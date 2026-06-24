Green SM Bike mở rộng dịch vụ tới 19 tỉnh thành trên toàn quốc

Green SM chính thức mở rộng dịch vụ di chuyển bằng xe máy điện Green SM Bike và dịch vụ giao nhận Green SM Express tới các địa phương mới gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Gia Lai và Đắk Lắk, nâng tổng số địa phương đã triển khai dịch vụ lên 19/34 tỉnh, thành phố.

Bên cạnh việc mở rộng dịch vụ tới 4 địa phương hoàn toàn mới, Green SM Bike và Green SM Express cũng chính thức hiện diện tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Như vậy, dịch vụ di chuyển và giao nhận bằng xe máy điện của Green SM hiện đã có mặt tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh.

Green SM Bike tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, nâng tổng số địa phương triển khai dịch vụ lên 19 tỉnh, thành phố trên toàn quốc

Trong giai đoạn đầu vận hành, đội ngũ tài xế Green SM Bike sẽ sử dụng các dòng xe máy điện VinFast Evo 200 và VinFast Feliz. Đây là các mẫu xe đã chứng minh hiệu quả vận hành trên thực tế với khả năng hoạt động ổn định, chi phí sử dụng tối ưu và phù hợp với điều kiện giao thông đa dạng tại nhiều địa phương.

Song song đó, Green SM cũng tiếp tục mở rộng hoạt động của Green SM Platform tại các địa phương mới. Đây là nền tảng kết nối mở dành cho các chủ sở hữu xe máy điện VinFast đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ trên ứng dụng Green SM. Mô hình này không chỉ giúp mở rộng năng lực cung ứng dịch vụ mà còn tạo thêm cơ hội việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Đặc biệt, các tài xế vận doanh độc quyền sử dụng xe máy điện đổi pin VinFast trên Green SM Platform đang được áp dụng chính sách miễn phí đổi pin không giới hạn số lần tại hệ thống tủ đổi pin công cộng đến hết ngày 31/03/2029. Chính sách ưu đãi đặc biệt giúp các bác tài tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho mô hình vận doanh bằng xe điện.

Các chuyến xe Green SM Bike được vận hành bằng xe máy điện VinFast Evo 200 và VinFast Feliz

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống, đội ngũ Bác Tài Xanh tại các địa phương mới sẽ được tuyển chọn và đào tạo theo bộ tiêu chuẩn chung của Green SM. Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng phục vụ khách hàng, an toàn giao thông, quy tắc ứng xử và quy trình vận hành trên nền tảng công nghệ, nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán cho người dùng trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc GSM Toàn cầu, cho biết: “Xe máy là phương tiện di chuyển phổ biến nhất tại Việt Nam, vì vậy phân khúc hai bánh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình điện hóa giao thông. Việc mở rộng Green SM Bike và Green SM Express tới nhiều địa phương không chỉ mang đến thêm lựa chọn di chuyển cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy sự hình thành của một hệ sinh thái giao thông xanh, trong đó công nghệ, phương tiện điện cùng tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng. Khi ngày càng nhiều người tiếp cận và sử dụng các phương thức di chuyển xanh trong đời sống hàng ngày, quá trình chuyển đổi xanh sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, mang lại những tác động tích cực cho môi trường và xã hội.”

Nhân dịp mở rộng dịch vụ tại các địa phương mới, Green SM triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng Green SM Bike và Green SM Express với mức giảm giá lên đến 20%, tối đa 30.000 đồng cho mỗi chuyến xe hoặc đơn hàng đủ điều kiện trong thời gian diễn ra chương trình.

Đội ngũ Bác Tài Xanh được đào tạo theo bộ tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất trên toàn hệ thống Green SM

Là hệ sinh thái di chuyển thuần điện lớn nhất Đông Nam Á, Green SM đang không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng hóa dịch vụ nhằm mang tới cho người dân những lựa chọn di chuyển hiện đại, tiện lợi và thân thiện với môi trường. Việc tiếp tục hiện diện tại nhiều địa phương trên cả nước một lần nữa khẳng định cam kết của Green SM trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh, hướng tới tương lai giao thông bền vững.