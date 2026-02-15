Chở mùa Xuân đến Trường Sa

Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, tại quân cảng Cam Ranh, những chuyến tàu hải quân lại lặng lẽ thực hiện một hải trình đặc biệt: Mang mùa xuân từ đất liền ra với đặc khu Trường Sa.

Đó không chỉ là hành trình vận chuyển vật chất, mà còn là chuyến đi của nghĩa tình, của niềm tin và trách nhiệm, gửi gắm hơi ấm của Tổ quốc tới những người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo nơi đầu sóng, ngọn gió.

Tàu HQ-571 mang theo những cành đào, chậu quất, hương vị Tết của đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chúng tôi theo con tàu mang số hiệu HQ-571 rời quân cảng Cam Ranh, bắt đầu hải trình gần 20 ngày ra Trường Sa. Chuyến đi do Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân làm Trưởng đoàn.

Trên boong tàu, sắc xuân hiện hữu ngay từ những chậu quất sai trĩu quả, cành đào hồng phấn, hoa mai vàng rực, bó lá dong xanh mướt. Dưới khoang tàu là lương thực, bánh kẹo, gạo nếp, đậu xanh, đồ trang trí Tết… được chuẩn bị chu đáo để ngày xuân nơi đảo xa thêm đủ đầy.

Thượng tá Nguyễn Duy Bá chia sẻ, đây là chuyến đi đặc biệt nhất trong năm, bởi con tàu không chỉ chở nhu yếu phẩm, mà còn mang theo hương vị Tết cổ truyền của dân tộc, mang tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động nghĩa tình được triển khai hướng về Trường Sa mỗi độ Tết đến, xuân về. Trong dịp này, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp với Nhóm “Theo dấu chân Bác sĩ” cùng chung tay trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo.

Những cành đào, chậu quất trĩu quả được lựa chọn cẩn thận, chằng buộc, che chắn kỹ lưỡng trước khi theo tàu ra đảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, người sáng lập Nhóm “Theo dấu chân Bác sĩ”, đây là hoạt động được duy trì suốt hơn 10 năm qua. Riêng trong chuyến đi này, hơn 5 tấn quà Tết đã được gửi tới các đảo, trong đó có cây quất Văn Giang, bánh kẹo, mứt Tết cùng 100 cây đàn ghi-ta và nhiều dụng cụ thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.

“Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tất cả tình cảm, sự trân trọng của đất liền gửi tới các cán bộ, chiến sĩ. Như lãnh đạo Vùng 4 Hải quân đã quán triệt: Trong bờ có gì, ngoài đảo phải có cái đó; thậm chí những thứ trong bờ chưa có, ngoài đảo vẫn phải ưu tiên có để anh em đón Tết thật vui tươi, đầm ấm”, bác sĩ Nguyễn Thế Lương chia sẻ.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính biển

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu chăm chút cẩn thận từng chậu quất, cành đào trong hải trình ra Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hải trình ra Trường Sa trong những ngày cuối năm không hề thuận lợi. Gió mùa đông bắc thổi mạnh, sóng biển có lúc cao từ 3-4m, khiến con tàu liên tục rung lắc. Thế nhưng, từng cành đào, gốc quất vẫn giữ được sắc tươi thắm nhờ sự chăm sóc cẩn trọng của cán bộ, chiến sĩ trên tàu.

Chiến sĩ Trần Quốc Bảo, Tiểu đoàn 862, đảo Đá Nam cho biết, để cây không bị héo úa, mỗi chậu quất, cành đào đều được chằng buộc chắc chắn, che chắn tránh hơi muối biển, thậm chí cắm bình nước nhỏ giọt để tưới đều mỗi ngày. Các chiến sĩ được phân công theo dõi sát sao, chăm sóc từng gốc cây như chăm chút cho chính mùa xuân của mình.

Giữa những ngày lênh đênh, màu xanh của lá, sắc vàng của quất, sắc hồng của đào, sắc vàng rực của hoa mai nổi bật trên nền biển trời mênh mông, làm dịu đi phần nào sự khắc nghiệt của sóng gió, mang đến cảm giác ấm áp rất riêng giữa trùng khơi.

