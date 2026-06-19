(Pháp lý). Nhân kỉ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 19/6, Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội Luật gia VN; đại diện Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ ( Bộ Công An); lãnh đạo Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; lãnh đạo Khoa Luật Đại học Ngoại thương …và một số đối tác của Tạp chí Pháp lý đã đến thăm và chúc mừng Tạp chí Pháp lý ( TCPL) .

TS. Trần Công Phàn ( Phó Bí thư Đảng ủy, Phó CT Hội Luật gia VN); TS. Nguyễn Hữu Chính ( Phó Chủ tịch; UV Ban Thường vụ ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy HLGVN); Luật gia Lương Mai Sao ( UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức HC HLGVN) ; TS. Hà Công Anh Bảo ( chủ nhiệm khoa Luật ĐH Ngoại thương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng biên tập TCPL) chụp ảnh lưu niệm với đại diện Ban biên tập, Ban điện tử Tạp chí Pháp lý

Đồng chí Lê Thị Mai Phương, ( Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Hội Luật gia VN, Phó Viện trưởng Viện IBLA, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý ), đã thay mặt TCPL gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực Hội Luật gia VN thời gian qua đã luôn quan tâm chỉ đạo, định hướng, giúp đỡ TCPL trong mọi hoạt động.

Báo cáo trước lãnh đạo Hội Luật gia VN, đ.c Mai Phương nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, từ tháng 1/2025, Lãnh đạo TCPL đã chủ động triển khai tinh gọn tối đa bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả và chuyển đối số toàn diện các hoạt động của tòa soạn. Bộ máy của TCPL hiện nay gồm: Hội đồng Biên tập là các Giáo sư, Tiến sĩ uy tín trong giới Luật khoa. Và 03 Ban chuyên môn: Ban Biên tập; Ban Điện tử; Ban Thư ký – Trị sự và 01 Văn phòng đại diện đặt tại TP.Hồ Chí Minh. TCPL là tập thể năng động, sáng tạo, hiệu quả. TCPL hiện có đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, cán bộ, biên tập viên chuyên nghiệp, có trình độ kinh nghiệm pháp luật cao, có năng lực tham gia nghiên cứu khoa học, phản biện và tư vấn chính sách….

Thông qua các phong trào thi đua, tập thể TCPL đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu những vấn đề pháp lý về kinh doanh ở Việt Nam và kinh doanh quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, kinh doanh thượng tôn pháp luật; , tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động nghiên cứu, phản biện chính sách, xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và phản biện chính sách pháp luật. Công tác nội dung của TCPL hiện được tổ chức theo Quy trình phản biện chuẩn mực theo quy định mới của Luật Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, TCPL đã tổ chức thực hiện hơn 300 chuyên đề, chuyên trang có nội dung nghiên cứu chuyên sâu nhằm góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung vào nhiều dự án Luật và các văn bản pháp luật; thực hiện hơn 200 bài viết nghiên cứu sâu các vấn đề khoa học pháp lý và góp ý công tác cải cách tư pháp; thực hiện gần 150 bài, tuyến bài và chuyên đề chuyên sâu tham gia tích cực vào công tác hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 - 2030” .

Đặc biệt, TCPL thường niên tổ chức các Hội thảo tầm cỡ, đóng góp trách nhiệm và hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia Việt Nam , góp phần vào việc nâng cao uy tín của Hội Luật gia Việt Nam trong xã hội.

Dù hoàn toàn tự chủ tài chính, không được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nhưng TCPL đã chủ động thực hiện đo lường mức độ chuyển đổi số báo chí trên hệ thống của Bộ Thông tin Truyền thông ( nay là Bộ VHTTDL). Đến nay, Tòa soạn TCPL đã thực hiện theo mô hình Tòa soạn hội tụ và rút gọn.

Lãnh đạo Hội Luật gia VN ân cần quan tâm, động viên và trao đổi gợi mở định hướng công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cùng đại diện Hội đồng biên tập TCPL

Phát biểu tại buổi gặp mặt, TS. Hà Công Anh Bảo – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Biên tập TCPL chia sẻ: Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, Tạp chí đã công bố 45 công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu với hàm lượng học thuật cao, tập trung vào các vấn đề thời sự pháp lý, cải cách thể chế, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền , quản trị quốc gia, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Nhiều công trình thể hiện rõ chiều sâu lý luận, tư duy cải cách và năng lực phản biện chính sách; đồng thời đưa ra các kiến nghị có giá trị thực tiễn phục vụ quá trình hoàn thiện pháp luật và hoạch định chính sách tại Việt Nam.

Một dấu mốc quan trọng đó là việc Tạp chí Pháp lý chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 công nhận đạt chuẩn tạp chí khoa học Việt Nam. Đây được xem là bước chuyển phát triển có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh nỗ lực đổi mới toàn diện về mô hình tổ chức, quy trình phản biện và chuẩn hóa học thuật của Hội đồng Biên tập và Ban Biên tập Tạp chí.

