt tăng trưởng bùng nổ tại Vinhomes Grand Park được củng cố bởi dòng kiều hối đạt 10,5 tỷ USD của TP.HCM trong năm 2025 (tăng 10,5% so với năm trước).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết khoảng 20-21% dòng kiều hối được định hướng vào kênh đầu tư bất động sản. Con số này cho thấy bước chuyển dịch về chất trong xu hướng đầu tư: Thay vì ưu tiên tiêu dùng ngắn hạn, cơ cấu dòng vốn kiều hối đang tập trung mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các kênh tài sản giá trị thực.

a2-1767677677.jpg

Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến hút dòng tiền dịp cuối năm

Theo giới chuyên gia, cùng với kiều hối, dòng tiền cuối năm đang có xu hướng tìm đến các khu vực hạ tầng trọng điểm để đón đầu những định hướng kinh tế chiến lược của TP.HCM, tiêu biểu là việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hay thí điểm Khu thương mại tự do. Sự hình thành của các cực tăng trưởng kinh tế mới tất yếu sẽ kéo theo nhu cầu khổng lồ về không gian lưu trú, dịch vụ chuẩn quốc tế dành cho đội ngũ chuyên gia quốc tế và nhân sự cấp cao.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Grand Park khẳng định giá trị kép bền vững, được ưu tiên lựa chọn như một kênh tích sản an toàn và giàu tiềm năng khai thác kinh doanh. Dưới góc độ an cư, đại đô thị sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one đẳng cấp đã vận hành ổn định, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn sống khắt khe nhất của cộng đồng chuyên gia toàn cầu.  

Dưới góc độ đầu tư, đây là tài sản sở hữu dư địa tăng trưởng vượt trội, vừa đảm bảo dòng tiền khai thác cho thuê đều đặn nhờ lực cầu chất lượng cao sẵn có, vừa hưởng lợi từ đà tăng giá bất động sản theo tiến độ hoàn thiện của hạ tầng.

a3-1767678196.JPG

Vinhomes Grand Park mở ra không gian sống đạt chuẩn quốc tế với hệ tiện ích tích hợp

Đặc biệt, năm 2026 được xem là cột mốc mang tính bản lề khi hàng loạt hạ tầng phía Đông về đích: Vành đai 3 dự kiến đưa vào khai thác từ 30/4 sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đó; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn tất mở rộng, khai thác từ tháng 9; sân bay Long Thành vận hành thương mại giai đoạn 1 dự kiến vào tháng 6.

Khi các trục kết nối chủ lực được khơi thông đồng bộ, đại đô thị Vinhomes Grand Park sẽ bước sang một vị thế mới, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ và không gian sống đạt chuẩn quốc tế, phục vụ trực tiếp với các cực tăng trưởng kinh tế đang hình thành. Việc sở hữu bất động sản tại Vinhomes Grand Park ở giai đoạn hiện nay được xem là lựa chọn khôn ngoan để đón đầu đà bật tăng mạnh mẽ của thị trường.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027 Dự án - BĐS
Sóng hạ tầng vẽ lại bản đồ tăng giá cho Vinhomes Grand Park trong giai đoạn 2026 - 2027

Khi Vành đai 3 thông xe toàn tuyến vào tháng 4/2026, sớm hơn dự kiến trước đó 2 tháng, sân...

Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá Dự án - BĐS
Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá

Nằm dọc trục đại lộ xuyên tâm đảo Vũ Yên, lại được bao quanh bởi loạt hạ tầng trọng điểm,...

Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City Dự án - BĐS
Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City

Chuỗi lễ hội, đại nhạc hội và sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục đã tạo nên một...

The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu Dự án - BĐS
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi...

The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội Dự án - BĐS
The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều...

Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực? Dự án - BĐS
Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực?

Theo dữ liệu từ các nền tảng nghiên cứu thị trường, chỉ trong 9 tháng đầu năm, mức độ quan...

Mới cập nhật
Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Tạp chí Pháp lý hướng dẫn tác giả viết bài

Bài viết phù hợp với tôn chỉ mục đích của Tạp chí Pháp lý: Nghiên cứu, phản biện chuyên sâu, chuyên ngành về những vấn đề khoa học pháp lý; lý luận và thực tiễn chính sách pháp lý trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và trên thế giới.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

Trọng tài trực tuyến – Kinh nghiệm của Singapore

(Pháp lý). Hiện nay, giải quyết tranh chấp thông qua phương thức trọng tài trực tuyến đã và đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động này ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, bất cập. Bài viết đã nghiên cứu và tổng hợp các quy định về tố tụng trọng tài trực tuyến của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore, có thể là tài liệu tham khảo để các cơ quan chức năng, trung tâm trọng tài Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỉ nguyên mới của dân tộc.

14 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Vinamilk ra mắt Optimum A2 Pro+: Siêu sữa uống dinh dưỡng với lợi ích cộng hưởng vượt trội từ đạm quý A2-6 HMO – MFGM & DHA

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) chính thức ra mắt sản phẩm mới – Sữa uống dinh dưỡng Vinamilk Optimum A2 Pro+, mang đến giải pháp “siêu cộng hưởng lớn khôn” nhờ công thức lấy cảm hứng từ các dưỡng chất “vàng” có trong sữa mẹ. Với sản phẩm mới này, Vinamilk chính thức tham gia vào phân khúc sữa uống dinh dưỡng cao cấp.

17 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, Trường Tiểu học Mễ Trì đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Từ nhận thức đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới, vừa sát với điều kiện thực tế.

19 giờ trước Thông tin cần biết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác nội chính phải đúng, trúng, kịp thời và nhân văn

Sáng 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính (5/1/1966-5/1/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho đổi mới và phát triển

Nhân dịp năm mới 2026, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Chính thức: Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Ngoài các hình thức nộp trực tiếp, trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân làm thủ tục hành chính có thể nộp hồ sơ qua VNeID.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đường sắt 350km/h khởi công “vẽ lại” bản đồ trung tâm TP.HCM, đưa Cần Giờ vào chu kỳ vàng trăm năm có một

Đường sắt 350km/h khởi công “vẽ lại” bản đồ trung tâm TP.HCM, đưa Cần Giờ vào chu kỳ vàng trăm năm có một

Được đánh giá là bước ngoặt lịch sử của hạ tầng miền Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h Bến Thành - Cần Giờ được kỳ vọng sẽ phá bỏ “lời nguyền địa lý”, biến Cần Giờ từ vùng đất bị lãng quên trở thành lõi trung tâm mở rộng của TP.HCM. Từ đây, “viên ngọc quý” chính thức bước vào kỷ nguyên vàng phát triển, mở ra những cơ hội chưa từng có cho giới đầu tư.

22 giờ trước Thông tin đầu tư

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Savan 1, dòng điện xuyên biên giới và vai trò của kinh tế tư nhân

Việc Nhà máy điện gió Savan 1 – dự án do T&T Group phát triển tại Lào chính thức vận hành thương mại ngày 26/12 được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong bức tranh năng lượng tái tạo xuyên biên giới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, với khối lượng lập pháp kỷ lục

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) là nhiệm kỳ đặc biệt, có khối lượng lập pháp tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, với nhiều nội dung hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ. Với 19 Kỳ họp - nhiều nhất trong các khóa Quốc hội đã thể hiện tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi Nhân dân cần, đất nước cần”. Đặc biệt, Quốc hội đã chủ động đổi mới tư duy xây dựng luật, hoàn thành khối lượng công tác lập pháp kỷ lục với 150 luật, 49 nghị quyết quy phạm pháp luật được thông qua.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay