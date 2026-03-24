Từ CEO Vietnam Airlines đến nghị trường Quốc hội: Hành trình của ông Lê Hồng Hà

08:17 24/03/2026
Từ vị trí Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, mở ra hành trình mới gắn kết thực tiễn doanh nghiệp với hoạt động lập pháp.

Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành chiều 21/3, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã chính thức được công bố. Trong danh sách những người trúng cử tại thành phố Hà Nội, ông Lê Hồng Hà – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) – đã nhận được sự tín nhiệm của cử tri.

         

1-1774315216.jpg

Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Hà Nội (Ảnh: VNA)

Ông Lê Hồng Hà trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các địa bàn Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh. Kết quả này không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp cá nhân mà còn phản ánh xu hướng gia tăng sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp vào hoạt động lập pháp.

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp hàng không. Trong bối cảnh ngành hàng không chịu tác động nặng nề từ biến động thị trường, ông được ghi nhận đã cùng tập thể lãnh đạo hãng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước phục hồi và ổn định hoạt động.

Việc chuyển từ vai trò điều hành doanh nghiệp sang đại biểu Quốc hội được xem là bước chuyển quan trọng, đặt ông vào vị trí kết nối giữa thực tiễn sản xuất – kinh doanh với quá trình xây dựng chính sách. Đây cũng là kỳ vọng chung của cử tri khi lựa chọn những đại diện có kinh nghiệm thực tiễn tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong chương trình hành động, ông Lê Hồng Hà cho biết sẽ tập trung phản ánh các vấn đề thực tiễn của địa phương trong quá trình xây dựng chính sách, nhất là các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ đô thị. Những nội dung này không chỉ gắn với đời sống dân sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, với nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không – một ngành hạ tầng kết nối chiến lược – ông định hướng đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng đồng bộ, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu quả khai thác các đầu mối giao thông. Những góc nhìn từ thực tiễn điều hành doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp các chính sách sát thực và khả thi hơn.

Bên cạnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng là những nội dung được ông nhấn mạnh.

Hành trình từ CEO Vietnam Airlines đến nghị trường Quốc hội của ông Lê Hồng Hà không chỉ là bước phát triển trong sự nghiệp cá nhân mà còn cho thấy xu hướng tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách. Qua đó, góp phần tạo nên những quyết sách gắn với thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và ngành hàng không Việt Nam.

 

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu” Đọc chuyên sâu
Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu”

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải...

Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa Đọc chuyên sâu
Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa

Trong những năm gần đây, sách và các ấn phẩm Tết đã dần trở thành món quà tinh thần quen...

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới Đọc chuyên sâu
Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới...

Chở mùa Xuân đến Trường Sa Đọc chuyên sâu
Chở mùa Xuân đến Trường Sa

Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, tại...

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025 Đọc chuyên sâu
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó,...

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 Đọc chuyên sâu
Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương...

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Theo Kế hoạch triển khai thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước," phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10%/năm trở lên.

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia

Trung ương cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia

Trong ngày làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, làm việc tại hội trường, thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung, trong đó có việc hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia…

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Thời điểm chín muồi

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Thời điểm chín muồi

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch xây dựng đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 năm 2022 của Bộ Chính trị, làm cơ sở xây dựng dự án luật Đô thị đặc biệt.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị lần này phải nhận thức thật sâu sắc rằng đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

GS Nguyễn Thục Quyên: Đầu tư hạ tầng nghiên cứu để thu hút nhân tài khoa học

GS Nguyễn Thục Quyên: Đầu tư hạ tầng nghiên cứu để thu hút nhân tài khoa học

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Tinh Hoa Việt, Giáo sư (GS) Nguyễn Thục Quyên chia sẻ thẳng thắn về những rào cản hiện nay, các cơ hội đang mở ra, cũng như những đề xuất cụ thể để khoa học Việt Nam không chỉ “bắt kịp” mà có thể tạo ra những đột phá trong tương lai.

20 giờ trước Thông tin đầu tư

Đề xuất quy định mới về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

Đề xuất quy định mới về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết của những doanh nghiệp có quan hệ liên kết.

20 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Những doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Những doanh nhân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Trong danh sách 500 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có nhiều doanh nhân đang là lãnh đạo các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.

20 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

20 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

