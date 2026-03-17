Bộ Chính trị: Tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật

15:20 17/03/2026
Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành kết luận 09 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại phiên họp ngày 27-2, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh

Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ việc hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Cụ thể, cấu trúc hệ thống pháp luật được xác định theo thứ bậc từ các nguồn luật, bao gồm hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (văn bản - PV) (gồm Hiến pháp; văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; văn bản dưới luật của các cơ quan Trung ương; văn bản của chính quyền địa phương) và các nguồn bổ trợ (án lệ, tập quán, lẽ công bằng).

Mở rộng phạm vi áp dụng và xác định rõ giá trị pháp lý của các nguồn bổ trợ, theo hướng án lệ, tập quán, lẽ công bằng được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ xã hội chưa được văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoặc chưa được quy định rõ ràng trong một số trường hợp cụ thể.

Bổ sung nguyên tắc áp dụng pháp luật trong trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề theo hướng ưu tiên áp dụng quy phạm pháp luật chuyên ngành so với quy phạm pháp luật chung.

Đơn giản hóa hệ thống văn bản theo hướng mỗi chủ thể có thẩm quyền ban hành chỉ ban hành một hình thức văn bản với lộ trình thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Các văn bản phải quy định rõ mục đích ban hành, phạm vi điều chỉnh, hiệu lực áp dụng, quy định chuyển tiếp…, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn xây dựng và thi hành pháp luật.

Hạn chế việc ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản.

Không ban hành một văn bản để sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản khác khi các văn bản đó không có mối liên hệ chặt chẽ về nội dung hoặc không cùng điều chỉnh một nhóm lĩnh vực.

Xác định rõ quy phạm pháp luật công và quy phạm pháp luật tư trong xây dựng pháp luật.

Các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức (quy phạm pháp luật công) được thiết kế cụ thể, chặt chẽ, minh bạch...

Các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể là cá nhân, tổ chức không mang quyền lực nhà nước (quy phạm pháp luật tư) được thiết kế theo hướng chủ yếu đặt ra khung pháp lý mang tính nguyên tắc.

Các nội dung cụ thể để các chủ thể tự thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu, lợi ích, quyền tự định đoạt, tự chịu trách nhiệm của mình trên tinh thần không vi phạm điều cấm của luật...

Thực hiện nghiêm nguyên tắc "thượng tôn Hiến pháp và pháp luật", Hiến pháp là luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất; một số bộ luật, luật có tính nền tảng là trung tâm của hệ thống pháp luật.

Gồm Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính.

Trong các văn bản luật có tính nền tảng, ngoài quy định chi tiết, cụ thể, còn có nguyên tắc cơ bản có giá trị chi phối, định hướng các văn bản luật còn lại trong hệ thống pháp luật.

Đẩy mạnh hoàn thiện quy định pháp luật phục vụ kiến tạo phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, "đi trước mở đường" của pháp luật, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh.

Chú trọng ban hành các chính sách đặc thù, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm hình thành các lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất, lĩnh vực kinh tế mới...

Ưu tiên ban hành các quy định pháp luật tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp và các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh...

Phân định rõ những nội dung phải được quy định bằng luật và quy định trong từng loại văn bản dưới luật theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản.

Nghiên cứu bổ sung một số nội dung cần được quy định trong văn bản luật liên quan đến hạn chế quyền, đặt ra nghĩa vụ mới, biện pháp chế tài với người dân, doanh nghiệp.

Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam

Kết luận yêu cầu tiến hành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam; tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật.

Đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo hướng văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong viện dẫn và áp dụng pháp luật, được trình, đăng tải đồng thời với văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung.

Hoàn thiện cơ chế giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh và cơ chế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo hướng xác định rõ chủ thể có thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình giải thích, hướng dẫn áp dụng.

Kết luận yêu cầu nghiên cứu cơ chế đẩy nhanh việc thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng thành pháp luật.

Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập pháp theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu chuyên trách, các đoàn đại biểu.

Kết luận nêu thêm trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, công dân, nghiên cứu cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ được ban hành văn bản điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp được hoặc điều chỉnh nội dung mang tính kỹ thuật để giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất...

