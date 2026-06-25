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Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đ/c Lê Đông Triều - Bí thư Chi bộ Viện IBLA

13:00 25/06/2026
(Pháp lý) - Chiều 24/6, Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Chi bộ Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (IBLA) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Lê Đông Triều (sinh năm 1958, quê xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long), Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng IBLA. Huy hiệu được trao nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026).

Tham dự buổi lễ, có Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LGVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội LGVN; Luật gia Lương Mai Sao, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội LGVN, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức – Hành chính Hội LGVN; Tiến sĩ – Luật gia Nguyễn Thị Sơn, nguyên ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Tổng thư ký Trung ương Hội LGVN, Viện trưởng Viện IBLA; Cùng dự còn có đảng viên Chi bộ Viện IBLA và các ủy viên Ban chấp hành Chi hội Luật gia IBLA.

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Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LGVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội LGVN phát biểu tại buổi lễ

Ông Lê Đông Triều sinh ngày 24/4/1958, tại xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long. Tháng 11/1976, ông đi bộ đội và trở thành chiến sĩ Sư đoàn 5 bộ binh, sau đó là học viên Trường Hạ sĩ quan, rồi Trường Tài vụ. Từ tháng 3/1978 đến tháng 8/1988, ông tham gia chiến trường Tây Nam – Campuchia, trở thành quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 11/4/1981, chính thức vào ngày 11/4/1982.

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Tiến sĩ Trần Công Phàn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho ông Lê Đông Triều

Tháng 9/1988, ông Lê Đông Triều chuyển ngành, được điều về Ban Tổ chức chính quyền TP.HCM, sau đó chuyển về quận 10 và được điều về Công ty Giày da và may mặc xuất nhập khẩu (Legamex). Tại Công ty Legamex, ông Triều trải qua nhiều chức vụ; từ tháng 9/2004 đến tháng 6/2016, ông Lê Đông Triều giữ chức Phó Tổng Giám đốc và sau đó là Tổng Giám đốc, HĐQT/HĐTV; Phó Bí thư Đảng ủy cấp trên cơ sở Công ty mẹ - Công ty con Dệt may Gia Định TP.HCM (nhiệm kỳ I, II); Bí thư Đảng ủy cơ sở Công ty mẹ Dệt may Gia Định (nhiệm kỳ XII, XIII). Tiếp đó từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2018, ông là Phó trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp trực thuộc UBND TP.HCM; đến tháng 5/2018, ông nghỉ hưu.

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Tiến sĩ – Luật gia Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện IBLA tặng hoa chúc mừng ông Lê Đông Triều

Sau khi nghỉ hưu, ông Lê Đông Triều tham gia Viện IBLA giữ chức Phó viện trưởng Viện IBLA thuộc Hội LGVN. Từ năm 2020 đến nay, ông là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại TP.HCM (Tracent), và từ tháng 4/2025 đến nay ông giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Tiền Giang (TGAC). Ông cũng đồng thời là Ủy viên BCH Trung ương Hội LGVN khóa XIII và XIV, Bí thư Chi bộ IBLA nhiệm kỳ VI, VII; và là Ủy viên BCH Đảng bộ Trung ương Hội LGVN từ tháng 2/2025. Trong quá trình công tác, ông Lê Đông Triều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (1984), Huân chương Chiến công hạng Nhất (1988), Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và Hai (1992), Huân chương Lao động hạng Ba (2016)

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Tiến sĩ – Luật gia Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện IBLA phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LGVN, Phó Chủ tịch thường trực Hội LGVN đã chúc mừng Chi bộ Viện IBLA có thêm đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, đồng thời chúc mừng cá nhân ông Lê Đông Triều được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026, vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Tiến sĩ – Luật gia Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) cho biết, việc đồng chí Lê Đông Triều được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự không chỉ của cá nhân đồng chí mà còn là niềm tự hào của Chi bộ và tập thể Viện IBLA. Theo TS Nguyễn Thị Sơn, trong suốt quá trình công tác tại Viện, đồng chí Lê Đông Triều luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể đoàn kết và phát triển các hoạt động chuyên môn của Viện. TS Nguyễn Thị Sơn bày tỏ mong muốn đồng chí Lê Đông Triều tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh và trách nhiệm của người đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Viện trong thời gian tới.

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Ông Lê Đông Triều phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ

Đáp lời, ông Lê Đông Triều đã cảm ơn Đảng ủy Trung ương Hội LGVN, Chi bộ Viện IBLA và Viện trưởng Viện IBLA cùng các đảng viên trong chi bộ đã luôn quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ ông trong suốt quá trình công tác. Đồng thời, cảm ơn Tiến sĩ Trần Công Phàn, Luật gia Lương Mai Sao cùng Tiến sĩ – Luật gia Nguyễn Thị Sơn.

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Cán bộ, Đảng viên Chi bộ Viện IBLA chụp ảnh cùng lãnh đạo Trung ương Hội LGVN

Ông Lê Đông Triều khẳng định, việc được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng là vinh dự cho bản thân ông, đây là dịp để ông luôn nhắc nhở bản thân, tiếp tục phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa để không phụ lòng giúp đỡ của các bậc tiền bối, gia đình; các vị lãnh đạo, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp đã luôn hỗ trợ ông trong mấy mươi năm qua.

Tân Tiến

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Viện IBLA Hội Luật gia Việt Nam trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng
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