TS. Hà Công Anh Bảo nhấn mạnh: Việc được công nhận đạt chuẩn Tạp chí khoa học Việt Nam là sự ghi nhận đối với quá trình nâng cao chất lượng học thuật, chuẩn hóa quy trình xuất bản và tăng cường phản biện chính sách theo hướng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Đ.c Lê Thị Mai Phương (Tổng biên tập TCPL) thay mặt TCPL xúc động nhận món quà tình cảm ý nghĩa từ TS. Trần Công Phàn ( Phó Bí thư Đảng ủy, Phó CT Hội Luật gia VN) và TS. Nguyễn Hữu Chính ( Phó Chủ tịch; UV Ban Thường vụ ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy HLGVN)

Vui mừng khi nghe lãnh đạo TCPL báo cáo, thay mặt Đảng ủy và Lãnh đạo HLGVN, TS. Trần Công Phàn ( Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam ) đánh giá cao tinh thần thích ứng, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo và những đổi mới toàn diện, nỗ lực vượt khó của TCPL trong thời gian qua, nhất là 2 năm gần đây trong bối cảnh chung nhiều khó khăn.

TS. Trần Công Phàn nhấn mạnh: Các yêu cầu từ tiến trình Hội nhập quốc tế và tham gia cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi cần có một hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu của hội nhập quốc tế giai đoạn mới. Sự hội nhập sâu rộng, toàn diện của đất nước và sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra nhiều vấn đề mới đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các Nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt bộ tứ Nghị quyết trụ cột đặt ra rất nhiều nhiệm vụ cho các chủ thể làm công tác nghiên cứu khoa học như: nghiên cứu về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền con người và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nghiên cứu các vấn đề khoa học pháp lý, vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý quốc gia trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và ở các nước trên thế giới; nghiên cứu góp phần hòan thiện thể chế phục vụ hội nhập quốc tế về tư pháp, pháp luật; về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực pháp luật, nhân lực pháp chế cho các doanh nghiệp; nghiên cứu về chính sách pháp luật đầu tư kinh doanh của các quốc gia….. Trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất các khuyến nghị chính sách cho giai đoạn tới, đưa ra khuyến nghị hoàn thiện nền khoa học pháp lý đồng bộ và hoàn thiện hệ thống pháp luật đầu tư kinh doanh….

Ngày 01/8/2025 , Thường vụ Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ban hành Kế hoạch số 42-KH/ĐU về việc thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó xác định tập trung đầu tư, phát triển các Viện Nghiên cứu. Nâng cao năng lực nghiên cứu, đề xuất chính sách và phản biện xã hội; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các Viện nghiên cứu trực thuộc Hội trở thành địa chỉ nghiên cứu, tư vấn chính sách pháp luật có uy tín.

Trong dòng chảy chung đó, TS. Trần Công Phàn kì vọng thời gian tới, TCPL sẽ có những bước phát triển mới, tiếp tục phát huy các thế mạnh và nguồn lực nội tại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp chung vào những thành tựu của Hội Luật gia Việt Nam trong kỉ nguyên mới.

Nhân dịp kỉ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội, TS. Trần Công Phàn gửi lời tri ân, chúc mừng nồng nhiệt tới toàn thể cán bộ lãnh đạo, hội đồng biên tập, cán bộ, biên tập viên , người lao động của Tạp chí Pháp lý.

Cùng ngày, đại diện Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ của (Bộ Công An); lãnh đạo Viện IBLA và lãnh đạo Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương , cùng một số đối tác của TCPL đã gửi điện hoa và trực tiếp chúc mừng nồng nhiệt tới tập thể CB, BTV, NLĐ Tạp chí Pháp lý.

Luật gia Lê Đông Triều - Phó Viện trưởng Viện IBLA chúc mừng TCPL gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp báo chí cao quí, tiếp tục đồng hành cùng Viện IBLA, góp phần tích cực tham gia phát triển HLGVN

TS. Hà Công Anh Bảo, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với TCPL trong thời gian tới

TS. Hà Công Anh Bảo, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với TCPL nhằm nâng cao chất lượng các các nghiên cứu khoa học pháp lý, tư vấn chính sách, …góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Thay mặt TCPL, đồng chí Lê Thị Mai Phương đã gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam, Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ (Bộ Công An); Lãnh đạo Viện IBLA, Trường Đại học Ngoại thương, cùng các cơ quan , tổ chức, đối tác đã luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, cộng tác với TCPL trong suốt hơn ba thập kỉ qua. Đồng thời xin hứa với các đ.c Lãnh đạo Hội Luật gia VN sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, để có nhiều đóng góp tích cực hiệu quả hơn nữa cho sự phát triển của HLGVN và đất nước trong kỉ nguyên phát triển mới

Chi bộ TCPL có nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực tham gia viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (năm 2025, tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I, năm 2025 trong Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, 01 Uỷ viên Ban Biên tập của TCPL đã vinh dự nhận được giải Ba với tác phẩm:“Truyền thông định hướng, giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới”). Trong giai đoạn 2020 - 2025, thông qua việc phát động và triển khai sâu rộng 03 phong trào thi đua: “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”; “Luật gia sáng kiến chung tay hành động thiết thực hiệu quả vào công tác nghiên cứu, phản biện chính sách pháp luật – gắn lý luận với thực tiễn”; “Chuyển đổi số và nâng cao năng lực truyền thông chính sách”, TCPL vinh dự được vinh danh là tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Hội Luật gia Việt Nam.