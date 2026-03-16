Áp dụng nguyên tắc Res Judicata trong tranh chấp chuỗi bất động sản

16:57 16/03/2026
(Pháp lý) - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) vừa phối hợp trường Đại học Ngoại thương (FTU) cùng trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức Hội thảo chuyên đề “Yêu cầu khởi kiện trong tranh chấp chuỗi và Thực tiễn tranh chấp Bất động sản”.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đưa ra những ý kiến một cách khách quan, chiều sâu nhằm giải quyết các vụ tranh chấp bất động sản trong bối cảnh các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan tranh chấp chuỗi nói chung và giải quyết tranh chấp phát sinh từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng.

Tranh chấp chuỗi vẫn còn bất cập

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) chia sẻ: “Đi cùng sự vận động mạnh mẽ của thị trường và sự đa dạng trong cấu trúc giao dịch, các tranh chấp phát sinh có xu hướng chuyển dịch từ tranh chấp đơn lẻ sang các chuỗi tranh chấp gồm hàng loạt tranh chấp tương tự, có tính kế thừa, liên quan đến nhau”.

GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phát biểu tại hội thảo

Thời gian tới, với việc nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng được sửa đổi, bố sung, doanh nghiệp phải thay đổi thói quen giao dịch, sự gia tăng của các tranh chấp và sự hình thành nhiều hơn chuỗi các tranh chấp là điều không thể tránh khỏi”, GS.TS. Lê Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Được biết, Res Judicata là học thuyết pháp lý ngăn không cho một bên khởi kiện lại một yêu cầu đã được giải quyết dứt điểm bằng bản án hoặc phán quyết chung thẩm trước đó. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng trong giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài, song hiện nay, cách tiếp cận nguyên tắc này trong trọng tài ở các quốc gia lại đang có sự khác nhau.

Toàn cảnh Hội thảo tại đầu cầu Trường Đại học Ngoại thương

Chia sẻ về tranh chấp chuỗi, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, cho biết đối với tranh chấp chuỗi trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là trường hợp các tranh chấp liên tiếp được đưa ra giải quyết tại trọng tài bởi một hoặc nhiều nguyên đơn chống lại một bị đơn để tìm kiếm những kết quả có lợi cho mình.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà(người ngồi giữa) với mở rộng yêu cầu khởi kiện trong tranh chấp chuỗi là việc trong vụ kiện sau nguyên đơn tìm cách mở rộng các yêu cầu khởi kiện so với vụ kiện trước

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, trong một vụ việc có cùng nguyên đơn và bị đơn, thì nguyên đơn tại một giao dịch với bị đơn, phát sinh tranh chấp. Như vậy, vụ việc sau đó được giải quyết bởi trọng tài theo thỏa thuận giữa các bên (vụ kiện trước).

Tuy nhiên, vì nhận được kết quả bất lợi từ phán quyết của trọng tài, nguyên đơn tìm cách khởi kiện lại vụ việc tại chính trọng tài đó (vụ kiện sau) với khả năng cung cấp các tình tiết mới, mở rộng yêu cầu khởi kiện, thay đổi yêu cầu khởi kiện, thay đổi cơ sở pháp lý để khởi kiện…

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, đối với vụ việc có nhiều nguyên đơn và chỉ có một bị đơn, đây thường rơi vào trường hợp bị đơn tham gia vào nhiều giao dịch với nhiều điểm tương đồng với nhiều nguyên đơn khác nhau. Bên cạnh đó, khi bị đơn vi phạm đồng thời nhiều thỏa thuận, nhiều khách hàng bị vi phạm hợp đồng có thể tìm cách khởi kiện tập thể hoặc riêng lẻ đối với bị đơn.

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia cho biết tùy vào loại thiệt hại, mức độ thiệt hại, thiện chí của bên vi phạm mà bên bị vi phạm sẽ có những hình thức mở rộng, điều chỉnh yêu cầu khởi kiện khác nhau. Điểm cần lưu ý là, tại Việt Nam, hệ quả pháp lý đối vói việc mở rộng yêu cầu khởi kiện nêu trên là không rõ ràng, do các quy định về nguyên tắc Res Judicata chưa được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể, đặc biệt là pháp luật trọng tài. Do đó, việc mở rộng yêu cầu khởi kiện trong tranh chấp chuỗi cũng tiềm ẩn những rủi ro và hệ quả pháp lý nhất định.

Khác với các lĩnh vực khác, bất động sản là lĩnh vực mà vấn đề thiệt hại tiếp diễn thường được nêu ra trong hầu hết yêu cầu khởi kiện, bởi đối tượng tranh chấp thường là các sản phẩm bất động sản hoặc các dự án chưa hoàn thành, chưa bàn giao.

