Tứ trụ hạ tầng dẫn lối dòng tiền cuối năm đổ về Vinhomes Grand Park

Tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, sự hội tụ của bốn trục giao thông huyết mạch cấp quốc gia đang kiến tạo vị thế độc tôn cho Vinhomes Grand Park. Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn trở thành “rốn” hút dòng vốn cuối năm, đón đầu chu kỳ tăng trưởng giá trị tài sản được dự báo sẽ bùng nổ trong năm 2026.

Vị thế “trung tâm trong lòng trung tâm” giữa mạng lưới giao thông liên vùng

Trên bản đồ phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vinhomes Grand Park nổi bật nhờ tọa lạc tại giao điểm của hệ thống “tứ trụ” hạ tầng giao thông liên vùng, gồm Vành đai 3 chạy xuyên tâm, Metro số 1 cách khoảng 10 phút di chuyển, Sân bay Quốc tế Long Thành trong bán kính 30 - 45 phút, và Cao tốc Long Thành - Dầu Giây nằm kế cận. Các công trình giao thông trọng điểm này hình thành mạng lưới kết nối đa hướng, đa phương thức, là nền tảng kiến tạo cấu trúc đô thị hiện đại và dẫn dắt dòng chảy kinh tế dài hạn cho toàn bộ khu Đông.

Vành đai 3 TP.HCM đang trong giai đoạn nước rút để khai thác từ 30/4/2026, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đó (Ảnh: Như Ngọc)

Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park sở hữu vị thế “trung tâm trong lòng trung tâm”, qua đó mở rộng biên độ khai thác thương mại, dịch vụ từ mọi hướng tiếp cận. Trục Vành đai 3 cùng cao tốc Long Thành - Dầu Giây hình thành hành lang giao thương liên vùng giữa TP.HCM và các thủ phủ công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương (cũ), Long An (cũ)… tạo tiền đề kết nối trực tiếp đến các trung tâm logistics và Khu thương mại tự do gắn với cảng Cái Mép Hạ đang được đề xuất quy hoạch thí điểm.

Song song với đó, tuyến Metro số 1 rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ đại đô thị vào lõi trung tâm, giải quyết bài toán đi lại hàng ngày cho cộng đồng chuyên gia và nhân sự cấp cao. Đáng chú ý, Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến vận hành thương mại từ giữa năm 2026 sẽ đưa Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị hiếm hoi kế cận 2 sân bay, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - vui chơi giải trí - giao thương trong cấu trúc đô thị mở rộng.

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các công trình giao thông trọng điểm đang dẫn dắt dòng vốn đầu tư cuối năm. Giai đoạn hiện tại được đánh giá là thời điểm then chốt để thực hiện các quyết định tài chính, bởi mặt bằng giá tại Vinhomes Grand Park vẫn đang ở mức hợp lý so với tiềm năng thực tế, hay nói cách khác là đang ở vùng chân sóng trước khi thị trường thiết lập nền giá mới.

Giá trị kép bền vững từ dòng tiền kinh doanh và tích sản

Ngoài hạ tầng, động lực cho đợt tăng trưởng bùng nổ tại Vinhomes Grand Park được củng cố bởi dòng kiều hối đạt 10,5 tỷ USD của TP.HCM trong năm 2025 (tăng 10,5% so với năm trước).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết khoảng 20-21% dòng kiều hối được định hướng vào kênh đầu tư bất động sản. Con số này cho thấy bước chuyển dịch về chất trong xu hướng đầu tư: Thay vì ưu tiên tiêu dùng ngắn hạn, cơ cấu dòng vốn kiều hối đang tập trung mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh và các kênh tài sản giá trị thực.

Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến hút dòng tiền dịp cuối năm

Theo giới chuyên gia, cùng với kiều hối, dòng tiền cuối năm đang có xu hướng tìm đến các khu vực hạ tầng trọng điểm để đón đầu những định hướng kinh tế chiến lược của TP.HCM, tiêu biểu là việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hay thí điểm Khu thương mại tự do. Sự hình thành của các cực tăng trưởng kinh tế mới tất yếu sẽ kéo theo nhu cầu khổng lồ về không gian lưu trú, dịch vụ chuẩn quốc tế dành cho đội ngũ chuyên gia quốc tế và nhân sự cấp cao.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Grand Park khẳng định giá trị kép bền vững, được ưu tiên lựa chọn như một kênh tích sản an toàn và giàu tiềm năng khai thác kinh doanh. Dưới góc độ an cư, đại đô thị sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one đẳng cấp đã vận hành ổn định, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn sống khắt khe nhất của cộng đồng chuyên gia toàn cầu.

Dưới góc độ đầu tư, đây là tài sản sở hữu dư địa tăng trưởng vượt trội, vừa đảm bảo dòng tiền khai thác cho thuê đều đặn nhờ lực cầu chất lượng cao sẵn có, vừa hưởng lợi từ đà tăng giá bất động sản theo tiến độ hoàn thiện của hạ tầng.

Vinhomes Grand Park mở ra không gian sống đạt chuẩn quốc tế với hệ tiện ích tích hợp

Đặc biệt, năm 2026 được xem là cột mốc mang tính bản lề khi hàng loạt hạ tầng phía Đông về đích: Vành đai 3 dự kiến đưa vào khai thác từ 30/4 sớm hơn 2 tháng so với dự kiến trước đó; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoàn tất mở rộng, khai thác từ tháng 9; sân bay Long Thành vận hành thương mại giai đoạn 1 dự kiến vào tháng 6.

Khi các trục kết nối chủ lực được khơi thông đồng bộ, đại đô thị Vinhomes Grand Park sẽ bước sang một vị thế mới, giữ vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dịch vụ và không gian sống đạt chuẩn quốc tế, phục vụ trực tiếp với các cực tăng trưởng kinh tế đang hình thành. Việc sở hữu bất động sản tại Vinhomes Grand Park ở giai đoạn hiện nay được xem là lựa chọn khôn ngoan để đón đầu đà bật tăng mạnh mẽ của thị trường.