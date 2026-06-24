Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Nhà chung cư giữ giá nhờ quy trình vận hành bảo trì chuẩn mực

15:17 24/06/2026
Muốn biết một chung cư có đáng sống hay không, hãy đến đó vào ngày mưa. Kinh nghiệm truyền miệng này phản ánh một thực tế: những cơn mưa lớn thường là phép thử rõ ràng nhất đối với chất lượng công trình và năng lực vận hành.

Bài toán kiểm tra năng lực vận hành

Vừa nhận được thông tin dự báo Hà Nội có thể xuất hiện mưa lớn cực đoan, ban quản lý chung cư Goldsilk Complex đã kích hoạt phương án phòng chống mưa bão. Hệ thống thoát nước mái được kiểm tra, các phễu thu nước được vệ sinh, bơm thoát nước tầng hầm được rà soát vận hành. Những vị trí có nguy cơ thấm dột cũng được đưa vào danh sách kiểm tra ưu tiên. Cùng lúc, máy bơm dự phòng và các vật tư ứng cứu được bố trí sẵn sàng.

Goldsilk Complex là một trong những dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản TN Property Management (TNPM) quản lý vận hành. Theo đại diện doanh nghiệp, quy trình phòng chống mưa bão hiện nay được xây dựng và liên tục hoàn thiện từ kinh nghiệm vận hành hàng chục khu chung cư, tòa nhà cao tầng và tổ hợp bất động sản tại nhiều địa phương.

"Mỗi mùa mưa bão đều mang đến những bài học mới. Từ việc kiểm soát nguy cơ ngập tầng hầm, thấm dột khu vực mái cho tới đảm bảo nguồn điện dự phòng hay duy trì hoạt động của các hệ thống kỹ thuật trọng yếu. Sau nhiều năm vận hành, chúng tôi xây dựng được các kịch bản ứng phó chi tiết cho từng tình huống thay vì đợi sự cố xảy ra mới xử lý", bà Phạm Thị Thủy, Giám đốc Quản lý vận hành khu chung cư TNPM chia sẻ.

Thực tế cho thấy, mùa mưa bão luôn là thời điểm bộc lộ rõ nhất chất lượng quản lý vận hành của một tòa nhà. Thị trường từng ghi nhận không ít tình huống "dở khóc dở cười" khi nước tràn xuống tầng hầm khiến hàng trăm xe bị ngập, thang máy phải dừng hoạt động do nước xâm nhập hố thang, hay sự cố vỡ đường ống cấp nước khiến nước chảy từ tầng trên xuống các căn hộ phía dưới.

baotritoanha1-1782289349.jpg

Đội ngũ kỹ thuật TNPM thực hiện công tác kiểm tra, vận hành và bảo trì hệ thống bơm tại tòa nhà

Theo chuyên gia đến từ TNPM, phần lớn những sự cố gây xôn xao dư luận tại các khu chung cư không xuất phát từ một hỏng hóc lớn mà bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ bị bỏ sót trong quá trình vận hành.

"Một phễu thu nước bị tắc, một ron đường ống xuống cấp hay một thiết bị bơm hoạt động không ổn định đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến sự cố lớn khi gặp thời tiết cực đoan. Điều khác biệt giữa một tòa nhà vận hành tốt và một tòa nhà vận hành kém thường nằm ở khả năng phát hiện sớm và xử lý các rủi ro này trước khi chúng trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng tới tài sản cư dân", bà Thủy nhận định.

Yếu tố tạo nên sức bền của tòa nhà chung cư

Nhiều người mua nhà thường quan tâm đến vị trí, tiện ích hay thiết kế căn hộ, nhưng ít chú ý rằng chất lượng quản lý vận hành cũng là yếu tố quan trọng quyết định sức bền của công trình sau 5 năm, 10 năm hay thậm chí lâu hơn.

Một tòa nhà có cảnh quan được duy trì sạch đẹp, hệ thống kỹ thuật vận hành ổn định, ít xảy ra sự cố và cộng đồng cư dân hài lòng sẽ có lợi thế rõ rệt trên thị trường chuyển nhượng cũng như cho thuê. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia xem công tác quản lý vận hành là yếu tố quyết định giá trị bền vững của bất động sản.