PGS . TS Dương Anh Sơn, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM trình bày tại hội thảo

Tại hội thảo, PGS.TS. Dương Anh Sơn đã đưa ra tình huống thực tế, đó là tranh chấp hàng loạt, trong đó nhiều cá nhân cùng khởi kiện một bị đơn là đơn vị tư vấn và môi giới bất động sản. Trong vụ việc này, các nguyên đơn ký kết văn bản thỏa thuận với bị đơn để được tư vấn và hỗ trợ đăng ký mua bất động sản khi dự án đủ điều kiện bán. Để đảm bảo thực hiện thỏa thuận, các nguyên đơn đã đặt cọc một khoản tiền lớn nhằm chứng minh năng lực tài chính.

Áp dụng nguyên tắc Res judicata để giải quyết tranh chấp

Để hạn chế nguy cơ phát sinh chuỗi tranh chấp, đặc biệt trong các giao dịch có thời gian thực hiện kéo dài như bất động sản, các chuyên gia cho rằng cần chú trọng ngay từ giai đoạn thiết kế và đàm phán hợp đồng. Việc xây dựng các điều khoản dự phòng cho các tình huống phát sinh tranh chấp chuỗi cùng là điều cần được xem xét.

Tiến sĩ Trần Vang Phủ, Phó khoa Luật trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM

Theo đó, việc quy định rõ ràng về phạm vi yêu cầu, cách thức xác định thiệt hại và cơ chế xử lý nghĩa vụ phát sinh theo thời gian, cần được cân nhắc để giảm thiểu rủi ro phát sinh nhiều vụ tranh chấp liên tiếp có cùng nguồn gốc từ một quan hệ hợp đồng. 

Quang cảnh buổi hội thảo về chuyên đề “Yêu cầu khởi kiện trong tranh chấp chuỗi và Thực tiễn tranh chấp Bất động sản” tại đầu cầu Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Từ những vụ việc tranh chấp còn bất cập, PGS.TS. Dương Anh Sơn đưa ra những giải pháp, cần làm rõ cách áp dụng nguyên tắc Res judicata trong các tranh chấp chuỗi, đặc biệt trong bối cảnh thiệt hại phát sinh theo thời gian.

Tiếp đó, cần chú trọng hơn đến tính nhất quán trong lập luận pháp lý của các phán quyết trọng tài, đặc biệt trong các tranh chấp hàng loạt có cùng bản chất pháp lý. Cuối cùng, việc nghiên cứu và áp dụng các cơ chế tố tụng linh hoạt như hợp nhất tranh chấp hoặc giải quyết tập trung các tranh chấp có liên quan có thể góp phần nâng cao hiệu quả và tính dự đoán của hệ thống trọng tài.

Tuấn Quang

Cùng chủ đề
Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý Khoa học Pháp Lý
Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm...

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế Khoa học Pháp Lý
Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với...

Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu Khoa học Pháp Lý
Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và sự chuyển đổi mô hình tư pháp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng qua các hiệp định CPTPP và...

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị Khoa học Pháp Lý
Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp...

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW Khoa học Pháp Lý
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp...

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay Khoa học Pháp Lý
Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy...

Fansipan chính thức có cửa hàng Starbucks cao nhất châu Á

Sáng ngày 14/3, Starbucks Vietnam chính thức xác lập cột mốc mới với sự kiện khai trương cửa hàng cao nhất châu Á tại Fansipan. Tọa lạc ở độ cao 3.063m, Starbucks Fansipan hứa hẹn là điểm đến ngoạn mục, nơi hương vị cà phê hiện đại hòa quyện cùng bản sắc văn hóa bản địa và vẻ đẹp kỳ vĩ của núi rừng Sa Pa.

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Nâng niu sức khỏe trẻ thơ

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng môi trường điều trị thân thiện luôn là yếu tố khiến các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm niềm tin. Tại Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn gia đình, nơi không chỉ điều trị bệnh mà còn mang đến sự an tâm và hy vọng cho trẻ em trong và ngoài tỉnh.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Mong muốn Quốc hội tập trung cải cách thể chế

TS Nguyễn Minh Phong kỳ vọng Quốc hội khóa mới tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật, định hướng tăng trưởng kinh tế số và kinh tế tư nhân. Những việc này là động lực để hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

Chiều 15/3, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về ý nghĩa của ngày hội toàn dân và những kỳ vọng gửi tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước.

Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị, xã hội của đất nước, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng; trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP.HCM

Khoảng 5.000 vận động viên sẽ đổ về TP.HCM tham dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới. Đây sẽ là chuyển động biểu tượng đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của cộng đồng runner yêu thiên nhiên, với trải nghiệm chạy bộ giữa hệ sinh thái biển, rừng độc đáo và “kỳ quan” đô thị ESG++.

