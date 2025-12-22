Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó, bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng với vai trò dẫn dắt sáng tạo và kiến tạo môi trường đổi mới tại Vinamilk. Trong khi, Vinamilk Green Farm – nhãn hiệu đầu tiên thay đổi nhận diện sau chiến lược tái định vị thương hiệu – tiếp tục được gọi tên ở hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong.

Biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia, lễ vinh danh và trao Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards) 2025 vừa diễn ra tối ngày 19/12, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Với sự phối hợp tổ chức của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP.HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của hơn 1.500 tác phẩm, gần 400 thương hiệu cùng hơn 200 chuyên gia sáng tạo.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của hệ thống giải thưởng năm nay là việc bổ sung hạng mục Thương hiệu và Lãnh đạo truyền cảm hứng, vinh danh các nhà lãnh đạo đang giữ vai trò dẫn dắt sáng tạo tại các doanh nghiệp lớn. Đây là những cá nhân không chỉ điều hành chiến lược mà còn tạo ra môi trường để những ý tưởng mới được nuôi dưỡng, thử thách và bứt phá.

Với những đóng góp bền bỉ trong việc xây dựng thương hiệu cũng như khởi xướng các đổi mới mang tính bước ngoặt của Vinamilk gần 50 năm qua, bà Mai Kiều Liên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty – là một trong 4 cá nhân được vinh danh tại hạng mục Thương hiệu và Lãnh đạo truyền cảm hứng. “Bà là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, từ khát vọng tự chủ trong những ngày đầu gian khó đến vị thế thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới. Hình ảnh bà gắn liền với niềm tin vào giá trị bền vững, đạo đức kinh doanh và phát triển xanh”, theo đánh giá của ban tổ chức.

Bà Mai Kiều Liên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vinamilk (Ảnh: Minh Anh).

Thuộc thế hệ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước, bà Mai Kiều Liên được biết đến với vai trò điều hành thương hiệu sữa số 1 Việt Nam và là một nữ doanh nhân có tầm nhìn dài hạn, tư duy sắc bén. Với câu nói nổi tiếng “sáng tạo là sống còn”, bà đã phát động và thúc đẩy nhiều thay đổi đóng vai trò quyết định trong việc hình thành doanh nghiệp tỷ đô Vinamilk.

Trong bối cảnh Việt Nam bị “gắn mác” là không thể phát triển chăn nuôi gia súc lớn, bà đã phát động “cuộc cách mạng trắng”, đặt nền móng cho ngành chăn nuôi bò sữa lớn mạnh như hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của bà, Vinamilk tiên phong phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ xanh, giảm phát thải carbon, xây dựng Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, chương trình “Sữa học đường” và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên cam kết đạt Net Zero vào năm 2050 – những hành động nhân văn nuôi dưỡng thể chất và tinh thần cho thế hệ tương lai.

Bà cũng là người khởi xướng chiến lược tái định vị thương hiệu với bộ nhận diện “Vinamilk - Est 1976”, mang tinh thần trẻ trung nhưng đậm bản sắc Việt, biểu tượng cho hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó cùng đất nước. Thiết kế này không chỉ tạo tiếng vang trong nước mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt của giới sáng tạo toàn cầu, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu một cách đáng kể.

Bộ nhận diện thương hiệu mới thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới, sáng tạo của Vinamilk, dưới sự dẫn dắt của bà Mai Kiều Liên (Ảnh: Minh Anh).

Trong chia sẻ gần đây, đại diện đơn vị định giá thương hiệu toàn cầu Brand Finance cho biết, chiến lược này góp phần quan trọng vào việc đưa Vinamilk vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới, với xếp hạng AAA+, mức cao nhất trong thang đo xếp hạng thương hiệu.

“Khát vọng cháy bỏng của Vinamilk trong 50 năm qua là đưa thương hiệu Việt Nam lên bản đồ sữa thế giới. Tôi nghĩ, thương hiệu Việt muốn vươn ra toàn cầu thì cần chú ý đến 3 yếu tố: chất lượng, bản sắc Việt và sự thiện tâm. Lúc đó, thương hiệu Việt dù đi đến đâu cũng sẽ được trân trọng”, bà Mai Kiều Liên chia sẻ.

