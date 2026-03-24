Từ CEO Vietnam Airlines đến nghị trường Quốc hội: Hành trình của ông Lê Hồng Hà

Từ vị trí Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội, mở ra hành trình mới gắn kết thực tiễn doanh nghiệp với hoạt động lập pháp.

Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành chiều 21/3, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã chính thức được công bố. Trong danh sách những người trúng cử tại thành phố Hà Nội, ông Lê Hồng Hà – Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) – đã nhận được sự tín nhiệm của cử tri.

Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Hà Nội (Ảnh: VNA)

Ông Lê Hồng Hà trúng cử tại đơn vị bầu cử số 5, gồm các địa bàn Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh. Kết quả này không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp cá nhân mà còn phản ánh xu hướng gia tăng sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp vào hoạt động lập pháp.

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp hàng không. Trong bối cảnh ngành hàng không chịu tác động nặng nề từ biến động thị trường, ông được ghi nhận đã cùng tập thể lãnh đạo hãng vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước phục hồi và ổn định hoạt động.

Việc chuyển từ vai trò điều hành doanh nghiệp sang đại biểu Quốc hội được xem là bước chuyển quan trọng, đặt ông vào vị trí kết nối giữa thực tiễn sản xuất – kinh doanh với quá trình xây dựng chính sách. Đây cũng là kỳ vọng chung của cử tri khi lựa chọn những đại diện có kinh nghiệm thực tiễn tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Trong chương trình hành động, ông Lê Hồng Hà cho biết sẽ tập trung phản ánh các vấn đề thực tiễn của địa phương trong quá trình xây dựng chính sách, nhất là các lĩnh vực hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ đô thị. Những nội dung này không chỉ gắn với đời sống dân sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt, với nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không – một ngành hạ tầng kết nối chiến lược – ông định hướng đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng đồng bộ, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu quả khai thác các đầu mối giao thông. Những góc nhìn từ thực tiễn điều hành doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp các chính sách sát thực và khả thi hơn.

Bên cạnh đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất – kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng là những nội dung được ông nhấn mạnh.

Hành trình từ CEO Vietnam Airlines đến nghị trường Quốc hội của ông Lê Hồng Hà không chỉ là bước phát triển trong sự nghiệp cá nhân mà còn cho thấy xu hướng tăng cường sự tham gia của khu vực doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách. Qua đó, góp phần tạo nên những quyết sách gắn với thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và ngành hàng không Việt Nam.