Dự kiến ngày 22/3 Hội đồng Bầu cử quốc gia họp rà soát, công bố kết quả bầu cử Sự kiện - Chính sách
Dự kiến ngày 22/3 Hội đồng Bầu cử quốc gia họp rà soát, công bố kết quả bầu cử

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát...

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử được thực hiện như thế nào? Sự kiện - Chính sách
Việc xác nhận tư cách của người trúng cử được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả khiếu nại, tố cáo liên...

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100% Sự kiện - Chính sách
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

Chiều 15/3, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số...

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử Sự kiện - Chính sách
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc...

Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Sự kiện - Chính sách
Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu...

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn: Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn: Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn TTXVN...

Dự kiến ngày 22/3 Hội đồng Bầu cử quốc gia họp rà soát, công bố kết quả bầu cử

Dự kiến ngày 22/3 Hội đồng Bầu cử quốc gia họp rà soát, công bố kết quả bầu cử

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo kết quả bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.

Xuân yêu thương 2026 – viết tiếp câu chuyện nhân văn

Xuân yêu thương 2026 – viết tiếp câu chuyện nhân văn

Hành trình “Mang lại niềm vui cho cuộc sống của mọi người” của SeABank tiếp tục ghi thêm dấu ấn mới với chương trình Xuân Yêu Thương 2026. Gần 1 tỷ đồng cùng hàng trăm phần quà đã mang thông điệp “Gieo ấm áp, gặt yêu thương” lan tỏa trên khắp mọi miền đất nước, góp phần tạo nên một mùa xuân đủ đầy hơn cho nhiều gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Lãi suất tăng không phải “bước đường cùng”, người mua nhà vẫn có “cửa sáng” trong năm 2026

Lãi suất tăng không phải "bước đường cùng", người mua nhà vẫn có "cửa sáng" trong năm 2026

Giới chuyên gia nhận định, việc lãi suất vay mua nhà tăng lên 12-14%, thậm chí lãi suất thả nổi ở một số ngân hàng còn tiến sát 15%, chỉ là pha điều chỉnh cục bộ và ngắn hạn của nền kinh tế. Với chiến lược tài chính phù hợp và lựa chọn đúng sản phẩm có cơ chế bảo vệ đủ dài, điển hình là chính sách hỗ trợ lãi suất 24-36 tháng từ chủ đầu tư, người mua nhà vẫn hoàn toàn có “cửa sáng” để an cư và đầu tư ngay trong năm 2026.

“Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp”

Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp

Hơn ba thập kỷ qua, dưới sự sáng lập và dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã phát triển trở thành một trong những tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: khách sạn – nghỉ dưỡng, gôn, bất động sản, bán lẻ, vui chơi giải trí và sản xuất công – nông nghiệp công nghệ cao.

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và EVFTA, Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (Luật số 150/2025/QH15, thông qua ngày 11/12/2025, hiệu lực từ 01/01/2026) đánh dấu bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp Việt Nam

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

Bàn thêm về nguyên tắc trung lập công nghệ và vai trò trong việc hoàn thiện pháp luật về tài sản mã hoá

Bàn thêm về nguyên tắc trung lập công nghệ và vai trò trong việc hoàn thiện pháp luật về tài sản mã hoá

(Pháp lý). Trong bối cảnh tài sản mã hoá (TSMH) phát triển mạnh mẽ và dần được pháp luật Việt Nam ghi nhận hợp pháp, nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh TSMH ngày càng trở nên cấp thiết.

Áp dụng nguyên tắc Res Judicata trong tranh chấp chuỗi bất động sản

Áp dụng nguyên tắc Res Judicata trong tranh chấp chuỗi bất động sản

(Pháp lý) - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vừa phối hợp trường Đại học Ngoại thương (FTU) cùng trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Yêu cầu khởi kiện trong tranh chấp chuỗi và Thực tiễn tranh chấp Bất động sản”.

Fansipan chính thức có cửa hàng Starbucks cao nhất châu Á

Fansipan chính thức có cửa hàng Starbucks cao nhất châu Á

Sáng ngày 14/3, Starbucks Vietnam chính thức xác lập cột mốc mới với sự kiện khai trương cửa hàng cao nhất châu Á tại Fansipan. Tọa lạc ở độ cao 3.063m, Starbucks Fansipan hứa hẹn là điểm đến ngoạn mục, nơi hương vị cà phê hiện đại hòa quyện cùng bản sắc văn hóa bản địa và vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng Sa Pa.

