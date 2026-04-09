TS. Bùi Ngọc Sơn: Kỷ nguyên tiền rẻ khép lại, kinh tế Việt Nam đối mặt "gọng kìm" tỷ giá và lạm phát

15:15 09/04/2026
Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, chuyên gia kinh tế độc lập, kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc, áp lực lạm phát, tỷ giá và đầu tư công đang khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh, tạo thách thức lớn cho kinh tế.

Áp lực kép từ tỷ giá và lạm phát toàn cầu

TS. Bùi Ngọc Sơn, Chuyên gia kinh tế độc lập cho rằng một giai đoạn chuyển đổi quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Theo ông, thời kỳ “tiền rẻ” – vốn là động lực thúc đẩy tăng trưởng trong nhiều năm qua – đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một chu kỳ mới với nhiều áp lực và thách thức.

Những biến động từ chính sách tiền tệ toàn cầu, đặc biệt là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì mức lãi suất cao, đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, buộc phải có những điều chỉnh tương ứng nhằm bảo vệ sự ổn định vĩ mô.

Theo phân tích của TS. Bùi Ngọc Sơn, một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là “gọng kìm” từ tỷ giá và lạm phát. Khi Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, đồng USD trở nên hấp dẫn hơn, kéo theo áp lực mất giá đối với nhiều đồng tiền khác, bao gồm cả VND.

“Nếu Việt Nam không có động thái điều chỉnh lãi suất phù hợp, nguy cơ mất giá của đồng nội tệ là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, việc để VND yếu đi không phải là giải pháp bền vững. Dù có thể hỗ trợ xuất khẩu trong ngắn hạn, nhưng điều này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro về lâu dài, đặc biệt là nguy cơ bị các đối tác thương mại lớn theo dõi và áp dụng các biện pháp phòng vệ”, ông Sơn chia sẻ.

TS. Bùi Ngọc Sơn, Chuyên gia kinh tế độc lập.

Bên cạnh đó, lạm phát đang có dấu hiệu quay trở lại với nhiều yếu tố phức tạp hơn trước. Không chỉ đến từ nhu cầu nội địa, lạm phát hiện nay còn chịu tác động mạnh từ các yếu tố bên ngoài như chi phí vận tải, giá năng lượng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các điểm nóng trên tuyến hàng hải quốc tế, đã khiến chi phí logistics tăng cao, từ đó đẩy giá hàng hóa leo thang.

Trong bối cảnh đó, việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp hút tiền về hệ thống thông qua tăng lãi suất và kiểm soát cung tiền được xem là phản ứng cần thiết. Đây không chỉ là biện pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát lạm phát mà còn giúp duy trì niềm tin vào đồng nội tệ và ổn định thị trường tài chính.

Dòng tiền dịch chuyển và cú sốc với bất động sản

Một điểm đáng chú ý trong nhận định của TS. Bùi Ngọc Sơn là sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền trong nền kinh tế. Thay vì chảy mạnh vào các kênh đầu cơ như bất động sản, dòng vốn đang được định hướng sang các lĩnh vực mang tính nền tảng, đặc biệt là đầu tư công.

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh giải ngân hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như sân bay, cao tốc, cầu đường. Đây được xem là động lực tăng trưởng quan trọng, giúp cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế dài hạn.

Tuy nhiên, việc bơm một lượng vốn lớn vào đầu tư công trong thời gian ngắn cũng tạo ra áp lực không nhỏ. Để tránh nguy cơ lạm phát tăng cao, hệ thống ngân hàng buộc phải điều tiết dòng tiền một cách chặt chẽ. Điều này đồng nghĩa với việc các lĩnh vực mang tính đầu cơ, đặc biệt là bất động sản, sẽ bị siết chặt nguồn vốn.

Thị trường bất động sản, vốn từng hưởng lợi lớn từ lãi suất thấp trong giai đoạn sau đại dịch, nay đang phải đối mặt với một cú sốc thực sự. Lãi suất vay mua nhà tăng cao khiến khả năng tiếp cận vốn của người dân bị hạn chế, trong khi các doanh nghiệp bất động sản cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn và triển khai dự án.

Theo TS. Bùi Ngọc Sơn, một thực tế đáng chú ý là tỷ trọng dòng tiền đổ vào bất động sản trong những năm qua là rất lớn, có thời điểm chiếm tới 25-30% GDP. Đây là mức cao bất thường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng thắt chặt không chỉ nhằm phục vụ đầu tư công mà còn là cách để “hạ nhiệt” thị trường này, tránh nguy cơ hình thành bong bóng tài sản.

