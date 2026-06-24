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Tổng tài sản SeABank tăng hơn 4,6 lần, đóng góp gần 5.300 tỷ đồng ngân sách trong 5 năm

14:07 24/06/2026
Trải qua 32 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) từng bước mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó khẳng định vị thế trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng nộp ngân sách Nhà nước của Ngân hàng đạt gần 5.300 tỷ đồng và quy mô tài sản tăng gấp hơn 4,6 lần, phản ánh rõ nét chiến lược phát triển bền vững gắn với hiệu quả, tuân thủ và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
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Quy mô tài chính mở rộng mạnh mẽ

Gia nhập thị trường từ năm 1994 với quy mô nhỏ, SeABank từng bước nâng cao năng lực tài chính và mở rộng hoạt động. Từ 3 tỷ đồng ban đầu, vốn điều lệ của Ngân hàng tăng lên 50 tỷ đồng vào năm 2001, trước khi đạt 4.068 tỷ đồng vào năm 2008. Đây được xem là giai đoạn tăng tốc quan trọng, thể hiện bước chuyển trong chiến lược củng cố nền tảng tài chính và mở rộng quy mô hoạt động của SeABank.

Trong các năm tiếp theo, vốn điều lệ của Ngân hàng tiếp tục tăng trưởng đáng kể, từ 5.466 tỷ đồng năm 2015 lên 9.369 tỷ đồng năm 2019 và có sự bứt phá rõ rệt giai đoạn 2020 - 2025 khi vốn điều lệ tăng từ 14.785 tỷ đồng lên 28.450 tỷ đồng. Việc gia tăng mạnh quy mô vốn trong thời gian ngắn cho thấy định hướng đẩy nhanh mở rộng hoạt động, thêm nguồn vốn để đầu tư công nghệ cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng yêu cầu cao về năng lực vốn.

Song song với quá trình tăng vốn điều lệ, tổng tài sản của SeABank cũng duy trì xu hướng gia tăng nhanh chóng qua các năm. Ở giai đoạn đầu, tổng tài sản tăng nhanh từ 6.124 tỷ đồng năm 2005 lên 26.241 tỷ đồng năm 2007 và đạt 55.242 tỷ đồng vào năm 2010.

Đặc biệt, từ năm 2020 trở lại đây, quy mô tổng tài sản SeABank có tốc độ tăng nhanh hơn, từ 84.757 tỷ đồng năm 2015 đã tăng gấp hơn 4,6 lần, tương đương 367,7% lên tới 396.443 tỷ đồng vào năm 2025, tương đương tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) duy trì ở mức trung bình khoảng 16,7%.

Việc tổng tài sản tăng trưởng gấp hơn 4,6 lần trong một thập kỷ, trong khi vẫn kiểm soát tốt tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, là minh chứng cho một chiến lược phát triển bùng nổ nhưng vô cùng bền vững của SeABank. Điều này không chỉ khẳng định vị thế và quy mô Ngân hàng đã tiến lên một tầm cao mới nhờ năng lực chiếm lĩnh thị phần và uy tín thương hiệu mạnh mẽ, mà còn cho thấy một hệ thống quản trị rủi ro cực kỳ hiệu quả. Ngân hàng đã đạt được “mục tiêu kép”: vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh, vừa duy trì được chất lượng tài sản lành mạnh và an toàn theo chuẩn mực quốc tế.  

Sự gia tăng mạnh cả vốn điều lệ và tổng tài sản cho thấy định hướng mở rộng quy mô được triển khai nhất quán của SeABank. Đây không chỉ là quá trình gia tăng nguồn lực tài chính mà còn phản ánh chiến lược chủ động của Ngân hàng trong việc tận dụng cơ hội thị trường, tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng trưởng gắn với hiệu quả và đóng góp ngân sách

Với nguồn vốn dồi dào và sự mở rộng về quy mô đã tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của SeABank, thể hiện qua mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước ở từng năm theo chiều hướng tăng trưởng tích cực và bền vững, đặc biệt là trong giai đoạn 2020-2025.

Từ mức vài chục tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn đầu, số tiền nộp ngân sách Nhà nước của SeABank đã liên tục được nâng lên theo từng năm và vượt mốc 1.000 tỷ đồng vào năm 2022. Đến năm 2025, số tiền nộp thuế là hơn 1.515 tỷ đồng.

Trong vòng 5 năm qua, SeABank đã đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước và luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về nghĩa vụ thuế. Diễn biến này cho thấy, bước nhảy vọt trong đóng góp ngân sách quốc gia của SeABank, từ quy mô vài chục tỷ đồng lên mức nghìn tỷ chỉ sau một thập kỷ, phản ánh rõ nét hiệu quả hoạt động và năng lực tài chính ngày càng được củng cố.

Theo đại diện Lãnh đạo SeABank, kết quả này là minh chứng cho định hướng xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Ngân hàng, trong đó tập trung gắn tăng trưởng quy mô với hiệu quả và tuân thủ. Việc thực hiện đầy đủ, minh bạch nghĩa vụ tài chính với Nhà nước được xác định là một trong những ưu tiên trọng tâm, đồng thời là thước đo quan trọng cho chất lượng hoạt động của Ngân hàng.

“Chúng tôi xác định tăng trưởng quy mô phải đi đôi với hiệu quả, tuân thủ và đóng góp cho sự phát triển đất nước. Điều này không chỉ thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật mà SeABank kiên định theo đuổi trong suốt quá trình hoạt động. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, SeABank còn tích cực đóng góp cho cộng đồng với tổng số tiền cho an sinh xã hội hơn 250 tỷ đồng trong những năm qua”, đại diện SeABank nhấn mạnh.

Với những đóng góp đáng kể cho nguồn thu của ngân sách Nhà nước, SeABank đã liên tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, phản ánh năng lực vận hành và hiệu quả hoạt động trong hệ thống ngân hàng. Trong đó, có thể kể đến: nhiều năm liên tục xếp thứ hạng cao trong TOP 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập nhiều nhất do Bộ Tài chính công bố, Bằng khen của Bộ Tài chính về “Thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế”, Top 30 - 50 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam và Top 20 Ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024 do CafeF công bố, nhiều năm được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố…

PV

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