Chỉ huy con tàu trong chuyến công tác đặc biệt này là Đại úy Nguyễn Như Duy, thuyền trưởng tàu 571 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân. Ở tuổi 33, với hơn 10 năm gắn bó cùng những con tàu hải quân, đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng chính trong một hải trình dài ngày, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Theo Đại úy Nguyễn Như Duy, để bảo đảm an toàn, tàu thường xuyên phải điều chỉnh hướng đi theo phương án “gối sóng”, đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên trong kíp trực. Mỗi ca lái gồm 3 người: Thuyền trưởng chỉ huy chung, người lái tàu điều khiển theo mệnh lệnh và nhân viên máy điều chỉnh tốc độ, vòng quay chân vịt phù hợp với điều kiện sóng gió.

“Áp lực là có, nhất là trong chuyến tàu đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng. Nhưng tôi xác định rõ tư tưởng, lấy áp lực làm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa tàu đi đến nơi, về đến chốn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu và đoàn công tác”, anh chia sẻ.

Từng kiện hàng được vận chuyển từ tàu lên đảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Phía sau mỗi hải trình là sự chuẩn bị công phu từ quán triệt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch hàng hải, dự trữ nhiên liệu, vật tư kỹ thuật đến rèn luyện thể lực, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ. Đó chính là nền tảng để con tàu vững vàng vượt sóng, mang mùa xuân đến với Trường Sa.

Trong không khí rộn ràng trên boong tàu HQ-571, chiến sĩ Nguyễn Tiến Tùng, người đã gắn bó với biển đảo hơn 15 năm, chia sẻ giản dị mà xúc động: Với anh và đồng đội, mỗi nhiệm vụ đều là “mệnh lệnh từ trái tim”.

“Chúng tôi luôn có sự đồng hành của hậu phương, của lãnh đạo các cấp và nhân dân cả nước. Đó là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”, anh nói.

Chính sự tiếp sức tinh thần ấy đã giúp người lính biển vững vàng vượt qua sóng gió, giữ trọn niềm tin trong từng hải trình.

Trọn sắc xuân giữa trùng khơi

Các chiến sĩ Trường Sa chở những món quà xuân từ đất liền lên đảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trong hải trình gần 20 ngày, tàu HQ-571 lần lượt cập các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa. Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ, đây là lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Chỉ cần nhìn thấy lá dong, hoa nở, đã cảm nhận rõ ràng mùa xuân đang hiện diện nơi đảo xa.

Xạ thủ trẻ Trần Văn Kiệt, quê xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu đón Tết trên đảo Sinh Tồn, nâng niu chậu quất mới chuyển lên đảo, nở nụ cười rạng rỡ. “Tôi muốn gửi lời chúc tới bố mẹ đón Tết thật an vui. Bố mẹ hãy yên tâm vì nơi đây, chúng con được quan tâm chăm sóc rất tốt, cả về vật chất lẫn tinh thần”, anh nói.

Với người dân trên đảo, mùa xuân cũng mang những cảm xúc rất riêng. Chị Đinh Thị Mỹ Hảo, người dân đảo Song Tử Tây chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhân dân trên đảo luôn hướng về đất liền với niềm xúc động đặc biệt. Sự quan tâm, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo với đồng bào cả nước là nguồn động viên lớn để cuộc sống nơi đây thêm vững vàng.

Những chậu quất, cành đào, hoa mai vừa cập đảo được các chiến sĩ trẻ hào hứng trang trí trong không gian sinh hoạt chung. Mâm ngũ quả được bày biện trang trọng trên bàn thờ Bác Hồ, mang theo trọn vẹn hương vị Tết từ đất liền.

Bộ đội Trường Sa trang trí không gian đón Tết. (Ảnh: VÕ VIỆT)

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết, với quân và dân trên đảo, khi những chuyến tàu cuối năm cập bến, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy mùa xuân đã đến rất gần. Dù vui xuân, đón Tết, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.

Thượng tá Nguyễn Duy Bá khẳng định, những chuyến tàu chở mùa xuân ra Trường Sa đã trở thành nét đẹp truyền thống, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đất liền và biển đảo. Cây xuân, hoa Tết không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước đối với những người đang ngày đêm bám đảo, giữ biển.

Mỗi cành hoa, mỗi chiếc bánh chưng gửi ra đảo là lời nhắn nhủ từ hậu phương: Tổ quốc luôn ở bên các anh. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh tinh thần để những “lá chắn thép” nơi đầu sóng, ngọn gió vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, để mùa xuân luôn hiện hữu trên từng hòn đảo giữa trùng khơi.