Tại TNPM, bảo trì không đơn thuần là sửa chữa khi có hỏng hóc mà được xem là quy trình quản lý tài sản mang tính dự phòng. Các hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy, máy phát điện hay chống sét đều được xây dựng kế hoạch kiểm tra và bảo trì định kỳ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tối ưu chi phí vận hành.

baotritoanha2-1782289341.jpg

Hoạt động đào tạo thường xuyên được tổ chức tại TNPM

Đội ngũ kỹ thuật cũng được đào tạo thường xuyên, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật mới và phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu chuyên ngành nhằm bảo đảm mọi hạng mục được thực hiện đúng quy trình.

Việc nằm trong hệ sinh thái của ROX Key thuộc Tập đoàn ROX cũng mang đến cho TNPM những lợi thế riêng trong hoạt động quản lý vận hành. Đó không chỉ là khả năng tiếp cận các giải pháp công nghệ mới mà còn là nền tảng quản trị và kinh nghiệm được tích lũy từ hệ sinh thái đã đồng hành cùng hàng trăm dự án bất động sản trên cả nước.

Năm 2026, khi ROX Group kỷ niệm dấu mốc 30 năm Kiến tạo - Vươn xa, các đơn vị trong hệ sinh thái tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng những chuẩn mực mới cho ngành bất động sản. Với TNPM, điều đó được hiện thực hóa bằng việc tiếp tục hoàn thiện năng lực quản lý vận hành, phát triển đội ngũ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm cư dân.

Những quy trình kỹ thuật, kế hoạch bảo trì hay phương án ứng phó mưa bão có thể là những công việc ít được chú ý nhất trong một tòa nhà. Nhưng chính những điều tưởng như nhỏ ấy lại góp phần tạo nên sức bền của công trình qua năm tháng. Bởi một công trình được xây dựng tốt tạo nên giá trị ban đầu, nhưng chính chất lượng vận hành mới quyết định công trình đó giữ được giá trị trong bao lâu. Và đôi khi, câu trả lời rõ ràng nhất lại xuất hiện sau một cơn mưa lớn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
Cùng chủ đề
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm Thông tin kinh doanh
Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

Trải qua 32 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) từng bước mở rộng quy...

Kiềng ba chân bảo chứng lợi nhuận ròng của bất động sản dòng tiền Thông tin kinh doanh
Kiềng ba chân bảo chứng lợi nhuận ròng của bất động sản dòng tiền

Khi thị trường bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, chuyển từ cuộc chơi kỳ vọng sang hiệu quả, lợi...

Bàn giao thấp tầng, trao sổ đỏ căn hộ, Sun Urban City tiếp tục kiến tạo niềm tin Thông tin kinh doanh
Bàn giao thấp tầng, trao sổ đỏ căn hộ, Sun Urban City tiếp tục kiến tạo niềm tin

Chiều ngày 20/6, tại Nhà thi đấu Hà Nam, căn hộ Park Residence và nhà phố, biệt thự Kim Ngân...

MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững Thông tin kinh doanh
MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

Tại Hội nghị Doanh nghiệp Quân đội năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại thành phố Sầm Sơn...

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị sữa toàn cầu 2026 Thông tin kinh doanh
Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong...

Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong Fortune 500 Đông Nam Á Thông tin kinh doanh
Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong Fortune 500 Đông Nam Á

Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng...

Mới cập nhật
Hiệp định ASEAN về dẫn độ năm 2025 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm

Hiệp định ASEAN về dẫn độ năm 2025 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm

(Pháp lý). Dẫn độ là một trong những chế định quan trọng của hợp tác tư pháp quốc tế trong lĩnh vực hình sự, góp phần bảo đảm nguyên tắc mọi hành vi phạm tội đều phải được phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.