Cùng những bước đi tiên phong trong ngành quảng cáo

Một trong những minh chứng cho tinh thần đổi mới - sáng tạo của Vinamilk, dưới sự dẫn dắt của bà Mai Kiều Liên, là chiến lược tái định vị Vinamilk Green Farm. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng, công nghệ sản xuất sữa tươi hiện đại đã đạt ngưỡng giới hạn, không thể cải tiến thêm, đội ngũ Vinamilk vẫn cần mẫn “mở khóa tự nhiên” bằng cách ứng dựng các thành tựu khoa học mới nhất.

Điển hình là công nghệ kép hút chân không, sáng kiến mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp chế biến sữa tươi, vì đã giải quyết thành công bài toán bảo toàn dinh dưỡng và hương vị tươi mới của sữa. Tiếp đến là công nghệ siêu vi lọc tinh chỉnh chính xác tỷ lệ đạm, béo, lactose ngay từ sữa tươi nguyên chất, giúp sản phẩm có hàm lượng đạm cao mà không cần bổ sung bất cứ nguồn đạm nào khác, điều mà với công nghệ truyền thống là "bất khả thi". Cũng như các sáng tạo trong trải nghiệm vị giác với sữa chua men Hy Lạp kết hợp ngũ cốc siêu hạt cùng thiết kế "úp mở" độc đáo hay sữa chua uống dạng sệt có 6 chủng men và lợi khuẩn.

Không gian trải nghiệm đa giác quan của Vinamilk Green Farm gây ấn tượng mạnh với người tiêu dùng và giới sáng tạo (Ảnh: Minh Anh).

Ở góc độ tiếp cận người tiêu dùng, doanh nghiệp cũng cải tiến tinh thần thương hiệu theo bản sắc riêng. Không chạy theo xu hướng, Vinamilk Green Farm gây chú ý bằng những giá trị thực chất và hoài bão thực hiện những điều chưa từng có tại Việt Nam. Không dùng những từ ngữ sáo rỗng, nhãn hiệu chọn gây chú ý bằng trải nghiệm thị giác sáng tạo và “phát ngôn” bằng những thông tin khoa học đã được kiểm chứng.

Từ các TVC tinh tế đến không gian trải nghiệm đa giác quan, Vinamilk Green Farm không những được lòng những người tiêu dùng “có gu” mà còn chinh phục giới chuyên môn. Tại Vạn Xuân Awards 2025, chiến dịch “Thiên nhiên khởi nguồn – công nghệ bứt phá” của nhãn hàng đã được gọi tên tại hạng mục Thương hiệu sáng tạo tiên phong – giải thưởng ghi nhận những thương hiệu dám đi trước và dám thử nghiệm tạo ra những đột phá trong tư duy truyền thống.

“Vinamilk Green Farm không chỉ thuyết phục về mặt dinh dưỡng mà còn truyền cảm hứng về sự bền vững, từ câu chuyện trang trại xanh đến hành trình lan tỏa chuẩn sống xanh tại Việt Nam. Với tư duy sáng tạo nhất quán, Vinamilk Green Farm đã khẳng định vị thế của một thương hiệu tiên phong trong ngành sữa”, ban tổ chức đánh giá.

Ông Đỗ Thanh Tuấn (ngoài cùng bên trái) – Giám đốc Đối ngoại, đại diện Vinamilk đón nhận giải thưởng Vạn Xuân Awards – Thương hiệu sáng tạo tiên phong (Ảnh: Minh Anh)

Trước đó, Vinamilk Green Farm cũng đã “khuynh đảo” lễ vinh danh Vạn Xuân Award 2024 với 2 chiến thắng đầy ấn tượng: Chiến dịch ra mắt sản phẩm ấn tượng và TVC (phim quảng cáo) nổi bật của năm./.