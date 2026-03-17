Dự kiến ngày 22/3 Hội đồng Bầu cử quốc gia họp rà soát, công bố kết quả bầu cử

15:20 17/03/2026
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo kết quả bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử.
1-1773730900.jpg

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị

Chiều 16/3, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 – 2030. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị lần thứ 4 diễn ra trong khí thế thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thống kê sơ bộ đến nay cho thấy, số lượng cử tri đi bầu cử của cả nước đạt 99,69% và không phải bầu lại ở bất cứ đơn vị bầu cử nào.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng để báo cáo kết quả bầu cử về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến, ngày 22/3 tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp để rà soát, sau đó sẽ công bố kết quả bầu cử và tiến hành các công việc tiếp theo, trong đó có việc thẩm tra, công nhận tư cách đại biểu trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành công của cuộc bầu cử là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần tích cực, khẩn trương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bầu cử. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử, Tổ Bầu cử trong cả nước đã thực hiện rất nghiêm các quy định của Trung ương và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Hội nghị đã tập trung thảo luận 3 nội dung quan trọng gồm: Tờ trình về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Tờ trình về Đề án định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI trình Bộ Chính trị và Báo cáo sơ kết công tác quý I năm 2026 của Đảng bộ Quốc hội.

Liên quan đến các vấn đề trên, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ thống nhất cao việc ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện để ban hành Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội trước ngày 23/3.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, Chương trình hành động của Trung ương đã xác định tầm nhìn phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững. Trong bối cảnh đó, Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm của Chương trình hành động. Muốn phát triển đất nước thì thể chế phải được hoàn thiện. Thể chế bao gồm luật, nghị định, thông tư, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội phải giám sát xem luật ban hành thì nghị định có đúng luật không; thông tư có đúng nghị định không, hay luật ban hành một đường nhưng nghị định nằm một nẻo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải “canh gác thật kỹ” vấn đề này để pháp luật được thực thi thông suốt.

Về tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội thống nhất cao với định hướng tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, bảo đảm mỗi đạo luật ban hành có chất lượng cao, có tính ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, để hoạt động giám sát thực sự trở thành công cụ quan trọng nhằm kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, các dự án năng lượng quy mô lớn, các mô hình phát triển như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh.

Hội đồng Bầu cử quốc gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HNĐN nhiệm kỳ 2026-2031