2 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

Trải qua 32 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) từng bước mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng nộp ngân sách Nhà nước của Ngân hàng đạt gần 5.300 tỷ đồng và quy mô tài sản tăng gấp hơn 4,6 lần, phản ánh rõ nét chiến lược phát triển bền vững gắn với hiệu quả, tuân thủ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Pháp luật hình sự về gian lận tín chỉ carbon: Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Pháp luật hình sự về gian lận tín chỉ carbon: Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Thị trường tín chỉ carbon là chính sách quan trọng để Việt Nam thực hiện cam kết Net Zero. Tuy nhiên, tính chất vô hình của loại tài sản này tiềm ẩn rủi ro gian lận lớn. Tổng quan nghiên cứu cho thấy các công trình hiện nay chủ yếu tiếp cận tín chỉ carbon dưới góc độ luật dân sự và thương mại, tạo nên khoảng trống pháp lý đáng kể về phương diện hình sự.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Kiềng ba chân bảo chứng lợi nhuận ròng của bất động sản dòng tiền

Kiềng ba chân bảo chứng lợi nhuận ròng của bất động sản dòng tiền

Khi thị trường bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, chuyển từ cuộc chơi kỳ vọng sang hiệu quả, lợi nhuận không còn đến từ lợi thế riêng lẻ. Với bất động sản dòng tiền, vị trí tại trung tâm dòng chảy đô thị, năng lực vận hành và pháp lý minh bạch đang trở thành ba chân kiềng quyết định khả năng khai thác, tích lũy giá trị và tạo nguồn thu bền vững trong dài hạn.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá tại Việt Nam

(Pháp lý). Sự phát triển của tài sản mã hóa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bàn giao thấp tầng, trao sổ đỏ căn hộ, Sun Urban City tiếp tục kiến tạo niềm tin

Bàn giao thấp tầng, trao sổ đỏ căn hộ, Sun Urban City tiếp tục kiến tạo niềm tin

Chiều ngày 20/6, tại Nhà thi đấu Hà Nam, căn hộ Park Residence và nhà phố, biệt thự Kim Ngân thu hút gần 800 khách hàng quan tâm trong ngày giới thiệu sản phẩm. Ngay tại sự kiện, Sun Property đã chính thức bàn giao nhà phố, biệt thự Kim Tiền và trao sổ đỏ cho chủ sở hữu căn hộ Art Residence.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới (Kết luận số 51-KL/TW, ngày 17/6/2026).

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu sửa Bộ luật Hình sự nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội ẩn danh, tội phạm tài chính, tội phạm công nghệ cao

Nghiên cứu sửa Bộ luật Hình sự nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội ẩn danh, tội phạm tài chính, tội phạm công nghệ cao

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, thực tiễn 10 năm thi hành Bộ luật Hình sự 2015 cho thấy, các quy định của Bộ luật cơ bản phù hợp với tình hình thực tiễn, nhưng vẫn chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những thành tựu của cuộc cách mạng 4.0.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Khám phá những mô hình kinh doanh giúp các tòa soạn quốc tế bứt phá trong kỷ nguyên AI

Khám phá những mô hình kinh doanh giúp các tòa soạn quốc tế bứt phá trong kỷ nguyên AI

Trong khi phần lớn các tòa soạn tại Việt Nam cũng như trên thế giới vẫn đang loay hoay với bài toán doanh thu quảng cáo ngày càng giảm sút, số lượt đọc ngày càng ít đi, một số tổ chức truyền thông, báo chí đã âm thầm xây dựng được những mô hình kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Khung pháp lý phát triển thị trường hàng hoá phái sinh: Việt Nam nên lựa chọn mô hình nào?

Khung pháp lý phát triển thị trường hàng hoá phái sinh: Việt Nam nên lựa chọn mô hình nào?

(Pháp lý). Trong những tháng đầu năm 2026, không chỉ thị trường năng lượng, giá kim loại công nghiệp, nông sản và nhiều loại nguyên liệu đầu vào khác cũng liên tục biến động mạnh dưới tác động của xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, khả năng quản trị rủi ro giá cả đang trở thành một yếu tố ngày càng quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc Bộ Công Thương đề xuất xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vì thế không đơn thuần là sửa đổi một số quy định của Luật Thương mại. Đây thực chất là cơ hội để Việt Nam xây dựng một cấu phần mới của hạ tầng kinh tế thị trường hiện đại, đồng thời tạo nền tảng cho doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động ngày càng khó lường của nền kinh tế toàn cầu.

2 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay