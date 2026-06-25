Hà Tĩnh: Mùa hè náo nhiệt cùng Summer Fest tại ROX Living Đức Thọ

Ngày 20/06/2026 vừa qua, Khu đô thị kiểu mẫu ROX Living Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia sự kiện trao sổ hồng và chương trình chào hè Summer Fest 2026. Hơn 600 lượt khách tham quan là minh chứng khẳng định tầm vóc của một dự án có tiềm năng an cư và kinh doanh thời thượng tại Bắc Hà Tĩnh.

Pháp lý vững chắc với sổ hồng trao tay

Tọa lạc ngay tại "tọa độ vàng" mặt đường Yên Trung, sát cạnh Ga Yên Trung, ROX Living Đức Thọ từ khi ra mắt đã trở thành tâm điểm hút dòng tiền đầu tư của những người con Hà Tĩnh thành đạt xa quê. Thông qua chuỗi hoạt động được tổ chức ngay tại dự án, ROX Living Đức Thọ đã chứng minh năng lực cùng uy tín của mình khi chính thức trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu lâu dài (sổ hồng) cho những cư dân đầu tiên.

Đại diện CĐT trao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên của dự án

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Duy Khánh – Giám đốc Kinh doanh Công ty CP ROX Living, đơn vị phát triển dự án nhấn mạnh, giữa bối cảnh thị trường có nhiều sự thanh lọc, việc hiện thực hóa cam kết "sổ hồng trao tay" đúng tiến độ chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho tính pháp lý của dự án và sự tôn trọng tuyệt đối với quyền lợi khách hàng. Trong thời gian tới, các cư dân tiếp theo sẽ tiếp tục được bàn giao sổ hồng theo đúng tiến độ của dự án.

Ngay sau nghi thức trao sổ, sức nóng của dự án tiếp tục được duy trì khi đơn vị phát triển giới thiệu các sản phẩm vị trí đẹp cùng chính sách ưu đãi mới. Nhiều khách hàng tham dự đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để tìm hiểu sâu về dự án, tiến hành các thủ tục đăng ký nguyện vọng ngay tại sự kiện sau khi tận mắt chứng kiến sự minh bạch về mặt pháp lý của khu đô thị.

Summer Fest 2026: Không gian trải nghiệm và âm nhạc kết nối cộng đồng

Nếu như buổi sáng ngày 20/6 mang không khí trang trọng của buổi lễ bàn giao sổ, thì tinh thần ngày hội Summer Fest 2026 lại mang đến sự nhộn nhịp xuyên suốt cả ngày tại dự án để chào đón người dân địa phương.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm gia đình và các em nhỏ đã hoà mình vào các khu vực trò chơi dân gian, góc workshop tô tượng, vẽ tranh hay thử sức với các trò chơi vận động như nhà phao, mê cung khổng lồ và bắn cung. Những tiếng cười giòn giã của con trẻ đã thổi một luồng sinh khí mới rộn ràng cho toàn khu đô thị.

Các trạm game vận động ngoài trời và khu workshop thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia xuyên suốt cả ngày

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc dự án khoác lên mình chiếc áo rực rỡ dưới ánh đèn, và chào đón dòng người đổ về thưởng thức đêm nhạc chào hè ngoài trời. Giữa không gian lộng gió và gần gũi, người dân Đức Thọ đã cùng hòa mình vào những giai điệu Acoustic mộc mạc từ ban nhạc và vỡ oà trước những màn biểu diễn ảo thuật biến hóa hay tiết mục xiếc lửa đầy kịch tính của các nghệ sĩ.

Đêm hội kéo dài với chuỗi trò chơi tương tác có thưởng kéo người dân và ban tổ chức lại gần nhau hơn. Sự kiện khép lại khi phố đã lên đèn muộn, nhưng dư âm về một điểm hẹn văn hóa rực rỡ, tràn đầy năng lượng vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người dân địa phương.

Khẳng định chuẩn sống đẳng cấp vượt trội

Chuỗi hoạt động rực rỡ ngày 20/06 vừa qua chính là chương tiếp theo trong hành trình kiến tạo những giá trị sống đích thực mà ROX Living (thành viên ROX Group) dành tặng cho cộng đồng. Đây cũng là hình ảnh chân thực nhất cho một tương lai đầy sắc màu, nơi mỗi ngày trôi qua tại ROX Living Đức Thọ đều là một ngày hội tràn đầy năng lượng và niềm vui, đúng với sứ mệnh “Sáng tạo thuận ích” mà ROX Living, ROX Group kiên trì thực hiện trong suốt 3 thập kỷ qua.

Khi những dãy phố thương mại sầm uất lên đèn, khi công viên đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, cư dân tinh hoa tại đây không chỉ sở hữu một tài sản vững chắc về pháp lý, mà còn được thụ hưởng một không gian sống viên mãn, giàu sinh khí. Từ việc chăm sóc chỉn chu cho cảnh quan đến sự tận tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho cộng đồng, ROX Living Đức Thọ đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ về một tọa độ an cư thịnh vượng – nơi thắp sáng niềm tự hào và nâng tầm chuẩn sống mới ngay trên mảnh đất quê hương.