Trong bối cảnh đó, những nhà đầu tư kỳ vọng vào sự phục hồi nhanh chóng của bất động sản có thể sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn. Thị trường sẽ bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, nơi chỉ những dự án có giá trị thực, pháp lý rõ ràng và đáp ứng nhu cầu thực mới có thể tồn tại và phát triển.

Nhìn tổng thể, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng, với sự thay đổi trong cách phân bổ nguồn lực và định hướng phát triển. Kỷ nguyên tiền rẻ đã kết thúc, kéo theo sự thay đổi trong hành vi của cả doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ khó giảm sâu khi áp lực từ lạm phát, tỷ giá và nhu cầu vốn cho đầu tư công vẫn còn lớn. Điều này đòi hỏi các chủ thể trong nền kinh tế phải thích nghi với một môi trường tài chính mới, nơi chi phí vốn không còn rẻ và dễ dàng như trước.

Thông điệp mà TS Bùi Ngọc Sơn đưa ra là rất rõ ràng: đây là thời điểm của sự thận trọng và tái cấu trúc. Những quyết định đầu tư cần dựa trên giá trị thực và tầm nhìn dài hạn, thay vì kỳ vọng vào những chu kỳ tăng trưởng nóng dựa trên dòng tiền rẻ. Chỉ khi thích ứng tốt với bối cảnh mới, nền kinh tế mới có thể duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

 

Từ CEO Vietnam Airlines đến nghị trường Quốc hội: Hành trình của ông Lê Hồng Hà

Từ vị trí Tổng giám đốc Vietnam Airlines, ông Lê Hồng Hà trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI...

Nhà khoa học Mỹ: "VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu"

Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải...

Sách Tết: Lắng đọng cảm xúc ngày Xuân trong không gian thơ, ca, nhạc, họa

Trong những năm gần đây, sách và các ấn phẩm Tết đã dần trở thành món quà tinh thần quen...

Xuân Bính Ngọ 2026 trong kỷ nguyên mới

Giữ nhịp vó ngựa truyền thống giữa kỷ nguyên chuyển động mới, chuyển động của tri thức, của đổi mới...

Chở mùa Xuân đến Trường Sa

Mỗi độ Tết đến, xuân về, khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón năm mới, tại...

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025

Vinamilk vừa được xướng tên đồng thời ở 2 hạng mục quan trọng của Vạn Xuân Awards 2025. Theo đó,...

Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và lịch sử mà còn là trục phát triển chiến lược, định hình tương lai phồn thịnh của thành phố. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, những dự án sở hữu vị thế kim cương như Capital Square không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo đô thị mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho giá trị an cư và đầu tư bền vững.

Hàng nghìn bạn trẻ nhập cuộc "Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh"

Chỉ sau hơn 5 ngày phát động, cuộc thi “Thử thách 21 ngày: Hành động Xanh - Chọn Tương lai Xanh” đã tạo sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện qua hơn 1.500 video tham gia trên các nền tảng mạng xã hội.

Không phải Cầu Vàng, đây mới là tọa độ giải trí "hot" nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 30/4

Nếu bạn vẫn chưa biết đi đâu vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5, thì Đà Nẵng – thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam – là một lựa chọn cực kỳ đáng giá cho một kỳ nghỉ trọn vẹn niềm vui. Không chỉ có hệ sinh thái du lịch đa dạng, thành phố biển còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ và đa sắc màu, đặc biệt là trên đỉnh Bà Nà huyền thoại.

Chính phủ thông qua chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm

Chính phủ thống nhất sự cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ, trí thức

Tạp chí Pháp lý trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Sửa đổi Luật Thủ đô: Phân quyền mạnh mẽ, tăng cường kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình

Chiều 8/4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La) về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024; Đồng thời đề nghị làm rõ thẩm quyền và việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện nước; phân định cụ thể hơn thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Hoàn thiện hành lang pháp lý về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu hoạt động tố tụng và cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định về trưng cầu, yêu cầu giám định và đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự.

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng trong giai đoạn kinh tế đang cần duy trì ổn định vĩ mô song song với thúc đẩy tăng trưởng.

Giám đốc Quỹ NAFOSTED Đào Ngọc Chiến: Cơ chế tài chính rất thông thoáng

Theo Giám đốc NAFOSTED, một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là cơ chế tài chính được thiết kế theo hướng thông thoáng hơn, chuyển từ quản lý theo đầu vào sang đánh giá theo kết quả đầu ra.

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc do Sun Group triển khai đang hé lộ một không gian được thiết kế để nâng tầm vị thế quốc gia.

