Nhà chung cư giữ giá nhờ quy trình vận hành bảo trì chuẩn mực

Muốn biết một chung cư có đáng sống hay không, hãy đến đó vào ngày mưa. Kinh nghiệm truyền miệng này phản ánh một thực tế: những cơn mưa lớn thường là phép thử rõ ràng nhất đối với chất lượng công trình và năng lực vận hành.

Bài toán kiểm tra năng lực vận hành

Vừa nhận được thông tin dự báo Hà Nội có thể xuất hiện mưa lớn cực đoan, ban quản lý chung cư Goldsilk Complex đã kích hoạt phương án phòng chống mưa bão. Hệ thống thoát nước mái được kiểm tra, các phễu thu nước được vệ sinh, bơm thoát nước tầng hầm được rà soát vận hành. Những vị trí có nguy cơ thấm dột cũng được đưa vào danh sách kiểm tra ưu tiên. Cùng lúc, máy bơm dự phòng và các vật tư ứng cứu được bố trí sẵn sàng.

Goldsilk Complex là một trong những dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản TN Property Management (TNPM) quản lý vận hành. Theo đại diện doanh nghiệp, quy trình phòng chống mưa bão hiện nay được xây dựng và liên tục hoàn thiện từ kinh nghiệm vận hành hàng chục khu chung cư, tòa nhà cao tầng và tổ hợp bất động sản tại nhiều địa phương.

"Mỗi mùa mưa bão đều mang đến những bài học mới. Từ việc kiểm soát nguy cơ ngập tầng hầm, thấm dột khu vực mái cho tới đảm bảo nguồn điện dự phòng hay duy trì hoạt động của các hệ thống kỹ thuật trọng yếu. Sau nhiều năm vận hành, chúng tôi xây dựng được các kịch bản ứng phó chi tiết cho từng tình huống thay vì đợi sự cố xảy ra mới xử lý", bà Phạm Thị Thủy, Giám đốc Quản lý vận hành khu chung cư TNPM chia sẻ.

Thực tế cho thấy, mùa mưa bão luôn là thời điểm bộc lộ rõ nhất chất lượng quản lý vận hành của một tòa nhà. Thị trường từng ghi nhận không ít tình huống "dở khóc dở cười" khi nước tràn xuống tầng hầm khiến hàng trăm xe bị ngập, thang máy phải dừng hoạt động do nước xâm nhập hố thang, hay sự cố vỡ đường ống cấp nước khiến nước chảy từ tầng trên xuống các căn hộ phía dưới.

Đội ngũ kỹ thuật TNPM thực hiện công tác kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống bơm tại tòa nhà

Theo chuyên gia đến từ TNPM, phần lớn những sự cố gây xôn xao dư luận tại các khu chung cư không xuất phát từ một hỏng hóc lớn mà bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ bị bỏ sót trong quá trình vận hành.

"Một phễu thu nước bị tắc, một ron đường ống xuống cấp hay một thiết bị bơm hoạt động không ổn định đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự cố lớn khi gặp thời tiết cực đoan. Điều khác biệt giữa một tòa nhà vận hành tốt và một tòa nhà vận hành kém thường nằm ở khả năng phát hiện sớm và xử lý các rủi ro này trước khi chúng trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng tới tài sản cư dân", bà Thủy nhận định.

Yếu tố tạo nên sức bền của tòa nhà chung cư

Nhiều người mua nhà thường quan tâm đến vị trí, tiện ích hay thiết kế căn hộ, nhưng ít chú ý rằng chất lượng quản lý vận hành cũng là yếu tố quan trọng quyết định sức bền của công trình sau 5 năm, 10 năm hay thậm chí lâu hơn.

Một tòa nhà có cảnh quan được duy trì sạch đẹp, hệ thống kỹ thuật vận hành ổn định, ít xảy ra sự cố và cộng đồng cư dân hài lòng sẽ có lợi thế rõ rệt trên thị trường chuyển nhượng cũng như cho thuê. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia xem công tác quản lý vận hành là yếu tố quyết định giá trị bền vững của bất động sản.

Tại TNPM, bảo trì không đơn thuần là sửa chữa khi có hỏng hóc mà được xem là quy trình quản lý tài sản mang tính dự phòng. Các hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy, máy phát điện hay chống sét đều được xây dựng kế hoạch kiểm tra và bảo trì định kỳ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tối ưu chi phí vận hành.

Hoạt động đào tạo thường xuyên được tổ chức tại TNPM

Đội ngũ kỹ thuật cũng được đào tạo thường xuyên, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật mới và phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu chuyên ngành nhằm bảo đảm mọi hạng mục được thực hiện đúng quy trình.

Việc nằm trong hệ sinh thái của ROX Key thuộc Tập đoàn ROX cũng mang đến cho TNPM những lợi thế riêng trong hoạt động quản lý vận hành. Đó không chỉ là khả năng tiếp cận các giải pháp công nghệ mới mà còn là nền tảng quản trị và kinh nghiệm được tích lũy từ hệ sinh thái đã đồng hành cùng hàng trăm dự án bất động sản trên cả nước.

Năm 2026, khi ROX Group kỷ niệm dấu mốc 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, các đơn vị trong hệ sinh thái tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng những chuẩn mực mới cho ngành bất động sản. Với TNPM, điều đó được hiện thực hóa bằng việc tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý vận hành, phát triển đội ngũ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm cư dân.

Những quy trình kỹ thuật, kế hoạch bảo trì hay phương án ứng phó mưa bão có thể là những công việc ít được chú ý nhất trong một tòa nhà. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ ấy lại góp phần tạo nên sức bền của công trình qua năm tháng. Bởi một công trình được xây dựng tốt tạo nên giá trị ban đầu, nhưng chính chất lượng vận hành mới quyết định công trình đó giữ được giá trị trong bao lâu. Và đôi khi, câu trả lời rõ ràng nhất lại xuất hiện sau một cơn mưa lớn.